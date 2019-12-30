Англия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +5 =8 -7Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал
Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард
Лидс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Вест Бромвич 1:1 Лидс Бирмингем 4:5 Лидс Лидс 1:1 Престон Норт Энд Фулхэм 2:1 Лидс
Лидс 3:3 Кардифф Сити Лидс 2:0 Халл Сити Хаддерсфилд Таун 0:2 Лидс Лидс 4:0 Мидлсбро Рединг 0:1 Лидс Лутон Таун 1:2 Лидс Лидс 2:1 Блэкберн Лидс 2:0 КПР Шеффилд Уэнсдей 0:0 Лидс Престон Норт Энд 1:1 Лидс Лидс 1:0 Бирмингем Миллуолл 2:1 Лидс Лидс 1:0 Вест Бромвич Чарльтон 1:0 Лидс Лидс 1:1 Дерби Барнсли 0:2 Лидс
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Будет доступно позже.
Арсенал
93.5% (58)
Ничья
4.8% (3)
Лидс
1.6% (1)
2:1 Арсенал
41.9% (26)
2:0 Арсенал
24.2% (15)
3:1 Арсенал
11.3% (7)
1:0 Арсенал
8.1% (5)
3:2 Арсенал
4.8% (3)
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