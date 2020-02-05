Германия: Кубок 2019-2020

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Ферль
0:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Унион Берлин
0'
7' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
43' Желтая карточка
Niko Hecker
56' Желтая карточка
Андрих Роберт
74'
32
Robin
Brueseke
14
Patrick
Choroba
15
Frederik
Lach
23
Julian
Stockner
21
Рицка
Ларс
6
Ron
Schallenberg
7
Mehmet
Kurt
3
Jan
Schoeppner
17
Niko
Hecker
13
Янич
Златко
18
Aygun
Yildirim
1
Гикевич
Рафал
31
Шлоттербек
Кевен
5
Фридрих
Марвин
29
Паренсен
Михаэль
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
25
Ленц
Кристофер
11
Уджа
Энтони
10
Андерссон
Себастьян
32
Ингвартсен
Маркус
Ферль
4-3-3
Унион Берлин
3-4-3

Ход матча

7'
 
Ингвартсен Маркус
43'
Niko Hecker
 
56'
 
Андрих Роберт
60'
 
Бюльтер Мариус
Уджа Энтони
68'
Patrick Schikowski
Niko Hecker
 
73'
 
Прёмель Гриша
Гентнер Кристиан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Ферль Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Ферль 1:0 Липпштад Рёдингхаузен 1:1 Ферль Ферль 2:0 Боруссия-2 Д Ферль 2:1 Кёльн-2
Хомберг 1:0 Ферль Ферль 1:1 Хольштайн Киль Ферль 2:0 Хальтерн Ферль 0:0 Алемания Вупперталь 2:5 Ферль Ферль 1:1 Шпортфройнде Лотте Рот-Вайсс Эссен 1:4 Ферль Ферль 3:0 Бергиш Гладбах Фортуна Кёльн 0:2 Ферль Ферль 5:3 Боруссия-2 М Фортуна-2 0:4 Ферль Шальке 04-2 0:2 Ферль Ферль 3:1 Боннер Липпштад 0:5 Ферль Ферль 2:1 Аугсбург Рот-Вайсс Оберхаузен 1:1 Ферль
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин
Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Герта Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден

Последние игры между собой

Ферль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ферль 2:3 Унион Берлин Региональная лига Унион Берлин 0:0 Ферль Региональная лига
1/8 финала
2 Кайзерслаутерн
5 Фортуна
3 Айнтрахт Фр
1 РБ Лейпциг
3 Вердер
2 Боруссия Д
3 Шальке 04
2 Герта
0 Ферль
0 Унион Берлин
0 Байер Л
0 Штуттгарт
0 Бавария
0 Хоффенхайм
0 Саарбрюккен
0 Карлсруэ
1/4 финала
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportclub Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ферль 0:0 Унион Берлин
Ферль
5.8% (9)
Ничья
8.3% (13)
Унион Берлин
85.9% (134)
1:2 Унион Берлин
29.5% (46)
0:2 Унион Берлин
24.4% (38)
0:1 Унион Берлин
13.5% (21)
1:3 Унион Берлин
9% (14)
1:1 Ничья
5.8% (9)
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