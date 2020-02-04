Германия: Кубок 2019-2020

Второй тайм

96' Айнтрахт Фр заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Костич Филип изменил счет на табло!

94' Сегодняшная посещаемость составляет 47400 болельщиков

93' Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Хорошо играет на выходе Мвого Ивон - мяч в ее руках

91' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Вернер Тимо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

89' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

88' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Пространство открывается для Ольмо Дани , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

81' Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали

80' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

80' Нкунку Кристофер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

79' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Роде Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Гачинович Мийат получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Ольмо Дани из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

70' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Г О О О О Л - Ольмо Дани изменил счет на табло!

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Нкунку Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Андре Силва имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

62' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' РБ Лейпциг делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

60' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хасебе Макото ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

59' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Пространство открывается для Гачинович Мийат , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

57' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

55' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Забитцер Марсель наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

53' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Нкунку Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Команда Айнтрахт Фр забила мяч, хотя лучше играли соперники

51' Г О О О О Л - Костич Филип изменил счет на табло!

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хальстенберг Марсель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно