Клубный чемпионат мира 2019
Фламенго
3:1
Конец матча
Стадион: Khalifa Int'l Stadium
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
19' ГолАль-Доссари Салем
1:1
49' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
2:1
78' ГолBruno Henrique IV
3:1
82' Гол в свои воротаАбдулайи Али
84' Красная карточкаКаррильо Андре
13
Rafinha
1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чжан Хюнь-СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Курди АмириЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кадеш ХасанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хрибин ОмарНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
Ход матча
19'
49'
78'
82'
3:1
84'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =4 -1Сантос 4:0 Фламенго Фламенго 6:1 Аваи Палмейрас 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Сеара
Фламенго 2:1 Ривер Плейт Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эсперанс Урава Редс 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Аль-Фатех 3:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
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