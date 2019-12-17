Клубный чемпионат мира 2019

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Фламенго
3:1
Конец матча

Стадион:
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
19' Гол
Аль-Доссари Салем
1:1
49' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
2:1
78' Гол
Bruno Henrique IV
3:1
82' Гол в свои ворота
Абдулайи Али
84' Красная карточка
Каррильо Андре
90'+4
1
Алвес
Диего
13
Rafinha
1
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
16
Filipe
Kasmirski1
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Bruno
Henrique
IV
9
Габриэл
Барбоза
1
Аль-Майюф
Абдуллах
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Чжан
Хюнь-Су
5
Абдулайи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
3
Eduardo
VII
6
Куэльяр
Густаво
19
Каррильо
Андре
9
Джовинко
Себастьян
29
Аль-Доссари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
Фламенго
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Ход матча

19'
0:1
Аль-Доссари Салем
49'
Де Арраскаэта Джорджиан
1:1
71'
 
Хрибин Омар
Джовинко Себастьян
74'
Diego Ribas da Cunha1
Герсон Сантос
 
78'
Bruno Henrique IV
2:1
82'
Абдулайи Али
3:1
83'
 
Аль-Абид Наваф
Аль-Доссари Салем
84'
 
Каррильо Андре
89'
Victor Vitinho1
Bruno Henrique IV
 
90'
Да Мотта Роберт
Де Арраскаэта Джорджиан
 
90'
 
Отайф Абдулла
Гомис Бафетимби

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Сантос 4:0 Фламенго Фламенго 6:1 Аваи Палмейрас 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Сеара
Фламенго 2:1 Ривер Плейт Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эсперанс Урава Редс 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Аль-Фатех 3:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1/2 финала
0 Монтеррей
0 Ливерпуль
3 Фламенго
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
?
Фламенго
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Аль-Доссари Салем бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Khalifa Int'l Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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