Германия: Кубок 2019-2020
Ферль
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Sportclub Arena
Унион Берлин
7' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
43' Желтая карточкаNiko Hecker
56' Желтая карточкаАндрих Роберт
21
Рицка
Ларс
17
Niko
Hecker
13
Янич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Niko HeckerНападающий
-
13 Янич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
24 Anton Heinz
-
-
22 Luis Klante
-
Главный тренер: Guerino Capretti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
43'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Ферль Последние 20 матчей: +15 =4 -1Ферль 1:0 Липпштад Рёдингхаузен 1:1 Ферль Ферль 2:0 Боруссия-2 Д Ферль 2:1 Кёльн-2
Хомберг 1:0 Ферль Ферль 1:1 Хольштайн Киль Ферль 2:0 Хальтерн Ферль 0:0 Алемания Вупперталь 2:5 Ферль Ферль 1:1 Шпортфройнде Лотте Рот-Вайсс Эссен 1:4 Ферль Ферль 3:0 Бергиш Гладбах Фортуна Кёльн 0:2 Ферль Ферль 5:3 Боруссия-2 М Фортуна-2 0:4 Ферль Шальке 04-2 0:2 Ферль Ферль 3:1 Боннер Липпштад 0:5 Ферль Ферль 2:1 Аугсбург Рот-Вайсс Оберхаузен 1:1 Ферль
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =3 -7Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин
Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Герта Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден
Последние игры между собой
Ферль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
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— ?
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1/2 финала
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— ?
Финал
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— ?
Ферль
5.8% (9)
Ничья
8.3% (13)
Унион Берлин
85.9% (134)
1:2 Унион Берлин
29.5% (46)
0:2 Унион Берлин
24.4% (38)
0:1 Унион Берлин
13.5% (21)
1:3 Унион Берлин
9% (14)
1:1 Ничья
5.8% (9)
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