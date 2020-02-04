Германия: Кубок 2019-2020
Айнтрахт Фр
3:1
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 47400
РБ Лейпциг
2' Желтая карточкаХайдара Амаду
16' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
1:0
17' ПенальтиАндре Силва
20' Желтая карточкаГачинович Мийат
42' Желтая карточкаРоде Себастьян
2:0
51' ГолКостич Филип
2:1
69' ГолОльмо Дани
3:1
90' ГолКостич Филип
18
Туре
Альмами
33
Андре
Силва
10
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
-
10 Костич ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
19 Вольф ХаннесПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
20'
42'
51'
2:0
69'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =2 -10Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр
Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =6 -3РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург
Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Айнтрахт Фр
15.2% (23)
Ничья
15.2% (23)
РБ Лейпциг
69.5% (105)
1:2 РБ Лейпциг
49% (74)
1:1 Ничья
11.3% (17)
2:1 Айнтрахт Фр
9.9% (15)
1:3 РБ Лейпциг
7.9% (12)
0:1 РБ Лейпциг
4% (6)
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