Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Нигерия (до 17 лет)
0:1
Первый тайм: 5'
Голландия (до 17 лет)
0:1
4' ГолХансен Сонтье
Ход матча
4'
0:1
Предыдущие игры
Нигерия (до 17 лет) Последние 16 матчей: +13 =1 -2Австралия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:2 Эквадор (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:2 Венгрия (до 17 лет) Мали (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет)
Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:5 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Уругвай (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:1 Иран (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 3:3 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +15 =2 -3Голландия (до 17 лет) 4:0 США (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:3 Сенегал (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:1 Косово (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:2 Англия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) Чехия (до 17 лет) 2:5 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Израиль (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Швейцария (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 4:6 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Черногория (до 17 лет)
1/8 финала
0 Бразилия (до 17 лет)
0 Чили (до 17 лет)
0 Эквадор (до 17 лет)
0 Италия (до 17 лет)
0 Парагвай (до 17 лет)
0 Аргентина (до 17 лет)
0 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
0 Япония (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
0 Нигерия (до 17 лет)
0 Голландия (до 17 лет)
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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