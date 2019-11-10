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  3. США: МЛС: Плей-офф: Финал
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Торонто
0' 10'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
7
Ролдан
Кристиан
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Jordan
Morris1
9
Руидиас
Рауль
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
44
Гонсалес
Омар
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
7
Бенезе
Николя
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс
Торонто Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру
Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто МЛС Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто МЛС
Торонто 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Торонто 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Торонто 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Торонто МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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