Англия: Кубок 2019-2020

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Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал
Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард
Лидс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Вест Бромвич 1:1 Лидс Бирмингем 4:5 Лидс Лидс 1:1 Престон Норт Энд Фулхэм 2:1 Лидс
Лидс 3:3 Кардифф Сити Лидс 2:0 Халл Сити Хаддерсфилд Таун 0:2 Лидс Лидс 4:0 Мидлсбро Рединг 0:1 Лидс Лутон Таун 1:2 Лидс Лидс 2:1 Блэкберн Лидс 2:0 КПР Шеффилд Уэнсдей 0:0 Лидс Престон Норт Энд 1:1 Лидс Лидс 1:0 Бирмингем Миллуолл 2:1 Лидс Лидс 1:0 Вест Бромвич Чарльтон 1:0 Лидс Лидс 1:1 Дерби Барнсли 0:2 Лидс

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал 1:0 Лидс Кубок Лидс 1:3 Арсенал Кубок Арсенал 1:1 Лидс Кубок

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лидс

    До начала игры, которая состоится 06.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал - Лидс
    Арсенал
    93.5% (58)
    Ничья
    4.8% (3)
    Лидс
    1.6% (1)
    2:1 Арсенал
    41.9% (26)
    2:0 Арсенал
    24.2% (15)
    3:1 Арсенал
    11.3% (7)
    1:0 Арсенал
    8.1% (5)
    3:2 Арсенал
    4.8% (3)
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