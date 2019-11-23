Кубок Либертадорес 2019

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Фламенго
0:0
Первый тайм: 6'
Ривер Плейт
0' 6'
1
Алвес
Диего
13
Rafinha
1
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
16
Filipe
Kasmirski1
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Bruno
Henrique
IV
9
Gabriel
Barbosa1
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
26
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
15
Паласиос
Эксекиэль
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
Фламенго
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-3-1-2

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго
Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон
Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ривер Плейт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ривер Плейт 0:0 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
1/8 финала
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
1/4 финала
2 Гремио
2 Палмейрас
3 Фламенго
1 Интернасьональ
3 Ривер Плейт
1 Серро Портеньо
0 ЛДУ Кито
3 Бока Хуниорс
1/2 финала
1 Гремио
6 Фламенго
2 Ривер Плейт
1 Бока Хуниорс
Финал
0 Фламенго
0 Ривер Плейт
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