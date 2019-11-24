Лига чемпионов АФК 2019

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Урава Редс
0:0
Второй тайм: 72'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
43' Желтая карточка
Takahiro Sekine
53' Желтая карточка
Takuya Aoki
57' Желтая карточка
Takuya Iwanami
72'
1
Нисикава
Сусаку
31
Takuya
Iwanami
4
Дайсуке
Сузуки
5
Макино
Томоаки
27
Daiki
Hashioka
8
Эвертон
Перейра
16
Takuya
Aoki
41
Takahiro
Sekine
7
Нагасава
Казуки
30
Короки
Синдзо
12
Фабрисио
Месиас
1
Аль-Майюф
Абдуллах
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Чжан
Хюнь-Су
5
Абдулайи
Али
12
Аль-Шахрани
Ясир
19
Каррильо
Андре
7
Аль-Фаридж
Сальман
8
Отайф
Абдулла
29
Аль-Давсари
Салем
9
Джовинко
Себастьян
18
Гомис
Бафетимби
Урава Редс
3-4-3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-4-2

Ход матча

43'
Takahiro Sekine
 
53'
Takuya Aoki
 
57'
Takuya Iwanami
 
63'
Ёсуке Кашиваги
Нагасава Казуки
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Урава Редс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Урава Редс 0:2 Кавасаки Фронтале Касима Антлерс 1:0 Урава Редс Санфречче Хиросима 1:1 Урава Редс
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Урава Редс 0:1 Оита Тринита Урава Редс 2:1 Симидзу С-Палс Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Саган Тосу 3:3 Урава Редс Урава Редс 0:2 Хонда Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Урава Редс 1:2 Серезо Осака Касима Антлерс 2:2 Урава Редс Урава Редс 2:3 Касима Антлерс Сёнан Бельмаре 1:1 Урава Редс Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Урава Редс 1:2 Мацумото Ямага Виссел Кобе 3:0 Урава Редс Мито Холлихок 1:2 Урава Редс Консадоле Саппоро 1:1 Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Аль-Фатех 3:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Последние игры между собой

Урава Редс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Лига чемпионов АФК Урава Редс 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Урава Редс Лига чемпионов АФК
1/8 финала
4 Аль-Наср Эр-Рияд
3 Аль-Вахда
2 Аль-Духайл
4 Аль-Садд
6 Аль-Иттихад
4 Зобахан
3 Аль-Ахли Джидда
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
3 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Садд
1 Аль-Иттихад
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Шанхай СИПГ
3 Урава Редс
1 Гуанчжоу Эвергранд
1 Касима Антлерс
1/2 финала
5 Аль-Садд
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
Финал
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Урава Редс
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Takahiro Sekine получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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