Кубок Либертадорес 2019
Фламенго
0:0
Первый тайм: 6'
Ривер Плейт
13
Rafinha
1
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго
Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон
Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ривер Плейт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Фламенго
0 Ривер Плейт
- 0:0 ФЛА-РИВ
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