Норвегия: Кубок 2019

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Хёугесунн
0:0
Перерыв

Стадион:
Викинг
0'
25' Желтая карточка
Adrian Pereira
35' Желтая карточка
Benjamin Hansen1
42' Желтая карточка
Бергквист Даг
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
2
Бергквист
Даг
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
8
Тронстад
Сондре
16
Bruno
Leite2
10
Niklas
Sandberg
I
11
Martin
Samuelsen1
33
Kristoffer
Velde
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
28
Торстведт
Кристиан
24
Kristoffer
Loekberg
8
Johnny
Furdal
20
Ylldren
Ibrahimaj
29
Benjamin
Kaellman
11
Трипич
Златко
Хёугесунн
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

25'
 
Adrian Pereira
35'
Benjamin Hansen1
 
42'
Бергквист Даг
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн
Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн
Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг
Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг Викинг 2:1 Тромсё Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Викинг 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Викинг Товарищеские матчи
Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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