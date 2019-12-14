Франция: Кубок лиги 2019-2020

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Монако
 
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Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа
Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль
Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже

Последние игры между собой

Монако: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:4 Монако Лига 1
Монако 4:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Кубок Лилль 1:4 Монако Лига 1 Лилль 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Лилль 4:0 Монако Лига 1 Монако 0:4 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Лилль Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лилль

    До начала игры, которая состоится 17.12.2019, осталось 2 дня 20 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монако - Лилль
    Монако
    62.5% (25)
    Ничья
    25% (10)
    Лилль
    12.5% (5)
    2:1 Монако
    37.5% (15)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    1:0 Монако
    15% (6)
    1:2 Лилль
    10% (4)
    2:0 Монако
    7.5% (3)
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