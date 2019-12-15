Франция: Кубок лиги 2019-2020

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Ле Ман
 
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ПСЖ

Предыдущие игры

Ле Ман Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ле Ман 3:2 Орлеан Ле-Эрбье 1:2 Ле Ман Гавр 2:0 Ле Ман Ле Ман 1:2 Шатору
Кан 3:3 Ле Ман Gennevilliers 0:2 Ле Ман Ле Ман 0:0 Гренобль Клермон Фут 0:1 Ле Ман Ле Ман 3:2 Ницца Ле Ман 1:0 Ньор Труа 2:1 Ле Ман Ле Ман 1:0 Шамбли Генгам 3:0 Ле Ман Ле Ман 2:4 Аяччо Родез 4:1 Ле Ман Ле Ман 2:0 Сошо Ле Ман 2:2 Орлеан Ле Ман 1:2 Лорьян Нанси 2:1 Ле Ман Лорьян 1:2 Ле Ман
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =1 -2
ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ
ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза

Последние игры между собой

Ле Ман: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
ПСЖ: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
ПСЖ 2:0 Ле Ман Кубок Ле Ман 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Ле Ман Лига 1 Ле Ман 0:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 3:1 Ле Ман Лига 1 ПСЖ 0:0 Ле Ман Лига 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ле Ман - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 18.12.2019, осталось 2 дня 21 час 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ле Ман - ПСЖ
    Ле Ман
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    100% (44)
    0:2 ПСЖ
    31.8% (14)
    0:3 ПСЖ
    27.3% (12)
    1:3 ПСЖ
    11.4% (5)
    0:4 ПСЖ
    11.4% (5)
    1:2 ПСЖ
    6.8% (3)
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