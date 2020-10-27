Первый тайм

13' Никак не удаётся команде Елены Фоминой наладить игру в короткий пас на подступах к чужой штрафной площади соперниц.

12' Едва не подарили наши девушки соперницам угловой, но Кожникова успела на самой лицевой линии настичь мяч.

11' Первую атаку правым флангом провели россиянки, и в этой зоне штрафной удар заработала Фёдорова. После подачи со стандарта Смирнова поборолась за мяч в чужой штрафной площади, и мяч отскочил чуть назад по удар Машиной, которая стреляла с ходу, но мяч пошёл чуть правее створа ворот.

10' Очень неплохо двигаются по полю девушки, но это и неудивительно, учитывая, как холодно в Москве. Если быстро не бегать, то можно и замёрзнуть.