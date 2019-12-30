Англия: Кубок 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Ноттингем Форест
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси
Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси
Ноттингем Форест Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ноттингем Форест 3:2 Блэкберн Ноттингем Форест 1:0 Уиган Халл Сити 0:2 Ноттингем Форест Хаддерсфилд Таун 2:1 Ноттингем Форест
Ноттингем Форест 0:4 Шеффилд Уэнсдей Ноттингем Форест 1:1 Мидлсбро Миллуолл 2:2 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 0:1 Кардифф Сити КПР 0:4 Ноттингем Форест Бристоль Сити 0:0 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:0 Дерби Лутон Таун 1:2 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити Уиган 1:0 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:0 Брентфорд Блэкберн 1:1 Ноттингем Форест Сток Сити 2:3 Ноттингем Форест Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Ноттингем Форест
Последние игры между собой
Челси: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ноттингем Форест: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Будет доступно позже.
Челси
96.2% (50)
Ничья
1.9% (1)
Ноттингем Форест
1.9% (1)
2:0 Челси
57.7% (30)
3:1 Челси
13.5% (7)
3:0 Челси
9.6% (5)
2:1 Челси
7.7% (4)
1:0 Челси
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...