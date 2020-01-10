  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания: Суперкубок: Финал
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид
Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна
Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Международный кубок чемпионов Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера
Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Атлетико М Примера
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 12.01.2020, осталось 2 дня 3 часа 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
    Реал Мадрид
    39.1% (25)
    Ничья
    15.6% (10)
    Атлетико М
    45.3% (29)
    1:2 Атлетико М
    34.4% (22)
    2:1 Реал Мадрид
    21.9% (14)
    1:1 Ничья
    10.9% (7)
    1:0 Реал Мадрид
    7.8% (5)
    1:3 Атлетико М
    4.7% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...