Германия: Кубок 2019-2020

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Айнтрахт Фр
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 47400
РБ Лейпциг
0'
2' Желтая карточка
Хайдара Амаду
16' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
1:0
17' Пенальти
Андре Силва
20' Желтая карточка
Гачинович Мийат
42' Желтая карточка
Роде Себастьян
2:0
51' Гол
Костич Филип
2:1
69' Гол
Ольмо Дани
3:1
90' Гол
Костич Филип
90'+6
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
17
Роде
Себастьян
11
Гачинович
Мийат
33
Андре
Силва
10
Костич
Филип
28
Мвого
Ивон
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
18
Нкунку
Кристофер
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
8
Хайдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
9
Поульсен
Юссуф
21
Шик
Патрик
Айнтрахт Фр
4-3-3
РБ Лейпциг
3-5-2

Ход матча

2'
 
Хайдара Амаду
16'
 
Хальстенберг Марсель
17'
Андре Силва
1:0
20'
Гачинович Мийат
 
42'
Роде Себастьян
 
46'
 
Ольмо Дани
Хайдара Амаду
51'
Костич Филип
(Роде Себастьян)
2:0
61'
 
Вернер Тимо
Лаймер Конрад
69'
2:1
Ольмо Дани
(Анхелиньо Хосе)
78'
Кор Доминик
Роде Себастьян
 
81'
Чендлер Тимоти
Гачинович Мийат
 
81'
 
Лукмен Адемола
Нкунку Кристофер
88'
Пасьенса Гонсало
Андре Силва
 
90'
Костич Филип
(Пасьенса Гонсало)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр
Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =6 -3
РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург
Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
1/8 финала
2 Кайзерслаутерн
5 Фортуна
3 Айнтрахт Фр
1 РБ Лейпциг
0 Вердер
0 Боруссия Д
0 Шальке 04
0 Герта
0 Ферль
0 Унион Берлин
0 Байер Л
0 Штуттгарт
0 Бавария
0 Хоффенхайм
0 Саарбрюккен
0 Карлсруэ
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
15.2% (23)
Ничья
15.2% (23)
РБ Лейпциг
69.5% (105)
1:2 РБ Лейпциг
49% (74)
1:1 Ничья
11.3% (17)
2:1 Айнтрахт Фр
9.9% (15)
1:3 РБ Лейпциг
7.9% (12)
0:1 РБ Лейпциг
4% (6)
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