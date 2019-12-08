Англия: Кубок лиги 2019-2020

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Эвертон
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон
Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон
Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
1/8 финала
2 Астон Вилла
1 Вулверхэмптон
10 Ливерпуль
9 Арсенал
5 Оксфорд Юнайтед
3 Сандерленд
3 Манчестер Сити
1 Саутгемптон
2 Эвертон
0 Уотфорд
1 Бёртон
3 Лестер
1 Челси
2 Манчестер Юнайтед
1 Кроули Таун
3 Колчестер
1/4 финала
0 Астон Вилла
0 Ливерпуль
0 Оксфорд Юнайтед
0 Манчестер Сити
0 Эвертон
0 Лестер
0 Манчестер Юнайтед
0 Колчестер
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Лестер

    До начала игры, которая состоится 18.12.2019, осталось 2 дня 21 час 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
    Эвертон
    29.5% (13)
    Ничья
    29.5% (13)
    Лестер
    40.9% (18)
    1:2 Лестер
    31.8% (14)
    1:1 Ничья
    27.3% (12)
    2:1 Эвертон
    18.2% (8)
    1:0 Эвертон
    9.1% (4)
    1:3 Лестер
    4.5% (2)
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