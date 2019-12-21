Клубный чемпионат мира 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Клубный чемпионат мира 2019
Монтеррей
0:1
Перерыв

Стадион:
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
36' Гол
Эдуардо Карлос II
Монтеррей
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Ход матча

36'
0:1
Эдуардо Карлос II

Предыдущие игры

Монтеррей Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Монтеррей 1:2 Ливерпуль Монтеррей 3:2 Аль-Садд Некакса 0:1 Монтеррей Монтеррей 2:1 Некакса
Сантос 1:1 Монтеррей Монтеррей 5:2 Сантос Монтеррей 2:0 Атлас Тихуана 0:4 Монтеррей Монтеррей 6:0 Кафеталерос Монтеррей 1:1 Веракрус Пачука 2:3 Монтеррей Leones Negros1 1:2 Монтеррей Монтеррей 1:1 Гвадалахара Кафеталерос 1:2 Монтеррей Керетаро 2:1 Монтеррей Монтеррей 0:2 Тигрес Крус Асуль 1:1 Монтеррей Монтеррей 3:2 Пуэбла Монтеррей 0:2 Некакса Хуарес 1:0 Монтеррей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фламенго 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эсперанс Урава Редс 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс
Аль-Фатех 3:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1/2 финала
1 Монтеррей
2 Ливерпуль
3 Фламенго
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
0 Ливерпуль
0 Фламенго
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Эдуардо Карлос II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Khalifa Int'l Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Загрузка...