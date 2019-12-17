Клубный чемпионат мира 2019
Аль-Садд
2:6
Конец матча
Стадион: Khalifa Int'l Stadium
Эсперанс
0:1
6' ГолЭль-Нуни Хамду
0:2
13' ГолБадри Анис
24' Красная карточкаХассан Абделькарим
0:3
26' ПенальтиБадри Анис
1:3
32' ПенальтиBaghdad Bounedjah1
1:4
42' ГолЭль-Нуни Хамду
2:4
49' ПенальтиАль-Хаидос Хассан
2:5
74' ГолЭль-Нуни Хамду
2:6
87' ГолSameh Derbali
12
Исмаил
Хамид
16
Хухи
Буалем
45
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Исмаил ХамидЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
-
66 Эсса ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
-
-
99 Rami Suhail
-
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ilyes ChettiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Жриди РамиВратарь
-
24 М'Барки ИхебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хенисси ТахаНападающий
-
-
-
-
-
-
13 Raed Fadaa
Ход матча
6'
0:1
13'
0:2
26'
0:3
32'
42'
1:4
46'
49'
74'
2:5
87'
2:6
Предыдущие игры
Аль-Садд Последние 20 матчей: +12 =1 -7Монтеррей 3:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:1 Енген Спорт Аль-Садд 0:3 СК Катар Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд
Аль-Садд 2:1 Al Ahli4 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Садд 2:4 Аль-Райян Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал
Эсперанс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эсперанс Эсперанс 1:0 Кабилия Раджа Касабланка 0:2 Эсперанс Стад Тунизьен 0:0 Эсперанс
Эсперанс 3:1 Бизертен Сфаксьен 0:2 Эсперанс Эсперанс 4:1 Бен-Гардан Эсперанс 2:0 Хаммам-Лиф Татуин 0:1 Эсперанс Эсперанс 1:2 Бизертен Бен-Гардан 1:0 Эсперанс Клуб Африкэн 2:1 Эсперанс Эсперанс 4:0 Кайруан Эсперанс 1:0 Видад Касабланка Видад Касабланка 1:1 Эсперанс Этуаль дю Сахель 0:0 Эсперанс Эсперанс 2:0 Стад Габезьен ТП Мазембе 0:0 Эсперанс Эсперанс 1:0 ТП Мазембе ЮС Монастир 0:1 Эсперанс
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