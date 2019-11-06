Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Япония (до 17 лет)
0:2
Второй тайм: 78'
Мексика (до 17 лет)
0:1
57' ГолEugenio Pizzuto
0:2
74' ГолSantiago Munoz
Ход матча
57'
0:1
74'
0:2
Предыдущие игры
Япония (до 17 лет) Последние 16 матчей: +10 =2 -4Сенегал (до 17 лет) 0:1 Япония (до 17 лет) США (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет)
Япония (до 17 лет) 1:1 Новая Каледония (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:1 Япония (до 17 лет) Гондурас (до 17 лет) 1:6 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:2 Швеция (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:1 Тунис (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:1 Венесуэла (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:1 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:3 Бразилия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:0 Jamaica - U17 Япония (до 17 лет) 7:2 Коста-Рика (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет)
Мексика (до 17 лет) Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мексика (до 17 лет) 8:0 Соломоновы острова (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Иран (до 17 лет) 2:1 Мексика (до 17 лет)
Мексика (до 17 лет) 0:0 Чили (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) Ирак (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 4:1 Чили (до 17 лет) Германия (до 17 лет) 1:2 Мексика (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:0 Аргентина (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мексика (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:1 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 3:1 Ирак (до 17 лет)
1/8 финала
0 Бразилия (до 17 лет)
0 Чили (до 17 лет)
0 Эквадор (до 17 лет)
0 Италия (до 17 лет)
0 Парагвай (до 17 лет)
0 Аргентина (до 17 лет)
0 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
0 Япония (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
- 0:1 ЯПО-МЕК
0 Испания (до 17 лет)
0 Сенегал (до 17 лет)
- 2:0 ИСП-СЕН
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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