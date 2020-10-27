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Россия (жен)
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Турция (жен)
0' 12'
1
Щербак
Татьяна
8
Абдуллина
Алсу
15
Беломытцева
Анна
3
Кожникова
Анна
14
Машкова
Кристина
11
Самойлова
Элина
9
Смирнова
Надежда
19
Черномырдина
Маргарита
20
Коровкина
Нелли
17
Фёдорова
Марина
9
Машина
Олеся
1
Акгёз
Сельда
3
Карагенч
Дидем
5
Гёксу
Яшам
21
Хыз
Гюльбин
2
Еничери
Берна
8
Эсен
Эмине
10
Топчу
Эбру
13
Кайя
Ыпек
16
Тюркоглу
Эдже
9
Джюмерт
Эджем
11
Ураз
Ягмур
Россия (жен)
Турция (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коровкина Нелли 5 0.71
2. Смирнова Надежда 2 0.29
3. Фёдорова Марина 2 0.29
4. Natalya Mashina 1 0.14
5. Яковлева Дарья 1 0.14
6. Alina Myagkova 1 0.14
Турция (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Fatma Kara 1 0.14
2. Хыз Гюльбин 1 0.14

Карточки

Россия (жен)
# Игрок      
Турция (жен)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (жен) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Турция (жен) 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: + = -
Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен)
Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен)
Турция (жен) Последние 20 матчей: + = -
Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Словения (жен) 3:1 Турция (жен) Мальта (жен) 1:2 Турция (жен) Турция (жен) 0:4 Украина (жен)
Турция (жен) 0:8 Голландия (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен) Турция (жен) 0:0 Эстония (жен) Голландия (жен) 3:0 Турция (жен) Косово (жен) 2:0 Турция (жен) Фарерские острова (жен) 2:1 Турция (жен) Турция (жен) 9:1 Люксембург (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Турция (жен) 2:1 Венгрия (жен) Россия (жен) 2:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:6 Германия (жен) Хорватия (жен) 3:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:0 Россия (жен) Германия (жен) 7:0 Турция (жен) Венгрия (жен) 1:0 Турция (жен) Турция (жен) 1:4 Хорватия (жен)

Последние игры между собой

Россия (жен): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Турция (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Россия (жен) 2:0 Турция (жен) ЕВРО 2016: Отборочные матчи Турция (жен) 0:0 Россия (жен) ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 8 8 0 0 36 - 3 24
2. Россия (жен) 0:0 8 5 1 2 14 - 3 16
3. Словения (жен) 8 4 0 4 20 - 12 12
4. Косово (жен) 7 3 1 3 6 - 14 10
5. Турция (жен) 0:0 8 0 3 5 2 - 22 3
6. Эстония (жен) 7 0 1 6 1 - 25 1
  • Первый тайм
  • 13'
    Никак не удаётся команде Елены Фоминой наладить игру в короткий пас на подступах к чужой штрафной площади соперниц.
  • 12'
    Едва не подарили наши девушки соперницам угловой, но Кожникова успела на самой лицевой линии настичь мяч.
  • Опасный момент
    11'
    Первую атаку правым флангом провели россиянки, и в этой зоне штрафной удар заработала Фёдорова. После подачи со стандарта Смирнова поборолась за мяч в чужой штрафной площади, и мяч отскочил чуть назад по удар Машиной, которая стреляла с ходу, но мяч пошёл чуть правее створа ворот.
  • 10'
    Очень неплохо двигаются по полю девушки, но это и неудивительно, учитывая, как холодно в Москве. Если быстро не бегать, то можно и замёрзнуть.
  • Фол, нарушение
    9'
    После потерь мяча наши девушки сразу вступают в ответный отбор, но пока что получается лишь нарушать правила в таких эпизодах.
  • 8'
    Турчанки достаточно уверенно пока что держат оборону, стараясь даже начинать прессинг за центральной линией.
  • 7'
    Преимущественно левым флангом старается атаковать наша команда. В недавнем матче со словенками такая тенденция тоже наблюдалась.
  • 6'
    "Вперёд, Россия, мы с тобой!" - дружно скандируют болельщики на трибунах, поддерживая нашу сборную.
  • Фол, нарушение
    5'
    Черномырдина в центре поля отобрала мяч у соперницы, после чего ринулась в контратаку, но с опозданием прозвучал свисток, зафиксировавший фол со стороны Маргариты.
  • 4'
    Сумбурно проходят первые минуты матча. Немного суетятся подопечные Елены Фоминой, из-за чего ошибаются.
  • 3'
    Первую атаку левым флангом провели россиянки, откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там сработали турецкие защитницы.
  • 2'
    Российская сборная является большим фаворитом этого матча. Хотелось бы увидеть сегодня красивую победу наших девушек.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Турчанки первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча отборочного цикла Евро-2021 среди женщин, в котором сборная России сыграет со сборной Турции.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 153
Россия (жен) 88.9% (136)
X 7.2% (11)
Турция (жен) 3.9% (6)
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2.13 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Россия (жен) 0:0 Турция (жен)

Исход игры
Россия (жен)
88.9% (136)
Ничья
7.2% (11)
Турция (жен)
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
56% (84)
Меньше
44% (66)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
2:1 Россия (жен)
25.5% (39)
2:0 Россия (жен)
22.9% (35)
1:0 Россия (жен)
13.7% (21)
3:0 Россия (жен)
9.8% (15)
3:1 Россия (жен)
6.5% (10)
1:1 Ничья
5.9% (9)
4:0 Россия (жен)
5.2% (8)
1:2 Турция (жен)
2% (3)
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