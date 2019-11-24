Лига чемпионов АФК 2019
Урава Редс
0:0
Второй тайм: 72'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
43' Желтая карточкаTakahiro Sekine
53' Желтая карточкаTakuya Aoki
57' Желтая карточкаTakuya Iwanami
16
Takuya
Aoki
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Takuya AokiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Абе ЮкиПолузащитник
- Нападающий
-
29 Kai Shibato
-
Главный тренер: Mihailo Petrovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чжан Хюнь-СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 SalehНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
Ход матча
43'
53'
57'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Урава Редс Последние 20 матчей: +4 =7 -9Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Урава Редс 0:2 Кавасаки Фронтале Касима Антлерс 1:0 Урава Редс Санфречче Хиросима 1:1 Урава Редс
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Урава Редс 0:1 Оита Тринита Урава Редс 2:1 Симидзу С-Палс Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Саган Тосу 3:3 Урава Редс Урава Редс 0:2 Хонда Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Урава Редс 1:2 Серезо Осака Касима Антлерс 2:2 Урава Редс Урава Редс 2:3 Касима Антлерс Сёнан Бельмаре 1:1 Урава Редс Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Урава Редс 1:2 Мацумото Ямага Виссел Кобе 3:0 Урава Редс Мито Холлихок 1:2 Урава Редс Консадоле Саппоро 1:1 Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Аль-Фатех 3:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Последние игры между собой
Урава Редс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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