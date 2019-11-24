Осане
2:2
Второй тайм: 90'
Стадион: Myrdal Gress
Нутодден
0:1
6' ГолAndre Bakke
9' Желтая карточкаAlfred Sankoh
16' Желтая карточкаMartin Ueland
1:1
20' ГолJoachim Hammersland
21' Желтая карточкаEspen Vasby
1:2
25' ГолHenrik Gustavsen
28' Желтая карточкаGaston Salasiwa
45' Вторая желтая карточкаAlfred Sankoh
69' Желтая карточкаТагбажуми Марко
71' Желтая карточкаMartin Holmen
2:2
80' ГолHenrik Udahl
82' Желтая карточкаSteffen Jensen I
85' Желтая карточкаOle Kolskogen
17
Ole
Blomberg
19
Simen
Lassen
10
Senai
Hagos
12
Espen
Vasby
18
Робсон
Джош
22
Andre
Bakke
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Simen LassenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Thomas HilleВратарь
-
18 Henrik UdahlЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
- Основной состав
-
12 Espen VasbyВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Andre BakkeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
Ход матча
6'
0:1
16'
20'
21'
25'
1:2
28'
45'
69'
71'
80'
2:2
82'
85'
Предыдущие игры
Осане Последние 20 матчей: +13 =4 -3Нутодден 1:3 Осане Квик Халден 1:2 Осане Осане 2:0 Квик Халден Эльверум 1:3 Осане
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нутодден 1:3 Осане Нутодден 0:2 Старт Скейд 2:2 Нутодден Нутодден 3:3 Тромсдален
Саннефьёрд 3:0 Нутодден Нутодден 0:0 Улленсакер-Киса Нутодден 1:1 Ерв Олесунн 3:1 Нутодден Нутодден 2:0 Конгсвингер Санднес 1:0 Нутодден Нутодден 1:1 КФУМ Хам-Кам 1:2 Нутодден Нутодден 2:3 Нест-Сотра Стрёммен 1:1 Нутодден Нутодден 1:3 Согндаль Рёуфосс 1:4 Нутодден Нутодден 0:4 Санднес Нест-Сотра 2:1 Нутодден Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден
Последние игры между собой
Осане: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Нутодден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
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