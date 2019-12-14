Франция: Кубок лиги 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль
Последние игры между собой
Монако: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Монако 4:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Кубок Лилль 1:4 Монако Лига 1 Лилль 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Лилль 4:0 Монако Лига 1 Монако 0:4 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Лилль Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1
Монако
62.5% (25)
Ничья
25% (10)
Лилль
12.5% (5)
2:1 Монако
37.5% (15)
1:1 Ничья
17.5% (7)
1:0 Монако
15% (6)
1:2 Лилль
10% (4)
2:0 Монако
7.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...