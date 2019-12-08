Англия: Кубок лиги 2019-2020
Астон Вилла
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Стадион: Вилла Парк
Ливерпуль
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон
Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Астон Вилла
0% (0)
Ничья
11.4% (5)
Ливерпуль
88.6% (39)
1:2 Ливерпуль
38.6% (17)
1:3 Ливерпуль
20.5% (9)
0:2 Ливерпуль
11.4% (5)
0:1 Ливерпуль
6.8% (3)
2:2 Ничья
6.8% (3)
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