Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Яссим Бин Хамад
Эсперанс
- Основной состав
- Вратарь
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20 Чжан Хюнь-СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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77 Хрибин ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
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22 Курди АмириЗащитник
- Защитник
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13 Кадеш ХасанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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- Запасные игроки
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19 Жриди РамиВратарь
- Защитник
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24 М'Барки ИхебЗащитник
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29 Хенисси ТахаНападающий
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Предыдущие игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Урава Редс 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Аль-Фатех 3:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай
Эсперанс Последние 20 матчей: +13 =4 -3Эсперанс 1:0 Кабилия Раджа Касабланка 0:2 Эсперанс Стад Тунизьен 0:0 Эсперанс Эсперанс 3:1 Бизертен
Сфаксьен 0:2 Эсперанс Эсперанс 4:1 Бен-Гардан Эсперанс 2:0 Хаммам-Лиф Татуин 0:1 Эсперанс Эсперанс 1:2 Бизертен Бен-Гардан 1:0 Эсперанс Клуб Африкэн 2:1 Эсперанс Эсперанс 4:0 Кайруан Эсперанс 1:0 Видад Касабланка Видад Касабланка 1:1 Эсперанс Этуаль дю Сахель 0:0 Эсперанс Эсперанс 2:0 Стад Габезьен ТП Мазембе 0:0 Эсперанс Эсперанс 1:0 ТП Мазембе ЮС Монастир 0:1 Эсперанс Эсперанс 1:0 Хаммам-Лиф
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