Норвегия: Кубок 2019
25' Желтая карточкаAdrian Pereira
35' Желтая карточкаBenjamin Hansen1
42' Желтая карточкаБергквист Даг
16
Bruno
Leite2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
25'
35'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =9 -4Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн
Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн
Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг
Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг Викинг 2:1 Тромсё Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Товарищеские матчи
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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