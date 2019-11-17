Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Голландия (до 17 лет)
1:3
Конец матча
Франция (до 17 лет)

Ход матча

15'
Таабуни Мохамед
1:0
22'
1:1
Калимуэндо Арно
54'
1:2
Калимуэндо Арно
62'
1:3
Калимуэндо Арно

Предыдущие игры

Голландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Мексика (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:1 Парагвай (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 1:3 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:0 США (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) 1:3 Сенегал (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:1 Косово (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:2 Англия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) Чехия (до 17 лет) 2:5 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Израиль (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Швейцария (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Франция (до 17 лет) 2:3 Бразилия (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:6 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:0 Австралия (до 17 лет) Гаити (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет)
Южная Корея (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Словакия (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Чили (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Кипр (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 8:0 Гибралтар (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 6:1 Чехия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:2 Швеция (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 3:0 Словакия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Польша (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:1 Финляндия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:0 Люксембург (до 17 лет)

Последние игры между собой

Голландия (до 17 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Франция (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) ЕВРО (до 17 лет)
1/8 финала
0 Ангола (до 17 лет)
1 Южная Корея (до 17 лет)
0 Япония (до 17 лет)
2 Мексика (до 17 лет)
1 Нигерия (до 17 лет)
3 Голландия (до 17 лет)
3 Парагвай (до 17 лет)
2 Аргентина (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Сенегал (до 17 лет)
4 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
0 Эквадор (до 17 лет)
1 Италия (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
2 Чили (до 17 лет)
1/4 финала
0 Южная Корея (до 17 лет)
1 Мексика (до 17 лет)
4 Голландия (до 17 лет)
1 Парагвай (до 17 лет)
1 Испания (до 17 лет)
6 Франция (до 17 лет)
0 Италия (до 17 лет)
2 Бразилия (до 17 лет)
1/2 финала
5 Мексика (до 17 лет)
4 Голландия (до 17 лет)
2 Франция (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
Финал
0 Мексика (до 17 лет)
0 Бразилия (до 17 лет)
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Калимуэндо Арно бьет в цель!
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Калимуэндо Арно бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Калимуэндо Арно бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Таабуни Мохамед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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