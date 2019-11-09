  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: 1/2 финала
Квик Халден
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Осане
0'
0:1
5' Гол
Joachim Hammersland
32'

Ход матча

5'
0:1
Joachim Hammersland

Предыдущие игры

Квик Халден Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Осане 2:0 Квик Халден Квик Халден 1:0 Nardo1 Фредрикстад 2:0 Квик Халден Квик Халден 3:1 Бюосен
Эгерсунд 0:3 Квик Халден Квик Халден 2:1 Левангер Видар 0:1 Квик Халден Квик Халден 4:0 Сула Брюне 3:4 Квик Халден Квик Халден 1:1 Схьёрдал-Блинк Браттвог 1:2 Квик Халден Левангер 0:3 Квик Халден Квик Халден 1:1 Мосс Арендал 0:1 Квик Халден Квик Халден 7:1 Хёдд Схьёрдал-Блинк 3:1 Квик Халден Квик Халден 2:1 Браттвог Бюосен 1:6 Квик Халден Квик Халден 2:1 Арендал Квик Халден 1:2 Видар
Осане Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Осане 2:0 Квик Халден Эльверум 1:3 Осане Осане 3:0 Мьёльнер Флурё 1:0 Осане
Бранн 1:3 Осане Осане 3:0 Хьельсос Осане 6:1 Берум Сенья 0:2 Осане Осане 2:0 Оддс Баллклубб-2 Альта 2:2 Осане Гроруд 4:3 Осане Осане 2:1 Сутра Аскер 4:3 Осане Осане 1:1 Фрам Ларвик Оппсал 2:5 Осане Осане 3:1 Альта Сутра 3:3 Осане Осане 1:1 Аскер Фрам Ларвик 3:0 Осане Осане 5:0 Оппсал

Последние игры между собой

Квик Халден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Осане: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Осане 2:0 Квик Халден Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Joakim Hammersland бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Halden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...