Клубный чемпионат мира 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Клубный чемпионат мира 2019
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Фламенго
1/2 финала
1 Монтеррей
2 Ливерпуль
3 Фламенго
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
0 Ливерпуль
0 Фламенго
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Фламенго

    До начала игры, которая состоится 21.12.2019, осталось 2 дня 19 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Фламенго
    Ливерпуль
    82.8% (24)
    Ничья
    3.4% (1)
    Фламенго
    13.8% (4)
    2:1 Ливерпуль
    34.5% (10)
    2:0 Ливерпуль
    20.7% (6)
    1:0 Ливерпуль
    10.3% (3)
    3:1 Ливерпуль
    6.9% (2)
    1:2 Фламенго
    6.9% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...