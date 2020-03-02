Россия: Кубок 2019-2020
Химки
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +12 =4 -4Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки
Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки Авангард Курск 0:3 Химки Химки 1:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Химки Химки 4:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Химки Химки 0:1 Балтика Химки 3:0 Рубин Факел 0:3 Химки Химки 1:0 Чайка
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Чайка Торпедо Москва 0:1 Чертаново Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Химки
20.7% (23)
Ничья
28.8% (32)
Торпедо Москва
50.5% (56)
1:2 Торпедо Москва
24.3% (27)
1:1 Ничья
22.5% (25)
0:1 Торпедо Москва
12.6% (14)
2:1 Химки
7.2% (8)
0:2 Торпедо Москва
7.2% (8)
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