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  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: Финал
Осане
2:2
Второй тайм: 90'

Стадион:
Нутодден
0'
0:1
6' Гол
Andre Bakke
9' Желтая карточка
Alfred Sankoh
16' Желтая карточка
Martin Ueland
1:1
20' Гол
Joachim Hammersland
21' Желтая карточка
Espen Vasby
1:2
25' Гол
Henrik Gustavsen
28' Желтая карточка
Gaston Salasiwa
45' Вторая желтая карточка
Alfred Sankoh
69' Желтая карточка
Тагбажуми Марко
71' Желтая карточка
Martin Holmen
2:2
80' Гол
Henrik Udahl
82' Желтая карточка
Steffen Jensen I
85' Желтая карточка
Ole Kolskogen
90'
1
Erik
Oestgaard
17
Ole
Blomberg
14
Ole
Kolskogen
3
Eirik
Wollen
Steen
2
Martin
Ueland
19
Simen
Lassen
16
Didrik
Fredriksen
20
Stian
Nygaard
I
21
Haakon
Lorentzen
10
Senai
Hagos
11
Joachim
Hammersland
12
Espen
Vasby
5
Steffen
Jensen
I
8
Henrik
Gustavsen
18
Робсон
Джош
23
Gaston
Salasiwa
11
Martin
Holmen
20
Alfred
Sankoh
21
Kjetil
Holand
Toesse
9
Martin
Brekke
22
Andre
Bakke
10
Мидтгарден
Эрик
Осане
4-2-3-1
Нутодден
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Andre Bakke
9'
 
Alfred Sankoh
16'
Martin Ueland
 
20'
Joachim Hammersland
1:1
21'
 
Espen Vasby
25'
1:2
Henrik Gustavsen
28'
 
Gaston Salasiwa
40'
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
Eirik Wollen Steen
 
45'
 
Alfred Sankoh
59'
Henrik Udahl
Senai Hagos
 
68'
 
Тагбажуми Марко
Робсон Джош
69'
 
Тагбажуми Марко
71'
 
Martin Holmen
80'
Henrik Udahl
2:2
82'
 
Steffen Jensen I
82'
Jonas Eide Vaagen
Stian Nygaard I
 
83'
 
Magnus Langset
Мидтгарден Эрик
85'
Ole Kolskogen
 

Предыдущие игры

Осане Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Нутодден 1:3 Осане Квик Халден 1:2 Осане Осане 2:0 Квик Халден Эльверум 1:3 Осане
Осане 3:0 Мьёльнер Флурё 1:0 Осане Бранн 1:3 Осане Осане 3:0 Хьельсос Осане 6:1 Берум Сенья 0:2 Осане Осане 2:0 Оддс Баллклубб-2 Альта 2:2 Осане Гроруд 4:3 Осане Осане 2:1 Сутра Аскер 4:3 Осане Осане 1:1 Фрам Ларвик Оппсал 2:5 Осане Осане 3:1 Альта Сутра 3:3 Осане Осане 1:1 Аскер
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нутодден 1:3 Осане Нутодден 0:2 Старт Скейд 2:2 Нутодден Нутодден 3:3 Тромсдален
Саннефьёрд 3:0 Нутодден Нутодден 0:0 Улленсакер-Киса Нутодден 1:1 Ерв Олесунн 3:1 Нутодден Нутодден 2:0 Конгсвингер Санднес 1:0 Нутодден Нутодден 1:1 КФУМ Хам-Кам 1:2 Нутодден Нутодден 2:3 Нест-Сотра Стрёммен 1:1 Нутодден Нутодден 1:3 Согндаль Рёуфосс 1:4 Нутодден Нутодден 0:4 Санднес Нест-Сотра 2:1 Нутодден Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден

Последние игры между собой

Осане: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Нутодден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Нутодден 1:3 Осане Первый дивизион Осане 1:0 Нутодден Первый дивизион Нутодден 0:0 Осане Первый дивизион Нутодден 2:1 Осане 2
Осане 3:1 Нутодден 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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