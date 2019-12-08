Англия: Кубок лиги 2019-2020

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон
Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок
Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
1/8 финала
2 Астон Вилла
1 Вулверхэмптон
10 Ливерпуль
9 Арсенал
5 Оксфорд Юнайтед
3 Сандерленд
3 Манчестер Сити
1 Саутгемптон
2 Эвертон
0 Уотфорд
1 Бёртон
3 Лестер
1 Челси
2 Манчестер Юнайтед
1 Кроули Таун
3 Колчестер
1/4 финала
0 Астон Вилла
0 Ливерпуль
0 Оксфорд Юнайтед
0 Манчестер Сити
0 Эвертон
0 Лестер
0 Манчестер Юнайтед
0 Колчестер
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 17.12.2019, осталось 2 дня 20 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль
    Астон Вилла
    0% (0)
    Ничья
    11.4% (5)
    Ливерпуль
    88.6% (39)
    1:2 Ливерпуль
    38.6% (17)
    1:3 Ливерпуль
    20.5% (9)
    0:2 Ливерпуль
    11.4% (5)
    0:1 Ливерпуль
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
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