Англия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Мидлсбро Последние 20 матчей: +7 =6 -7Престон Норт Энд 0:2 Мидлсбро Вест Бромвич 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Хаддерсфилд Таун Мидлсбро 2:1 Сток Сити
Суонси 3:1 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:1 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Чарльтон Лидс 4:0 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Барнсли Мидлсбро 2:2 Халл Сити КПР 2:2 Мидлсбро Дерби 2:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:0 Фулхэм Хаддерсфилд Таун 0:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Вест Бромвич Бирмингем 2:1 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Престон Норт Энд Мидлсбро 1:4 Шеффилд Уэнсдей Кардифф Сити 1:0 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Рединг
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси
Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Мидлсбро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Будет доступно позже.
Мидлсбро
0% (0)
Ничья
3.8% (2)
Тоттенхэм
96.2% (50)
1:2 Тоттенхэм
57.7% (30)
0:2 Тоттенхэм
17.3% (9)
0:1 Тоттенхэм
9.6% (5)
1:3 Тоттенхэм
7.7% (4)
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