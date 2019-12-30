Англия: Кубок 2019-2020

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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Порт Вейл

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер
Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 2:1 Челси Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Аталанта 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Манчестер Сити 5:1 Аталанта Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон
Порт Вейл Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Порт Вейл 2:2 Маклсфилд Порт Вейл 2:0 Суиндон Таун Мэнсфилд 2:2 Порт Вейл Порт Вейл 1:1 Челтенем
Кроули Таун 0:0 Порт Вейл Порт Вейл 0:1 Уолсолл Порт Вейл 2:2 Мэнсфилд Челтенем 1:3 Порт Вейл Сканторп 2:1 Порт Вейл Порт Вейл 2:1 Карлайл Порт Вейл 2:1 Академия Ньюкасл Милтон-Кейнс Донс 0:1 Порт Вейл Крю Александра 0:1 Порт Вейл Порт Вейл 0:0 Олдхэм Атлетик Брэдфорд Сити 1:2 Порт Вейл Порт Вейл 1:1 Стивенэйдж Маклсфилд 2:1 Порт Вейл Порт Вейл 3:1 Моркам Лейтон Ориент 3:3 Порт Вейл Маклсфилд 2:3 Порт Вейл

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Порт Вейл

    До начала игры, которая состоится 04.01.2020, осталось 2 дня 17 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Манчестер Сити - Порт Вейл
    Манчестер Сити
    100% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Порт Вейл
    0% (0)
    3:0 Манчестер Сити
    44.7% (21)
    2:0 Манчестер Сити
    19.1% (9)
    4:0 Манчестер Сити
    10.6% (5)
    5:0 Манчестер Сити
    6.4% (3)
    3:1 Манчестер Сити
    6.4% (3)
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