Россия (жен)
0:0
Перерыв
Стадион: Sapsan Arena
Словения (жен)
16
Эржен
Кая
20
Бегич
Памела
14
Колбл
Шпела
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Якупова ЛинаНападающий
-
Главный тренер: Фомина Елена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эржен КаяЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Бегич ПамелаПолузащитник
-
14 Колбл ШпелаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шапек НикаВратарь
- Защитник
-
17 Прша АняЗащитник
-
19 Маролт ТинаЗащитник
-
23 Клопчич ЛараЗащитник
- Полузащитник
-
15 Маковец СараПолузащитник
-
18 Куштрин ЗалаПолузащитник
- Нападающий
-
21 Бабник НикаНападающий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коровкина Нелли
|4
|0.57
|2.
|Смирнова Надежда
|2
|0.29
|3.
|Фёдорова Марина
|2
|0.29
|4.
|Natalya Mashina
|1
|0.14
|5.
|Яковлева Дарья
|1
|0.14
|6.
|Alina Myagkova
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прашникар Лара
|6
|0.75
|2.
|Mateja Zver
|5 (2)
|0.63
|3.
|Колбл Шпела
|3
|0.38
|4.
|Корошец Кая
|1
|0.13
|5.
|Розмарич Шпела
|1
|0.13
|6.
|Эржен Кая
|1
|0.13
|7.
|Бегич Памела
|1
|0.13
|8.
|Преданич Нина
|1
|0.13
|9.
|Ana Milovic
|1
|0.13
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (жен)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Словения (жен)
|20% (4)
|20% (4)
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: + = -Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен)
Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен) Швеция (жен) 2:0 Россия (жен)
Словения (жен) Последние 20 матчей: + = -Словения (жен) 3:1 Турция (жен) Косово (жен) 0:3 Словения (жен) Голландия (жен) 4:1 Словения (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен)
Словения (жен) 2:4 Голландия (жен) Словения (жен) 5:0 Косово (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Чехия (жен) 2:0 Словения (жен) Исландия (жен) 2:0 Словения (жен) Фарерские острова (жен) 0:4 Словения (жен) Словения (жен) 0:4 Германия (жен) Словения (жен) 0:2 Исландия (жен) Словения (жен) 5:0 Фарерские острова (жен) Словения (жен) 0:4 Чехия (жен) Германия (жен) 6:0 Словения (жен) Беларусь (жен) 2:0 Словения (жен) Исландия (жен) 4:0 Словения (жен) Северная Македония (жен) 0:9 Словения (жен) Словения (жен) 8:1 Северная Македония (жен) Шотландия (жен) 3:1 Словения (жен)
Последние игры между собой
Россия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Россия (жен)
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 3
|13
|3.
|Словения (жен)
|0:0
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|4.
|Косово (жен)
|6
|3
|0
|3
|6 - 14
|9
|5.
|Эстония (жен)
|6
|0
|1
|5
|1 - 18
|1
|6.
|Турция (жен)
|6
|0
|1
|5
|2 - 22
|1
Прогнозы на матч Россия (жен) 0:0 Словения (жен)
Исход игры
Россия (жен)
95.1% (135)
Ничья
4.2% (6)
Словения (жен)
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
57.86% (81)
Нет
42.14% (59)
Популярный счёт
2:1 Россия (жен)
45.1% (64)
2:0 Россия (жен)
21.8% (31)
1:0 Россия (жен)
16.9% (24)
3:1 Россия (жен)
6.3% (9)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Россия (жен)
2.1% (3)
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