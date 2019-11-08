Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Парагвай (до 17 лет)
3:2
Конец матча
Аргентина (до 17 лет)
0:1
27' ГолExequiel Zeballos
0:2
42' ГолMatias Godoy
1:2
58' Гол в свои воротаLautaro Cano
2:2
73' ГолDiego Torres
3:2
86' ГолDiego Duarte
90' Красная карточкаMatias Palacios
Ход матча
27'
42'
0:2
58'
1:2
73'
2:2
86'
3:2
90'
Предыдущие игры
Парагвай (до 17 лет) Последние 10 матчей: +6 =1 -3Италия (до 17 лет) 1:2 Парагвай (до 17 лет) Соломоновы острова (до 17 лет) 0:7 Парагвай (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 0:5 США (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет) Последние 15 матчей: +8 =2 -5Аргентина (до 17 лет) 3:1 Таджикистан (до 17 лет) Камерун (до 17 лет) 1:3 Аргентина (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:0 Аргентина (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мексика (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:1 Тунис (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:0 Канада (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Австрия (до 17 лет) Иран (до 17 лет) 1:1 Аргентина (до 17 лет) Jamaica - U17 1:2 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Чили (до 17 лет)
1/8 финала
3 Парагвай (до 17 лет)
2 Аргентина (до 17 лет)
- 3:2 ПАР-АРГ
0 Эквадор (до 17 лет)
1 Италия (до 17 лет)
- 0:1 ЭКВ-ИТА
3 Бразилия (до 17 лет)
2 Чили (до 17 лет)
- 3:2 БРА-ЧИЛ
2 Испания (до 17 лет)
1 Сенегал (до 17 лет)
- 2:1 ИСП-СЕН
4 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
- 4:0 ФРА-АВС
0 Ангола (до 17 лет)
1 Южная Корея (до 17 лет)
- 0:1 АНГ-ЮЖН
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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