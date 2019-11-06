Браге
0:2
Конец матча
Стадион: Домнарвсваллен Зрители: 3554
Кальмар
0:1
24' ГолGeir Andre Herrem
0:2
61' ГолNils Froeling
83' Желтая карточкаЭльм Расмус
84' Желтая карточкаРомариньо Перейра
11
Anton
Lundin
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
-
16 Andre Kamp
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 York RafaelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Ход матча
24'
61'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге
Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ
Кальмар Последние 20 матчей: +4 =4 -12Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна
Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар
Последние игры между собой
Браге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кальмар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
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