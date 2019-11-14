Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Мексика (до 17 лет)
1:1
Итог после пенальти
Голландия (до 17 лет)
0:1
74' ГолYouri Regeer
1:1
79' ГолEfrain Alvarez
Ход матча
74'
0:1
79'
1:1
Пен
4:3
Предыдущие игры
Мексика (до 17 лет) Последние 20 матчей: +10 =4 -6Южная Корея (до 17 лет) 0:1 Мексика (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 8:0 Соломоновы острова (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет)
Парагвай (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Иран (до 17 лет) 2:1 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 0:0 Чили (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) Ирак (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 4:1 Чили (до 17 лет) Германия (до 17 лет) 1:2 Мексика (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:0 Аргентина (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мексика (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +15 =2 -3Голландия (до 17 лет) 4:1 Парагвай (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 1:3 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:0 США (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:3 Сенегал (до 17 лет)
Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:1 Косово (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:2 Англия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) Чехия (до 17 лет) 2:5 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Израиль (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Швейцария (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет)
Последние игры между собой
Мексика (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Голландия (до 17 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
2 Испания (до 17 лет)
1 Сенегал (до 17 лет)
- 2:1 ИСП-СЕН
4 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
- 4:0 ФРА-АВС
0 Эквадор (до 17 лет)
1 Италия (до 17 лет)
- 0:1 ЭКВ-ИТА
3 Бразилия (до 17 лет)
2 Чили (до 17 лет)
- 3:2 БРА-ЧИЛ
0 Ангола (до 17 лет)
1 Южная Корея (до 17 лет)
- 0:1 АНГ-ЮЖН
0 Япония (до 17 лет)
2 Мексика (до 17 лет)
- 0:2 ЯПО-МЕК
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Загрузка...