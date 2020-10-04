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Россия (жен)
 
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Стадион:
Словения (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коровкина Нелли 4 0.67
2. Смирнова Надежда 2 0.33
3. Фёдорова Марина 2 0.33
4. Natalya Mashina 1 0.17
5. Яковлева Дарья 1 0.17
6. Alina Myagkova 1 0.17
Словения (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lara Prasnikar 6 0.86
2. Mateja Zver 5 (2) 0.71
3. Spela Kolbl 3 0.43
4. Kaja Korosec 1 0.14
5. Spela Rozmaric 1 0.14
6. Kaja Erzen 1 0.14
7. Pamela Begic 1 0.14
8. Nina Predanic 1 0.14
9. Ana Milovic 1 0.14

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (жен) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Словения (жен) 20% (4) 20% (4) 25% (5) 15% (3) 10% (2) 10% (2)

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: + = -
Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен)
Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен) Швеция (жен) 2:0 Россия (жен)
Словения (жен) Последние 20 матчей: + = -
Словения (жен) 3:1 Турция (жен) Косово (жен) 0:3 Словения (жен) Голландия (жен) 4:1 Словения (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен)
Словения (жен) 2:4 Голландия (жен) Словения (жен) 5:0 Косово (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Чехия (жен) 2:0 Словения (жен) Исландия (жен) 2:0 Словения (жен) Фарерские острова (жен) 0:4 Словения (жен) Словения (жен) 0:4 Германия (жен) Словения (жен) 0:2 Исландия (жен) Словения (жен) 5:0 Фарерские острова (жен) Словения (жен) 0:4 Чехия (жен) Германия (жен) 6:0 Словения (жен) Беларусь (жен) 2:0 Словения (жен) Исландия (жен) 4:0 Словения (жен) Северная Македония (жен) 0:9 Словения (жен) Словения (жен) 8:1 Северная Македония (жен) Шотландия (жен) 3:1 Словения (жен)

Последние игры между собой

Россия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Евро (квалификация)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 7 7 0 0 29 - 3 21
2. Россия (жен) 6 4 0 2 13 - 3 12
3. Словения (жен) 7 4 0 3 20 - 11 12
4. Косово (жен) 6 3 0 3 6 - 14 9
5. Эстония (жен) 6 0 1 5 1 - 18 1
6. Турция (жен) 6 0 1 5 2 - 22 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (жен) - Словения (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2020, осталось 1 день 2 часа 17 минут.


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    • Прогнозы 16
    Россия (жен) 100% (16)
    X 0% (0)
    Словения (жен) 0% (0)
    Все прогнозы
    2.1 Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Россия (жен) - Словения (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (жен) - Словения (жен)

    Исход игры
    Россия (жен)
    100% (16)
    Ничья
    0% (0)
    Словения (жен)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.5% (14)
    Меньше
    12.5% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (14)
    Нет
    12.5% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (жен)
    56.3% (9)
    3:1 Россия (жен)
    25% (4)
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