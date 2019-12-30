Англия: Кубок 2019-2020

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Стадион:
Ноттингем Форест

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси
Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси
Ноттингем Форест Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ноттингем Форест 3:2 Блэкберн Ноттингем Форест 1:0 Уиган Халл Сити 0:2 Ноттингем Форест Хаддерсфилд Таун 2:1 Ноттингем Форест
Ноттингем Форест 0:4 Шеффилд Уэнсдей Ноттингем Форест 1:1 Мидлсбро Миллуолл 2:2 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 0:1 Кардифф Сити КПР 0:4 Ноттингем Форест Бристоль Сити 0:0 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:0 Дерби Лутон Таун 1:2 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити Уиган 1:0 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:0 Брентфорд Блэкберн 1:1 Ноттингем Форест Сток Сити 2:3 Ноттингем Форест Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Ноттингем Форест

Последние игры между собой

Челси: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ноттингем Форест: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Челси 2:0 Ноттингем Форест Кубок Челси 5:1 Ноттингем Форест Кубок лиги

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ноттингем Форест

    До начала игры, которая состоится 05.01.2020, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Ноттингем Форест
    Челси
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Ноттингем Форест
    1.9% (1)
    2:0 Челси
    57.7% (30)
    3:1 Челси
    13.5% (7)
    3:0 Челси
    9.6% (5)
    2:1 Челси
    7.7% (4)
    1:0 Челси
    3.8% (2)
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