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Россия (жен)
 
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Стадион:
Турция (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коровкина Нелли 5 0.71
2. Смирнова Надежда 2 0.29
3. Фёдорова Марина 2 0.29
4. Natalya Mashina 1 0.14
5. Яковлева Дарья 1 0.14
6. Alina Myagkova 1 0.14
Турция (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Fatma Kara 1 0.14
2. Gulbin Hiz 1 0.14

Карточки

Россия (жен)
# Игрок      
Турция (жен)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (жен) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Турция (жен) 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен)
Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен)
Турция (жен) Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Словения (жен) 3:1 Турция (жен) Мальта (жен) 1:2 Турция (жен) Турция (жен) 0:4 Украина (жен)
Турция (жен) 0:8 Голландия (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен) Турция (жен) 0:0 Эстония (жен) Голландия (жен) 3:0 Турция (жен) Косово (жен) 2:0 Турция (жен) Фарерские острова (жен) 2:1 Турция (жен) Турция (жен) 9:1 Люксембург (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Турция (жен) 2:1 Венгрия (жен) Россия (жен) 2:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:6 Германия (жен) Хорватия (жен) 3:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:0 Россия (жен) Германия (жен) 7:0 Турция (жен) Венгрия (жен) 1:0 Турция (жен) Турция (жен) 1:4 Хорватия (жен)

Последние игры между собой

Россия (жен): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Турция (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Россия (жен) 2:0 Турция (жен) ЕВРО 2016: Отборочные матчи Турция (жен) 0:0 Россия (жен) ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 8 8 0 0 36 - 3 24
2. Россия (жен) 7 5 0 2 14 - 3 15
3. Словения (жен) 8 4 0 4 20 - 12 12
4. Косово (жен) 7 3 1 3 6 - 14 10
5. Турция (жен) 7 0 2 5 2 - 22 2
6. Эстония (жен) 7 0 1 6 1 - 25 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (жен) - Турция (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Россия (жен) 83.9% (47)
    X 10.7% (6)
    Турция (жен) 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (жен) - Турция (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (жен) - Турция (жен)

    Исход игры
    Россия (жен)
    83.9% (47)
    Ничья
    10.7% (6)
    Турция (жен)
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (30)
    Меньше
    44.44% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (33)
    Нет
    38.89% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (жен)
    37.5% (21)
    2:0 Россия (жен)
    23.2% (13)
    1:0 Россия (жен)
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    8.9% (5)
    3:1 Россия (жен)
    7.1% (4)
    3:0 Россия (жен)
    3.6% (2)
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