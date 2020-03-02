Россия: Кубок 2019-2020

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Химки
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки
Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки Авангард Курск 0:3 Химки Химки 1:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Химки Химки 4:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Химки Химки 0:1 Балтика Химки 3:0 Рубин Факел 0:3 Химки Химки 1:0 Чайка
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Чайка Торпедо Москва 0:1 Чертаново Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Торпедо Москва 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 2:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 3:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Химки 2:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Химки Кубок
1/16 финала
5 Балтика
2 Локомотив Москва
2 Торпедо Москва
0 Крылья Советов
0 Чертаново
2 Оренбург
3 Химки
0 Рубин
1 Нижний Новгород
0 Краснодар
5 Шинник
4 Сочи
1 Факел
2 Арсенал Тула
0 Черноморец Нв
2 Урал
1 Алания
3 ЦСКА Москва
0 Чайка
1 Уфа
1 КамАЗ
2 Спартак Москва
0 Мордовия
2 Ростов
1 Енисей
2 Зенит
4 Томь
0 Тамбов
4 СКА-Хабаровск
6 Ахмат
1 Луч
0 Динамо Москва
1/8 финала
1 Торпедо Москва
0 Балтика
1 Оренбург
2 Химки
2 Нижний Новгород
5 Шинник
7 Урал
6 Арсенал Тула
1 ЦСКА Москва
0 Уфа
2 Спартак Москва
1 Ростов
4 Зенит
0 Томь
5 Ахмат
1 Луч
1/4 финала
0 Химки
0 Торпедо Москва
0 Шинник
0 Урал
0 Спартак Москва
0 ЦСКА Москва
0 Ахмат
0 Зенит
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 05.03.2020, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Химки - Торпедо Москва
    Химки
    20.7% (23)
    Ничья
    28.8% (32)
    Торпедо Москва
    50.5% (56)
    1:2 Торпедо Москва
    24.3% (27)
    1:1 Ничья
    22.5% (25)
    0:1 Торпедо Москва
    12.6% (14)
    2:1 Химки
    7.2% (8)
    0:2 Торпедо Москва
    7.2% (8)
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