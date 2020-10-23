Машина сместился на левый фланг атаки, где в её адрес шла передача, но мяч в аут удалось выбить одной из защитниц словенской сборной.

Яковлева с левого фланга протаскивала мяч в чужую штрафную площадку, где падала в борьбе с двумя соперницами, но не фолили словенки против Дарьи.

Эржен получила повреждение, неудачно проведя подкат. Что-то с рукой у словенской защитницы - нужно оказать помощь.

Первый тайм окончен! Пока что ничья 0:0 на "Сапсан-Арене".

41' Угловой с правого фланга подали россиянки - Мершник не очень уверенно сыграла на выходе, но одна из словенских защитниц всё же смогла разрядить обстановку у своих ворот.

40' Уставшими выглядят уже обе команды ближе к концу первого тайма. Тяжело работать 45 минут на таком тяжёлом газоне.

38' Заброс из глубины поля следовал непонятный заброс на левый край атаки. Коровкина, тем не менее, пыталась изо всех сил успеть добежать к мячу, но снаряд всё-таки выскочил за лицевую линию.

37' Елена Фомина явно выглядит недовольной у кромки поля. Будет у главного тренера о чём поговорить с подопечными в перерыве.

36' Правым флангом теперь быструю атаку провели гости, но на этот раз с подачей в штрафную площадку наши защитницы справились.

35' Сборная России перед этим матчем считалась достаточно большим фаворитом, но по игре мы видим, что словенки практически ни в чём не уступают.

34' ОПАСНО! Левым флангом атаку провели гости, и после подачи в центр головой из пределов вратарской площади пробивала Бегич, но чужом не попала в ворота.

33' Коровкина и Машина вели борьбу у полукружия чужой штрафной площади, но со стороны одной из наших девушек был зафиксирован фол.

32' Агреж подключилась в атаку словенок по левому флангу, но не сумела заработать даже угловой.

31' Яковлева перестаралась в отборе на чужой половине поля, ринувшись на соперницу прямой ногой, за что получила жёлтую карточку.

30' Отбились легко россиянки после подачи углового соперницами. Контратаку даже провели хозяйки, но после подачи из глубины поля Коровкина с лёту не сумела пробить прицельно.

29' Колбл протащила мяч на правый фланг атаки гостей, откуда простреливала в штрафную площадку - наши девушки отбились на угловой.

28' Ещё даже полчаса игрового времени не прошло, а на газон уже без слёз не взглянуть. На таком поле невероятно сложно созидать.

27' Машина здорово работает в этом матче по всей ширине поля, но эффективности её старательным действиям не хватает.

26' Из глубины поля словенки забрасывали мяч в нашу штрафную площадку, но там чётко сработала Беломытцева.

25' После прострела с левого фланга в район 11-метровой отметки Машина нарушила правила, не сумев чисто сыграть на опережении.

24' Фёдорова по левому флангу пыталась на дриблинге обыграть двух соперниц, но осуществить этот амбициозный план не удалось.

22' Смирнова грубовато сфолила на чужой половине поля. Арбитр устно предупредила, что следующий подобный фол может быть отмечен жёлтой карточкой.

21' Коровкина зацепилась за мяч в чужой штрафной площади, после чего пасовала на Машину, но Олеся почему-то этот пас совсем не ждала.

20' Словенки в ответной атаке заработали угловой на правом фланге. Подача стандарта пошла в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнула одна из россиянок.

19' Машина с правого фланга ворвалась с мячом в штрафную площадку, обыграла защитницу, после чего простреливала вдоль ворот - Мершник ногой смогла парировать мяч.

18' Отметим, что не лучшего состояния газон на "Сапсан-Арене" - ноги девушек вязнут в тяжёлом мокром грунте.

17' Партнёры по команды пытались запустить Машину в прорыв по правому флангу, но заброс в её адрес получился слишком сильным.

16' Прашникар протащил мяч на правый фланг атаки, откуда пыталась прострелить в центр, но Шикарно передачу в подкате прервала Кожникова, и мяч именно от словенки ушёл за лицевую линию.

15' Голоб рискованно затылком решила сбросить мяч на вратаря, но получилось удачно - Мершник поймала сильно летящий мяч в руки.

14' Штрафной удар в глубине поля удалось заработать нашим девушкам, но у Коровкиной снова подача не получилась.

13' Елена Фомина занервничала и вышла к кромке поля. Нужно её подопечным прибавить, чтобы снова перевести игру ближе к чужим воротам.

12' На левом фланге пытались попасоваться в касание россиянки, но в итоге упустили мяч за боковую линию.

11' Чонч пробивала из-за пределов штрафной площади, но слишком слабо получилось, и Щербак легко мяч поймала.

10' Осмелели словенки, пытаясь надолго перевести игру к штрафной площади нашей команды.

9' Колбль в первой контратаке гостей ворвалась на правый край штрафной площади и пробивала по воротам с острого угла - Щербак не дрогнула, намертво поймав мяч.

8' Снова левым флангом атаку пытались развить россиянки, но на этот раз дело закончилось свистком - Машина попала в положение "вне игры".

7' Теоретически, нашу команду здесь может устроить ничья, но лучше всё же играть на победу, добиваясь максимального результата.

6' Середина поля пока что полностью под контролем россиянок, что не может не радовать.

5' Яковлева получила мяч на левом краю чужой штрафной площади, но её окружили три соперницы, отобрав игровой снаряд.

4' Угловой на левом фланге заработали наши девушки. Подача стандартного положения у Коровкиной не получилась - мяч перехватила ближайшая защитница сборной Словении.

3' Яковлева на левом фланге атаки вступила в борьбу, но смогла нарушить только правила против конкурентки.

2' Сумбурно проходят первые секунды встречи. Словенки сразу проявляют активность - им нужно играть только на победу.