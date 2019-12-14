Клубный чемпионат мира 2019

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Монтеррей
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Монтеррей Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Монтеррей 3:2 Аль-Садд Некакса 0:1 Монтеррей Монтеррей 2:1 Некакса Сантос 1:1 Монтеррей
Монтеррей 5:2 Сантос Монтеррей 2:0 Атлас Тихуана 0:4 Монтеррей Монтеррей 6:0 Кафеталерос Монтеррей 1:1 Веракрус Пачука 2:3 Монтеррей Leones Negros1 1:2 Монтеррей Монтеррей 1:1 Гвадалахара Кафеталерос 1:2 Монтеррей Керетаро 2:1 Монтеррей Монтеррей 0:2 Тигрес Крус Асуль 1:1 Монтеррей Монтеррей 3:2 Пуэбла Монтеррей 0:2 Некакса Хуарес 1:0 Монтеррей Монтеррей 2:0 Пумас
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон
Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль
1/2 финала
0 Монтеррей
0 Ливерпуль
0 Фламенго
0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монтеррей - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 18.12.2019, осталось 2 дня 19 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монтеррей - Ливерпуль
    Монтеррей
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ливерпуль
    100% (38)
    1:2 Ливерпуль
    39.5% (15)
    0:2 Ливерпуль
    23.7% (9)
    1:3 Ливерпуль
    15.8% (6)
    0:3 Ливерпуль
    15.8% (6)
    0:4 Ливерпуль
    5.3% (2)
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