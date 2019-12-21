Клубный чемпионат мира 2019
Монтеррей
0:1
Перерыв
Стадион: Халифа Интернейшнл
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
36' ГолЭдуардо Карлос II
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Васкес ХоанЗащитник
-
15 Басанта ХосеЗащитник
-
19 Лаюн МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Мехия ВильямПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Хёнсу ЧанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хрибин ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кадеш ХасанЗащитник
-
22 Курди АмириЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
Ход матча
36'
Предыдущие игры
Монтеррей Последние 20 матчей: +11 =4 -5Монтеррей 1:2 Ливерпуль Монтеррей 3:2 Аль-Садд Некакса 0:1 Монтеррей Монтеррей 2:1 Некакса
Сантос 1:1 Монтеррей Монтеррей 5:2 Сантос Монтеррей 2:0 Атлас Тихуана 0:4 Монтеррей Монтеррей 6:0 Кафеталерос Монтеррей 1:1 Веракрус Пачука 2:3 Монтеррей Leones Negros1 1:2 Монтеррей Монтеррей 1:1 Гвадалахара Кафеталерос 1:2 Монтеррей Керетаро 2:1 Монтеррей Монтеррей 0:2 Тигрес Крус Асуль 1:1 Монтеррей Монтеррей 3:2 Пуэбла Монтеррей 0:2 Некакса Хуарес 1:0 Монтеррей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фламенго 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эсперанс Урава Редс 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс
Аль-Фатех 3:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
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