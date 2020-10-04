Россия (жен)
Позже
Стадион: Sapsan Arena
Словения (жен)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коровкина Нелли
|4
|0.67
|2.
|Смирнова Надежда
|2
|0.33
|3.
|Фёдорова Марина
|2
|0.33
|4.
|Natalya Mashina
|1
|0.17
|5.
|Яковлева Дарья
|1
|0.17
|6.
|Alina Myagkova
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lara Prasnikar
|6
|0.86
|2.
|Mateja Zver
|5 (2)
|0.71
|3.
|Spela Kolbl
|3
|0.43
|4.
|Kaja Korosec
|1
|0.14
|5.
|Spela Rozmaric
|1
|0.14
|6.
|Kaja Erzen
|1
|0.14
|7.
|Pamela Begic
|1
|0.14
|8.
|Nina Predanic
|1
|0.14
|9.
|Ana Milovic
|1
|0.14
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (жен)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Словения (жен)
|20% (4)
|20% (4)
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: + = -Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен)
Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен) Швеция (жен) 2:0 Россия (жен)
Словения (жен) Последние 20 матчей: + = -Словения (жен) 3:1 Турция (жен) Косово (жен) 0:3 Словения (жен) Голландия (жен) 4:1 Словения (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен)
Словения (жен) 2:4 Голландия (жен) Словения (жен) 5:0 Косово (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Чехия (жен) 2:0 Словения (жен) Исландия (жен) 2:0 Словения (жен) Фарерские острова (жен) 0:4 Словения (жен) Словения (жен) 0:4 Германия (жен) Словения (жен) 0:2 Исландия (жен) Словения (жен) 5:0 Фарерские острова (жен) Словения (жен) 0:4 Чехия (жен) Германия (жен) 6:0 Словения (жен) Беларусь (жен) 2:0 Словения (жен) Исландия (жен) 4:0 Словения (жен) Северная Македония (жен) 0:9 Словения (жен) Словения (жен) 8:1 Северная Македония (жен) Шотландия (жен) 3:1 Словения (жен)
Последние игры между собой
Россия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Россия (жен)
|6
|4
|0
|2
|13 - 3
|12
|3.
|Словения (жен)
|7
|4
|0
|3
|20 - 11
|12
|4.
|Косово (жен)
|6
|3
|0
|3
|6 - 14
|9
|5.
|Эстония (жен)
|6
|0
|1
|5
|1 - 18
|1
|6.
|Турция (жен)
|6
|0
|1
|5
|2 - 22
|1
Прогнозы на матч Россия (жен) - Словения (жен)
Исход игры
Россия (жен)
100% (16)
Ничья
0% (0)
Словения (жен)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
87.5% (14)
Меньше
12.5% (2)
Обе команды забьют
Да
87.5% (14)
Нет
12.5% (2)
Популярный счёт
2:1 Россия (жен)
56.3% (9)
3:1 Россия (жен)
25% (4)
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