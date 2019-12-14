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  3. Клубный чемпионат мира: 1/4 финала
Монтеррей
3:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Аль-Садд
0'
1:0
23' Гол
Ваньони Леонель
2:0
45' Гол
Funes Mori II
2:1
66' Гол
Baghdad Bounedjah1
3:1
77' Гол
Carlos Rodriguez1
85'
Монтеррей
Аль-Садд

Ход матча

23'
Ваньони Леонель
1:0
45'
Funes Mori II
2:0
66'
2:1
Baghdad Bounedjah1
71'
 
Woo-Young Jung1
Аль-Хайри Салем
73'
Меса Максимильяно
Пабон Дорлан
 
77'
Carlos Rodriguez1
3:1
80'
Лаюн Мигель
Писарро Родольфо
 

Предыдущие игры

Монтеррей Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Некакса 0:1 Монтеррей Монтеррей 2:1 Некакса Сантос 1:1 Монтеррей Монтеррей 5:2 Сантос
Монтеррей 2:0 Атлас Тихуана 0:4 Монтеррей Монтеррей 6:0 Кафеталерос Монтеррей 1:1 Веракрус Пачука 2:3 Монтеррей Leones Negros1 1:2 Монтеррей Монтеррей 1:1 Гвадалахара Кафеталерос 1:2 Монтеррей Керетаро 2:1 Монтеррей Монтеррей 0:2 Тигрес Крус Асуль 1:1 Монтеррей Монтеррей 3:2 Пуэбла Монтеррей 0:2 Некакса Хуарес 1:0 Монтеррей Монтеррей 2:0 Пумас Сантос 2:1 Монтеррей
Аль-Садд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Аль-Садд 3:1 Енген Спорт Аль-Садд 0:3 СК Катар Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Al Ahli4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Садд 2:4 Аль-Райян Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Фунес Мори бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ваньони Леонель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jassim Bin Hamad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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