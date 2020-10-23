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Россия (жен)
0:0
Перерыв

Стадион:
Словения (жен)
0'
1
Щербак
Татьяна
8
Абдуллина
Алсу
3
Кожникова
Анна
15
Беломытцева
Анна
14
Машкова
Кристина
11
Самойлова
Элина
10
Смирнова
Надежда
18
Яковлева
Дарья
20
Коровкина
Нелли
17
Фёдорова
Марина
9
Машина
Олеся
1
Мершник
Зала
3
Агреж
Сара
5
Розмарич
Шпела
2
Голоб
Лана
16
Эржен
Кая
6
Корошец
Кая
10
Чонч
Доминика
13
Преданич
Нина
20
Бегич
Памела
14
Колбл
Шпела
11
Прашникар
Лара
Россия (жен)
Словения (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коровкина Нелли 4 0.57
2. Смирнова Надежда 2 0.29
3. Фёдорова Марина 2 0.29
4. Natalya Mashina 1 0.14
5. Яковлева Дарья 1 0.14
6. Alina Myagkova 1 0.14
Словения (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прашникар Лара 6 0.75
2. Mateja Zver 5 (2) 0.63
3. Колбл Шпела 3 0.38
4. Корошец Кая 1 0.13
5. Розмарич Шпела 1 0.13
6. Эржен Кая 1 0.13
7. Бегич Памела 1 0.13
8. Преданич Нина 1 0.13
9. Ana Milovic 1 0.13

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (жен) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Словения (жен) 20% (4) 20% (4) 25% (5) 15% (3) 10% (2) 10% (2)

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: + = -
Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен)
Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен) Швеция (жен) 2:0 Россия (жен)
Словения (жен) Последние 20 матчей: + = -
Словения (жен) 3:1 Турция (жен) Косово (жен) 0:3 Словения (жен) Голландия (жен) 4:1 Словения (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен)
Словения (жен) 2:4 Голландия (жен) Словения (жен) 5:0 Косово (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Чехия (жен) 2:0 Словения (жен) Исландия (жен) 2:0 Словения (жен) Фарерские острова (жен) 0:4 Словения (жен) Словения (жен) 0:4 Германия (жен) Словения (жен) 0:2 Исландия (жен) Словения (жен) 5:0 Фарерские острова (жен) Словения (жен) 0:4 Чехия (жен) Германия (жен) 6:0 Словения (жен) Беларусь (жен) 2:0 Словения (жен) Исландия (жен) 4:0 Словения (жен) Северная Македония (жен) 0:9 Словения (жен) Словения (жен) 8:1 Северная Македония (жен) Шотландия (жен) 3:1 Словения (жен)

Последние игры между собой

Россия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Евро (квалификация)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 7 7 0 0 29 - 3 21
2. Россия (жен) 0:0 7 4 1 2 13 - 3 13
3. Словения (жен) 0:0 8 4 1 3 20 - 11 13
4. Косово (жен) 6 3 0 3 6 - 14 9
5. Эстония (жен) 6 0 1 5 1 - 18 1
6. Турция (жен) 6 0 1 5 2 - 22 1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что ничья 0:0 на "Сапсан-Арене".
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Травма, повреждение
    44'
    Эржен получила повреждение, неудачно проведя подкат. Что-то с рукой у словенской защитницы - нужно оказать помощь.
  • Судья
    43'
    Яковлева с левого фланга протаскивала мяч в чужую штрафную площадку, где падала в борьбе с двумя соперницами, но не фолили словенки против Дарьи.
  • 42'
    Машина сместился на левый фланг атаки, где в её адрес шла передача, но мяч в аут удалось выбить одной из защитниц словенской сборной.
  • Угловой
    41'
    Угловой с правого фланга подали россиянки - Мершник не очень уверенно сыграла на выходе, но одна из словенских защитниц всё же смогла разрядить обстановку у своих ворот.
  • 40'
    Уставшими выглядят уже обе команды ближе к концу первого тайма. Тяжело работать 45 минут на таком тяжёлом газоне.
  • 38'
    Заброс из глубины поля следовал непонятный заброс на левый край атаки. Коровкина, тем не менее, пыталась изо всех сил успеть добежать к мячу, но снаряд всё-таки выскочил за лицевую линию.
  • 37'
    Елена Фомина явно выглядит недовольной у кромки поля. Будет у главного тренера о чём поговорить с подопечными в перерыве.
  • 36'
    Правым флангом теперь быструю атаку провели гости, но на этот раз с подачей в штрафную площадку наши защитницы справились.
  • 35'
    Сборная России перед этим матчем считалась достаточно большим фаворитом, но по игре мы видим, что словенки практически ни в чём не уступают.
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Левым флангом атаку провели гости, и после подачи в центр головой из пределов вратарской площади пробивала Бегич, но чужом не попала в ворота.
  • Фол, нарушение
    33'
    Коровкина и Машина вели борьбу у полукружия чужой штрафной площади, но со стороны одной из наших девушек был зафиксирован фол.
  • 32'
    Агреж подключилась в атаку словенок по левому флангу, но не сумела заработать даже угловой.
  • Желтая карточка
    31'
    Яковлева перестаралась в отборе на чужой половине поля, ринувшись на соперницу прямой ногой, за что получила жёлтую карточку.
  • 30'
    Отбились легко россиянки после подачи углового соперницами. Контратаку даже провели хозяйки, но после подачи из глубины поля Коровкина с лёту не сумела пробить прицельно.
  • Угловой
    29'
    Колбл протащила мяч на правый фланг атаки гостей, откуда простреливала в штрафную площадку - наши девушки отбились на угловой.
  • 28'
    Ещё даже полчаса игрового времени не прошло, а на газон уже без слёз не взглянуть. На таком поле невероятно сложно созидать.
  • 27'
    Машина здорово работает в этом матче по всей ширине поля, но эффективности её старательным действиям не хватает.
  • 26'
    Из глубины поля словенки забрасывали мяч в нашу штрафную площадку, но там чётко сработала Беломытцева.
  • Фол, нарушение
    25'
    После прострела с левого фланга в район 11-метровой отметки Машина нарушила правила, не сумев чисто сыграть на опережении.
  • 24'
    Фёдорова по левому флангу пыталась на дриблинге обыграть двух соперниц, но осуществить этот амбициозный план не удалось.
  • Фол, нарушение
    22'
    Смирнова грубовато сфолила на чужой половине поля. Арбитр устно предупредила, что следующий подобный фол может быть отмечен жёлтой карточкой.
  • 21'
    Коровкина зацепилась за мяч в чужой штрафной площади, после чего пасовала на Машину, но Олеся почему-то этот пас совсем не ждала.
  • Угловой
    20'
    Словенки в ответной атаке заработали угловой на правом фланге. Подача стандарта пошла в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнула одна из россиянок.
  • Опасный момент
    19'
    Машина с правого фланга ворвалась с мячом в штрафную площадку, обыграла защитницу, после чего простреливала вдоль ворот - Мершник ногой смогла парировать мяч.
  • 18'
    Отметим, что не лучшего состояния газон на "Сапсан-Арене" - ноги девушек вязнут в тяжёлом мокром грунте.
  • 17'
    Партнёры по команды пытались запустить Машину в прорыв по правому флангу, но заброс в её адрес получился слишком сильным.
  • 16'
    Прашникар протащил мяч на правый фланг атаки, откуда пыталась прострелить в центр, но Шикарно передачу в подкате прервала Кожникова, и мяч именно от словенки ушёл за лицевую линию.
  • 15'
    Голоб рискованно затылком решила сбросить мяч на вратаря, но получилось удачно - Мершник поймала сильно летящий мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    14'
    Штрафной удар в глубине поля удалось заработать нашим девушкам, но у Коровкиной снова подача не получилась.
  • 13'
    Елена Фомина занервничала и вышла к кромке поля. Нужно её подопечным прибавить, чтобы снова перевести игру ближе к чужим воротам.
  • 12'
    На левом фланге пытались попасоваться в касание россиянки, но в итоге упустили мяч за боковую линию.
  • 11'
    Чонч пробивала из-за пределов штрафной площади, но слишком слабо получилось, и Щербак легко мяч поймала.
  • 10'
    Осмелели словенки, пытаясь надолго перевести игру к штрафной площади нашей команды.
  • Опасный момент
    9'
    Колбль в первой контратаке гостей ворвалась на правый край штрафной площади и пробивала по воротам с острого угла - Щербак не дрогнула, намертво поймав мяч.
  • Офсайд
    8'
    Снова левым флангом атаку пытались развить россиянки, но на этот раз дело закончилось свистком - Машина попала в положение "вне игры".
  • 7'
    Теоретически, нашу команду здесь может устроить ничья, но лучше всё же играть на победу, добиваясь максимального результата.
  • 6'
    Середина поля пока что полностью под контролем россиянок, что не может не радовать.
  • 5'
    Яковлева получила мяч на левом краю чужой штрафной площади, но её окружили три соперницы, отобрав игровой снаряд.
  • Угловой
    4'
    Угловой на левом фланге заработали наши девушки. Подача стандартного положения у Коровкиной не получилась - мяч перехватила ближайшая защитница сборной Словении.
  • Фол, нарушение
    3'
    Яковлева на левом фланге атаки вступила в борьбу, но смогла нарушить только правила против конкурентки.
  • 2'
    Сумбурно проходят первые секунды встречи. Словенки сразу проявляют активность - им нужно играть только на победу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча отборочного цикла Евро-2021 среди женщин, в котором сборная России сыграет со сборной Словении.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 142
Россия (жен) 95.1% (135)
X 4.2% (6)
Словения (жен) 0.7% (1)
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2.1 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Россия (жен) 0:0 Словения (жен)

Исход игры
Россия (жен)
95.1% (135)
Ничья
4.2% (6)
Словения (жен)
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
57.86% (81)
Нет
42.14% (59)
Популярный счёт
2:1 Россия (жен)
45.1% (64)
2:0 Россия (жен)
21.8% (31)
1:0 Россия (жен)
16.9% (24)
3:1 Россия (жен)
6.3% (9)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Россия (жен)
2.1% (3)
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