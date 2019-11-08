Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Парагвай (до 17 лет)
3:2
Конец матча
Аргентина (до 17 лет)
0'
0:1
27' Гол
Exequiel Zeballos
0:2
42' Гол
Matias Godoy
1:2
58' Гол в свои ворота
Lautaro Cano
2:2
73' Гол
Diego Torres
3:2
86' Гол
Diego Duarte
90' Красная карточка
Matias Palacios
90'+8

Ход матча

27'
0:1
Exequiel Zeballos
42'
0:2
Matias Godoy
58'
Lautaro Cano
1:2
73'
Diego Torres
2:2
86'
Diego Duarte
3:2
90'
 
Matias Palacios

Предыдущие игры

Парагвай (до 17 лет) Последние 10 матчей: +6 =1 -3
Италия (до 17 лет) 1:2 Парагвай (до 17 лет) Соломоновы острова (до 17 лет) 0:7 Парагвай (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 0:5 США (до 17 лет)
Турция (до 17 лет) 1:3 Парагвай (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 4:2 Новая Зеландия (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 3:2 Мали (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 1:2 Новая Зеландия (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 3:4 Франция (до 17 лет) Сирия (до 17 лет) 1:4 Парагвай (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет) Последние 15 матчей: +8 =2 -5
Аргентина (до 17 лет) 3:1 Таджикистан (до 17 лет) Камерун (до 17 лет) 1:3 Аргентина (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:0 Аргентина (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мексика (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:1 Тунис (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:0 Канада (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Австрия (до 17 лет) Иран (до 17 лет) 1:1 Аргентина (до 17 лет) Jamaica - U17 1:2 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Чили (до 17 лет)
1/8 финала
3 Парагвай (до 17 лет)
2 Аргентина (до 17 лет)
0 Эквадор (до 17 лет)
1 Италия (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
2 Чили (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Сенегал (до 17 лет)
4 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
0 Ангола (до 17 лет)
1 Южная Корея (до 17 лет)
0 Япония (до 17 лет)
2 Мексика (до 17 лет)
1 Нигерия (до 17 лет)
3 Голландия (до 17 лет)
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • 90'
    УДАЛЕНА! - [player1] получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Diego Duarte бьет в цель!
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Diego Torres бьет в цель!
  • Описание гола
    58'
    ГООООООООЛ - [player1] очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Matias Godoy бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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