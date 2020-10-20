Россия (жен)
Позже
Стадион: Sapsan Arena
Турция (жен)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коровкина Нелли
|5
|0.71
|2.
|Смирнова Надежда
|2
|0.29
|3.
|Фёдорова Марина
|2
|0.29
|4.
|Natalya Mashina
|1
|0.14
|5.
|Яковлева Дарья
|1
|0.14
|6.
|Alina Myagkova
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Fatma Kara
|1
|0.14
|2.
|Gulbin Hiz
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (жен)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Турция (жен)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: +9 =1 -10Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен)
Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен)
Турция (жен) Последние 20 матчей: +4 =3 -13Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Словения (жен) 3:1 Турция (жен) Мальта (жен) 1:2 Турция (жен) Турция (жен) 0:4 Украина (жен)
Турция (жен) 0:8 Голландия (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен) Турция (жен) 0:0 Эстония (жен) Голландия (жен) 3:0 Турция (жен) Косово (жен) 2:0 Турция (жен) Фарерские острова (жен) 2:1 Турция (жен) Турция (жен) 9:1 Люксембург (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Турция (жен) 2:1 Венгрия (жен) Россия (жен) 2:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:6 Германия (жен) Хорватия (жен) 3:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:0 Россия (жен) Германия (жен) 7:0 Турция (жен) Венгрия (жен) 1:0 Турция (жен) Турция (жен) 1:4 Хорватия (жен)
Последние игры между собой
Россия (жен): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Турция (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|8
|8
|0
|0
|36 - 3
|24
|2.
|Россия (жен)
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|3.
|Словения (жен)
|8
|4
|0
|4
|20 - 12
|12
|4.
|Косово (жен)
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|5.
|Турция (жен)
|7
|0
|2
|5
|2 - 22
|2
|6.
|Эстония (жен)
|7
|0
|1
|6
|1 - 25
|1
Прогнозы на матч Россия (жен) - Турция (жен)
Исход игры
Россия (жен)
83.9% (47)
Ничья
10.7% (6)
Турция (жен)
5.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (30)
Меньше
44.44% (24)
Обе команды забьют
Да
61.11% (33)
Нет
38.89% (21)
Популярный счёт
2:1 Россия (жен)
37.5% (21)
2:0 Россия (жен)
23.2% (13)
1:0 Россия (жен)
8.9% (5)
1:1 Ничья
8.9% (5)
3:1 Россия (жен)
7.1% (4)
3:0 Россия (жен)
3.6% (2)
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