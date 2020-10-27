Россия (жен)
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Sapsan Arena
Турция (жен)
21
Хыз
Гюльбин
10
Топчу
Эбру
13
Кайя
Ыпек
11
Ураз
Ягмур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Якупова ЛинаНападающий
-
Главный тренер: Фомина Елена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хыз ГюльбинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Топчу ЭбруПолузащитник
-
13 Кайя ЫпекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ураз ЯгмурНападающий
- Запасные игроки
-
12 Шахин ФатмаВратарь
-
23 Яман ГамзеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Куру БюшраПолузащитник
-
17 Чынар СевгиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кескин ЭлифПолузащитник
-
22 Ычен БериванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кырагасы Некла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коровкина Нелли
|5
|0.71
|2.
|Смирнова Надежда
|2
|0.29
|3.
|Фёдорова Марина
|2
|0.29
|4.
|Natalya Mashina
|1
|0.14
|5.
|Яковлева Дарья
|1
|0.14
|6.
|Alina Myagkova
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Fatma Kara
|1
|0.14
|2.
|Хыз Гюльбин
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (жен)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Турция (жен)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: + = -Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен)
Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен)
Турция (жен) Последние 20 матчей: + = -Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Словения (жен) 3:1 Турция (жен) Мальта (жен) 1:2 Турция (жен) Турция (жен) 0:4 Украина (жен)
Турция (жен) 0:8 Голландия (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен) Турция (жен) 0:0 Эстония (жен) Голландия (жен) 3:0 Турция (жен) Косово (жен) 2:0 Турция (жен) Фарерские острова (жен) 2:1 Турция (жен) Турция (жен) 9:1 Люксембург (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Турция (жен) 2:1 Венгрия (жен) Россия (жен) 2:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:6 Германия (жен) Хорватия (жен) 3:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:0 Россия (жен) Германия (жен) 7:0 Турция (жен) Венгрия (жен) 1:0 Турция (жен) Турция (жен) 1:4 Хорватия (жен)
Последние игры между собой
Россия (жен): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Турция (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|8
|8
|0
|0
|36 - 3
|24
|2.
|Россия (жен)
|0:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 3
|16
|3.
|Словения (жен)
|8
|4
|0
|4
|20 - 12
|12
|4.
|Косово (жен)
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|5.
|Турция (жен)
|0:0
|8
|0
|3
|5
|2 - 22
|3
|6.
|Эстония (жен)
|7
|0
|1
|6
|1 - 25
|1
Прогнозы на матч Россия (жен) 0:0 Турция (жен)
Исход игры
Россия (жен)
88.9% (136)
Ничья
7.2% (11)
Турция (жен)
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
56% (84)
Меньше
44% (66)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
2:1 Россия (жен)
25.5% (39)
2:0 Россия (жен)
22.9% (35)
1:0 Россия (жен)
13.7% (21)
3:0 Россия (жен)
9.8% (15)
3:1 Россия (жен)
6.5% (10)
1:1 Ничья
5.9% (9)
4:0 Россия (жен)
5.2% (8)
1:2 Турция (жен)
2% (3)
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