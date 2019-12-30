Англия: Кубок 2019-2020

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Мидлсбро
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Мидлсбро Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Престон Норт Энд 0:2 Мидлсбро Вест Бромвич 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Хаддерсфилд Таун Мидлсбро 2:1 Сток Сити
Суонси 3:1 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:1 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Чарльтон Лидс 4:0 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Барнсли Мидлсбро 2:2 Халл Сити КПР 2:2 Мидлсбро Дерби 2:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:0 Фулхэм Хаддерсфилд Таун 0:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Вест Бромвич Бирмингем 2:1 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Престон Норт Энд Мидлсбро 1:4 Шеффилд Уэнсдей Кардифф Сити 1:0 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Рединг
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси
Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Мидлсбро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Тоттенхэм 1:0 Мидлсбро Премьер-лига Мидлсбро 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Мидлсбро Премьер-лига Мидлсбро 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:1 Мидлсбро Премьер-лига Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мидлсбро - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 05.01.2020, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Мидлсбро - Тоттенхэм
    Мидлсбро
    0% (0)
    Ничья
    3.8% (2)
    Тоттенхэм
    96.2% (50)
    1:2 Тоттенхэм
    57.7% (30)
    0:2 Тоттенхэм
    17.3% (9)
    0:1 Тоттенхэм
    9.6% (5)
    1:3 Тоттенхэм
    7.7% (4)
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