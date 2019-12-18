Клубный чемпионат мира 2019
Ливерпуль
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Стадион: Халифа Интернейшнл
Фламенго
Предыдущие игры
Победитель первого полуфинала Последний матч: +1 =0 -0Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =3 -1Фламенго 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Сантос 4:0 Фламенго Фламенго 6:1 Аваи Палмейрас 1:3 Фламенго
Фламенго 4:1 Сеара Фламенго 2:1 Ривер Плейт Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго
Ливерпуль
82.8% (24)
Ничья
3.4% (1)
Фламенго
13.8% (4)
2:1 Ливерпуль
34.5% (10)
2:0 Ливерпуль
20.7% (6)
1:0 Ливерпуль
10.3% (3)
3:1 Ливерпуль
6.9% (2)
1:2 Фламенго
6.9% (2)
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