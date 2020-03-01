Россия: Кубок 2019-2020

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Спартак Москва
 
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ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:3 ЦСКА Москва Кубок
1/16 финала
5 Балтика
2 Локомотив Москва
2 Торпедо Москва
0 Крылья Советов
0 Чертаново
2 Оренбург
3 Химки
0 Рубин
1 Нижний Новгород
0 Краснодар
5 Шинник
4 Сочи
1 Факел
2 Арсенал Тула
0 Черноморец Нв
2 Урал
1 Алания
3 ЦСКА Москва
0 Чайка
1 Уфа
1 КамАЗ
2 Спартак Москва
0 Мордовия
2 Ростов
1 Енисей
2 Зенит
4 Томь
0 Тамбов
4 СКА-Хабаровск
6 Ахмат
1 Луч
0 Динамо Москва
1/8 финала
1 Торпедо Москва
0 Балтика
1 Оренбург
2 Химки
2 Нижний Новгород
5 Шинник
7 Урал
6 Арсенал Тула
1 ЦСКА Москва
0 Уфа
2 Спартак Москва
1 Ростов
4 Зенит
0 Томь
5 Ахмат
1 Луч
1/4 финала
0 Химки
0 Торпедо Москва
0 Шинник
0 Урал
0 Спартак Москва
0 ЦСКА Москва
0 Ахмат
0 Зенит
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 04.03.2020, осталось 2 дня 17 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Спартак Москва - ЦСКА Москва
    Спартак Москва
    32.7% (33)
    Ничья
    16.8% (17)
    ЦСКА Москва
    50.5% (51)
    1:2 ЦСКА Москва
    28.7% (29)
    2:1 Спартак Москва
    21.8% (22)
    1:1 Ничья
    12.9% (13)
    0:2 ЦСКА Москва
    5% (5)
    0:1 ЦСКА Москва
    5% (5)
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