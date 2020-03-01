Россия: Кубок 2019-2020

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Шинник
 
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Урал

Предыдущие игры

Шинник Последние 20 матчей: +11 =4 -5
КамАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник
Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика Факел 0:4 Шинник Шинник 2:3 Чайка Торпедо Москва 2:0 Шинник Шинник 3:2 Спартак-2 Шинник 0:0 Сочи Чертаново 0:1 Шинник Нефтехимик 2:2 Шинник
Урал Последние 20 матчей: +8 =8 -4
ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал
Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал

Последние игры между собой

Шинник: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Шинник 0:2 Урал Кубок ФНЛ Шинник 3:0 Урал Кубок Урал 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Шинник 2:1 Урал Первый дивизион Урал 0:1 Шинник Первый дивизион Урал 0:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
1/16 финала
5 Балтика
2 Локомотив Москва
2 Торпедо Москва
0 Крылья Советов
0 Чертаново
2 Оренбург
3 Химки
0 Рубин
1 Нижний Новгород
0 Краснодар
5 Шинник
4 Сочи
1 Факел
2 Арсенал Тула
0 Черноморец Нв
2 Урал
1 Алания
3 ЦСКА Москва
0 Чайка
1 Уфа
1 КамАЗ
2 Спартак Москва
0 Мордовия
2 Ростов
1 Енисей
2 Зенит
4 Томь
0 Тамбов
4 СКА-Хабаровск
6 Ахмат
1 Луч
0 Динамо Москва
1/8 финала
1 Торпедо Москва
0 Балтика
1 Оренбург
2 Химки
2 Нижний Новгород
5 Шинник
7 Урал
6 Арсенал Тула
1 ЦСКА Москва
0 Уфа
2 Спартак Москва
1 Ростов
4 Зенит
0 Томь
5 Ахмат
1 Луч
1/4 финала
0 Химки
0 Торпедо Москва
0 Шинник
0 Урал
0 Спартак Москва
0 ЦСКА Москва
0 Ахмат
0 Зенит
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Урал

    До начала игры, которая состоится 04.03.2020, осталось 2 дня 16 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Шинник - Урал
    Шинник
    23% (23)
    Ничья
    17% (17)
    Урал
    60% (60)
    1:2 Урал
    29% (29)
    0:1 Урал
    16% (16)
    1:1 Ничья
    11% (11)
    1:0 Шинник
    9% (9)
    0:2 Урал
    6% (6)
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