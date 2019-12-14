Монтеррей
3:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Яссим Бин Хамад
Аль-Садд
1:0
23' ГолВаньони Леонель
2:0
45' ГолFunes Mori II
2:1
66' ГолBaghdad Bounedjah1
3:1
77' ГолCarlos Rodriguez1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Басанта ХосеЗащитник
-
19 Лаюн МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ортис СельсоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
-
2 Ро-РоЗащитник
- Защитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Афиф АкрамНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Исмаил ХамидЗащитник
- Полузащитник
-
66 Эсса ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
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99 Rami Suhail
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Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Ход матча
23'
1:0
45'
2:0
66'
77'
Предыдущие игры
Монтеррей Последние 20 матчей: +11 =4 -5Некакса 0:1 Монтеррей Монтеррей 2:1 Некакса Сантос 1:1 Монтеррей Монтеррей 5:2 Сантос
Монтеррей 2:0 Атлас Тихуана 0:4 Монтеррей Монтеррей 6:0 Кафеталерос Монтеррей 1:1 Веракрус Пачука 2:3 Монтеррей Leones Negros1 1:2 Монтеррей Монтеррей 1:1 Гвадалахара Кафеталерос 1:2 Монтеррей Керетаро 2:1 Монтеррей Монтеррей 0:2 Тигрес Крус Асуль 1:1 Монтеррей Монтеррей 3:2 Пуэбла Монтеррей 0:2 Некакса Хуарес 1:0 Монтеррей Монтеррей 2:0 Пумас Сантос 2:1 Монтеррей
Аль-Садд Последние 20 матчей: +12 =2 -6Аль-Садд 3:1 Енген Спорт Аль-Садд 0:3 СК Катар Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Al Ahli4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Садд 2:4 Аль-Райян Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд
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