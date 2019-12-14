Клубный чемпионат мира 2019
Монтеррей
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Стадион: Khalifa Int'l Stadium
Ливерпуль
Предыдущие игры
Монтеррей Последние 20 матчей: +12 =4 -4Монтеррей 3:2 Аль-Садд Некакса 0:1 Монтеррей Монтеррей 2:1 Некакса Сантос 1:1 Монтеррей
Монтеррей 5:2 Сантос Монтеррей 2:0 Атлас Тихуана 0:4 Монтеррей Монтеррей 6:0 Кафеталерос Монтеррей 1:1 Веракрус Пачука 2:3 Монтеррей Leones Negros1 1:2 Монтеррей Монтеррей 1:1 Гвадалахара Кафеталерос 1:2 Монтеррей Керетаро 2:1 Монтеррей Монтеррей 0:2 Тигрес Крус Асуль 1:1 Монтеррей Монтеррей 3:2 Пуэбла Монтеррей 0:2 Некакса Хуарес 1:0 Монтеррей Монтеррей 2:0 Пумас
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон
Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль
Монтеррей
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ливерпуль
100% (38)
1:2 Ливерпуль
39.5% (15)
0:2 Ливерпуль
23.7% (9)
1:3 Ливерпуль
15.8% (6)
0:3 Ливерпуль
15.8% (6)
0:4 Ливерпуль
5.3% (2)
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