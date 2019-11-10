Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Торонто
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
33
Джонс
Джовин
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Силва Луис
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс
Торонто Последние 20 матчей: +10 =7 -3Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру
Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Торонто 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Торонто 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Торонто 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Торонто МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
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