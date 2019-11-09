Квик Халден
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Хальден
Осане
0:1
5' ГолJoachim Hammersland
Ход матча
5'
Предыдущие игры
Квик Халден Последние 20 матчей: +14 =2 -4Осане 2:0 Квик Халден Квик Халден 1:0 Nardo1 Фредрикстад 2:0 Квик Халден Квик Халден 3:1 Бюосен
Эгерсунд 0:3 Квик Халден Квик Халден 2:1 Левангер Видар 0:1 Квик Халден Квик Халден 4:0 Сула Брюне 3:4 Квик Халден Квик Халден 1:1 Схьёрдал-Блинк Браттвог 1:2 Квик Халден Левангер 0:3 Квик Халден Квик Халден 1:1 Мосс Арендал 0:1 Квик Халден Квик Халден 7:1 Хёдд Схьёрдал-Блинк 3:1 Квик Халден Квик Халден 2:1 Браттвог Бюосен 1:6 Квик Халден Квик Халден 2:1 Арендал Квик Халден 1:2 Видар
Осане Последние 20 матчей: +12 =4 -4Осане 2:0 Квик Халден Эльверум 1:3 Осане Осане 3:0 Мьёльнер Флурё 1:0 Осане
Последние игры между собой
Квик Халден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Осане: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
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