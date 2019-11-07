Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Франция (до 17 лет)
4:0
Конец матча
Австралия (до 17 лет)
1:0
6' ГолМбюкю Натанаэль
56' Красная карточкаAnton Mlinaric
2:0
74' ГолМбюкю Натанаэль
3:0
82' ГолМбюкю Натанаэль
4:0
87' ГолМийо Энцо
Ход матча
6'
1:0
56'
74'
2:0
82'
3:0
87'
4:0
Предыдущие игры
Франция (до 17 лет) Последние 20 матчей: +16 =2 -2Гаити (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Южная Корея (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Словакия (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Чили (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) 2:0 Кипр (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 8:0 Гибралтар (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 6:1 Чехия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:2 Швеция (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 3:0 Словакия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Польша (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:1 Финляндия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:0 Люксембург (до 17 лет) Австрия (до 17 лет) 0:0 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:2 Дания (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 3:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет)
Австралия (до 17 лет) Последние 7 матчей: +3 =2 -2Австралия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 2:2 Венгрия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 2:1 Австралия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет)
1/8 финала
3 Бразилия (до 17 лет)
2 Чили (до 17 лет)
- 3:2 БРА-ЧИЛ
0 Эквадор (до 17 лет)
0 Италия (до 17 лет)
0 Парагвай (до 17 лет)
0 Аргентина (до 17 лет)
4 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
- 4:0 ФРА-АВС
0 Япония (до 17 лет)
2 Мексика (до 17 лет)
- 0:2 ЯПО-МЕК
2 Испания (до 17 лет)
1 Сенегал (до 17 лет)
- 2:1 ИСП-СЕН
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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