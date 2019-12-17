Клубный чемпионат мира 2019

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Аль-Садд
2:6
Конец матча

Стадион:
Эсперанс
0'
0:1
6' Гол
Эль-Нуни Хамду
0:2
13' Гол
Бадри Анис
24' Красная карточка
Хассан Абделькарим
0:3
26' Пенальти
Бадри Анис
1:3
32' Пенальти
Baghdad Bounedjah1
1:4
42' Гол
Эль-Нуни Хамду
2:4
49' Пенальти
Аль-Хаидос Хассан
2:5
74' Гол
Эль-Нуни Хамду
2:6
87' Гол
Sameh Derbali
90'+3
22
Баршам
Месхаал
12
Исмаил
Хамид
16
Хухи
Буалем
6
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
5
Woo-Young
Jung1
14
Габи
Фернандес
10
Аль-Хаидос
Хассан
8
Ассадалья
Али
45
Афиф
Акрам
11
Baghdad
Bounedjah1
1
Бен-Черифиа
Моез
22
Sameh
Derbali
30
Abdelkader
Bedrane
12
Khelil
Chammam
23
Ilyes
Chetti
15
Fousseny
Coulibaly
8
Бадри
Анис
3
Kwame
Bonsu
27
Mohamed
Ali
Ben
Romdhane
10
Эль-Нуни
Хамду
9
Ibrahim
Ouattara
Аль-Садд
Эсперанс

Ход матча

6'
0:1
Эль-Нуни Хамду
13'
0:2
Бадри Анис
24'
Хассан Абделькарим
 
26'
0:3
Бадри Анис
32'
Baghdad Bounedjah1
1:3
42'
1:4
Эль-Нуни Хамду
46'
Ро-Ро
Исмаил Хамид
 
49'
Аль-Хаидос Хассан
2:4
57'
 
Raouf Benguit
Mohamed Ali Ben Romdhane
58'
Аль-Хайри Салем
Габи Фернандес
 
72'
 
Хенисси Таха
Ibrahim Ouattara
74'
2:5
Эль-Нуни Хамду
78'
Али-Абдуллатиф Нашим
Афиф Акрам
 
82'
 
Raed Fadaa
Kwame Bonsu
87'
2:6
Sameh Derbali

Предыдущие игры

Аль-Садд Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Монтеррей 3:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:1 Енген Спорт Аль-Садд 0:3 СК Катар Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд
Аль-Садд 2:1 Al Ahli4 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Садд 2:4 Аль-Райян Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал
Эсперанс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эсперанс Эсперанс 1:0 Кабилия Раджа Касабланка 0:2 Эсперанс Стад Тунизьен 0:0 Эсперанс
Эсперанс 3:1 Бизертен Сфаксьен 0:2 Эсперанс Эсперанс 4:1 Бен-Гардан Эсперанс 2:0 Хаммам-Лиф Татуин 0:1 Эсперанс Эсперанс 1:2 Бизертен Бен-Гардан 1:0 Эсперанс Клуб Африкэн 2:1 Эсперанс Эсперанс 4:0 Кайруан Эсперанс 1:0 Видад Касабланка Видад Касабланка 1:1 Эсперанс Этуаль дю Сахель 0:0 Эсперанс Эсперанс 2:0 Стад Габезьен ТП Мазембе 0:0 Эсперанс Эсперанс 1:0 ТП Мазембе ЮС Монастир 0:1 Эсперанс
1/2 финала
0 Монтеррей
0 Ливерпуль
3 Фламенго
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
?
Фламенго
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Khalifa Int'l Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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