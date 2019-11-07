Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Франция (до 17 лет)
4:0
Конец матча
Австралия (до 17 лет)
0'
1:0
6' Гол
Мбюкю Натанаэль
56' Красная карточка
Anton Mlinaric
2:0
74' Гол
Мбюкю Натанаэль
3:0
82' Гол
Мбюкю Натанаэль
4:0
87' Гол
Мийо Энцо
90'+7

Ход матча

6'
Мбюкю Натанаэль
1:0
56'
 
Anton Mlinaric
74'
Мбюкю Натанаэль
2:0
82'
Мбюкю Натанаэль
3:0
87'
Мийо Энцо
4:0

Предыдущие игры

Франция (до 17 лет) Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Гаити (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Южная Корея (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Словакия (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Чили (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) 2:0 Кипр (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 8:0 Гибралтар (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 6:1 Чехия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:2 Швеция (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 3:0 Словакия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Польша (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:1 Финляндия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:0 Люксембург (до 17 лет) Австрия (до 17 лет) 0:0 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:2 Дания (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 3:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет)
Австралия (до 17 лет) Последние 7 матчей: +3 =2 -2
Австралия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 2:2 Венгрия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 2:1 Австралия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 17 лет)
1/8 финала
3 Бразилия (до 17 лет)
2 Чили (до 17 лет)
0 Эквадор (до 17 лет)
0 Италия (до 17 лет)
0 Парагвай (до 17 лет)
0 Аргентина (до 17 лет)
4 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
0 Япония (до 17 лет)
2 Мексика (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Сенегал (до 17 лет)
0 Ангола (до 17 лет)
1 Южная Корея (до 17 лет)
1 Нигерия (до 17 лет)
3 Голландия (до 17 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Рюттер Жоржиньо бьет в цель!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Мийо Энцо бьет в цель!
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Натанаэль Мбуку бьет в цель!
  • Описание гола
    74'
    Г О О О О Л - Натанаэль Мбуку бьет в цель!
  • 56'
    УДАЛЕНА! - Anton Mlinaric получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Натанаэль Мбуку бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...