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  3. Швеция: Аллсвенскан: Квалификация: Финал
Браге
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3554
Кальмар
0'
0:1
24' Гол
Geir Andre Herrem
0:2
61' Гол
Nils Froeling
83' Желтая карточка
Эльм Расмус
84' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
90'+6
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
11
Anton
Lundin
8
Seth
Hellberg
20
Bjarni
Antonsson
7
Селлин
Роббин
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
31
Nils
Froeling
34
Халльберг
Херман
70
Alexander
Jakobsen
29
Ромариньо
Перейра
5
Агардиус
Виктор
88
Geir
Andre
Herrem
Браге
4-4-2
Кальмар
4-5-1

Ход матча

24'
0:1
Geir Andre Herrem
(Ромариньо Перейра)
61'
0:2
Nils Froeling
(Henrik Loefkvist)
70'
 
Юханссон Петр
Geir Andre Herrem
75'
 
Эльм Расмус
Alexander Jakobsen
83'
 
Эльм Расмус
84'
 
Ромариньо Перейра
86'
Simon Stenberg
Понтус Хиндрикес
 
86'
 
York Rafael
Nils Froeling
90'
Alexander Zetterstroem
Mattias Liljestrand
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге
Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ
Кальмар Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна
Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар

Последние игры между собой

Браге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кальмар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кальмар 3:0 Браге Кубок Швеции
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Гейр Андре Херрем бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Domnarvsvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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