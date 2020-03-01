Россия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Шинник Последние 20 матчей: +11 =4 -5КамАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник
Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика Факел 0:4 Шинник Шинник 2:3 Чайка Торпедо Москва 2:0 Шинник Шинник 3:2 Спартак-2 Шинник 0:0 Сочи Чертаново 0:1 Шинник Нефтехимик 2:2 Шинник
Урал Последние 20 матчей: +8 =8 -4ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал
Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал
Последние игры между собой
Шинник: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Шинник
23% (23)
Ничья
17% (17)
Урал
60% (60)
1:2 Урал
29% (29)
0:1 Урал
16% (16)
1:1 Ничья
11% (11)
1:0 Шинник
9% (9)
0:2 Урал
6% (6)
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