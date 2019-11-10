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  3. Швеция: Аллсвенскан: Квалификация: Финал
Кальмар
0:0
Перерыв

Стадион:
Браге
0'
2' Желтая карточка
Seth Hellberg
17' Желтая карточка
Henrik Loefkvist
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
5
Агардиус
Виктор
13
Нури
Эмин
29
Ромариньо
Перейра
6
Эльм
Расмус
34
Халльберг
Херман
31
Nils
Froeling
88
Geir
Andre
Herrem
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
11
Anton
Lundin
8
Seth
Hellberg
20
Bjarni
Antonsson
15
Jonathan
Morsay
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
Кальмар
4-5-1
Браге
4-4-2

Ход матча

2'
 
Seth Hellberg
17'
Henrik Loefkvist
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар
Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар
Браге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг
Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Браге 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Браге Кубок Швеции
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Henrik Loefkvist получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Seth Hellberg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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