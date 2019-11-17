Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Голландия (до 17 лет)
1:3
Конец матча
Франция (до 17 лет)
1:0
15' ГолТаабуни Мохамед
1:1
22' ГолКалимуэндо Арно
1:2
54' ГолКалимуэндо Арно
1:3
62' ГолКалимуэндо Арно
Ход матча
15'
1:0
22'
1:1
54'
1:2
62'
1:3
Предыдущие игры
Голландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4Мексика (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:1 Парагвай (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 1:3 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:0 США (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) 1:3 Сенегал (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:1 Косово (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:2 Англия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) Чехия (до 17 лет) 2:5 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Израиль (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Швейцария (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) Последние 20 матчей: +17 =1 -2Франция (до 17 лет) 2:3 Бразилия (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:6 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:0 Австралия (до 17 лет) Гаити (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет)
Южная Корея (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Словакия (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Чили (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Кипр (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 8:0 Гибралтар (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 6:1 Чехия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:2 Швеция (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 3:0 Словакия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) Польша (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:1 Финляндия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 4:0 Люксембург (до 17 лет)
Последние игры между собой
Голландия (до 17 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Франция (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
0 Ангола (до 17 лет)
1 Южная Корея (до 17 лет)
- 0:1 АНГ-ЮЖН
0 Япония (до 17 лет)
2 Мексика (до 17 лет)
- 0:2 ЯПО-МЕК
1 Нигерия (до 17 лет)
3 Голландия (до 17 лет)
- 1:3 НИГ-ГОЛ
3 Парагвай (до 17 лет)
2 Аргентина (до 17 лет)
- 3:2 ПАР-АРГ
2 Испания (до 17 лет)
1 Сенегал (до 17 лет)
- 2:1 ИСП-СЕН
4 Франция (до 17 лет)
0 Австралия (до 17 лет)
- 4:0 ФРА-АВС
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Мексика (до 17 лет)
0 Бразилия (до 17 лет)
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