Франция: Кубок лиги 2019-2020
Предыдущие игры
Ле Ман Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ле Ман 3:2 Орлеан Ле-Эрбье 1:2 Ле Ман Гавр 2:0 Ле Ман Ле Ман 1:2 Шатору
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =1 -2ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Ле Ман: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
ПСЖ: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ле Ман
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (44)
0:2 ПСЖ
31.8% (14)
0:3 ПСЖ
27.3% (12)
1:3 ПСЖ
11.4% (5)
0:4 ПСЖ
11.4% (5)
1:2 ПСЖ
6.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...