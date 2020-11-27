Абдуллина забрасывала мяч на левый край штрафной площади на Фёдорову, но немного не добралась до игрового снаряда Марина.

Падает темп под конец первого тайма. Чувствуется усталость уже в действиях спортсменок.

Редкий момент, когда мяч попал к Татьяне Щербак. Наш вратарь с удовольствием вынесла мяч с рук подальше в поле.

Не идёт как-то сегодня игра у Коровкиной, которая блистала на прошлом сборе в октябре в футболке сборной России.

Фёдорова по центру пыталась прорваться к чужим владениям, но потеряла мяч.

34' Ильиных с правого фланга решила сыграть передачей в центр на Ильиных, но получилось в противоход подруге по команде.

33' Фёдорова с правого фланга точно сыграла в штрафную площадку на Коровкину, но Нелли, в свою очередь, не смогла выполнить нормальную скидку назад на Самойлову.

32' Снова пытаются зажать своих соперниц россиянки на одной трети поля. Косоварки изо всех сил сопротивляются, не желая прижиматься к своим владениям.

31' С левого фланга следовала диагональная подача в центр штрафной площади гостей, но на этот раз Колгеци уверенно сработала на выходе.

30' ОПАСНО! Ещё одну классную подачу со стандарта выполнила Абдуллина. Колгеци пыталась сыграть на выходе, но не добралась до мяча, но Беломытцева головой промахнулась по пустым воротам.

29' С углового подача с правого фланга следовала в район линии вратарской площади - косоварки снова отбились на угловой.

28' ОПАСНО! Коровкина накрутила двух соперниц на левом фланге, вошла в штрафную площадку и простреливала вдоль ворот на Ильиных, но в последний момент Шала успела сыграть на опережении, отбив мяч на угловой.

27' Абдуллина по левому флангу забрасывала мяч на ход Коровкиной, но Нелли оказалась в небольшом положении "вне игры".

26' Стоит отметить, что по индивидуальному мастерству многие из косоварок выглядят очень прилично. Но командой действуют слишком медленно.

25' Коровкина решила пробить по воротам метров с 26-ти, но мяч попал в одну из защитниц сборной Косова.

24' Крезиу подключилась в атаку теперь по правому флангу, но попытка прострельной передачи в центр провалилась - мяч от ноги косоварки ушёл за лицевую линию.

23' Правым флангом скоростной рейд с мячом совершила Мемети, но Зиястинова чисто сумела выбить мяч у соперницы из-под ног в подкате.

22' Мемети бурно отреагировала на решение арбитра, которая показала аут в пользу России. Показалось, что судья намерена наказать косоварку жёлтой карточкой за неспортивное поведение, но всё же ограничилась устным внушением.

21' Коровкина пыталась выдать резкий пас на правый край штрафной площади на Фёдорову, но прочитали его соперницы, сумев перехватить мяч.

20' Контратаку быструю пытались организовать россиянки, но заброс на левый фланг на Абдуллину получился слишком сильным - мяч вышел за боковую линию.

19' Протащили мяч косоварки к нашей штрафной площади, но выйти на ударную позицию никому не позволили.

18' Самойлова в районе центрального круга выиграла борьбу за мяч, после чего против россиянки были нарушены правила.

17' Аут на левом фланге атаки заработали гости. Бичкай после этого продемонстрировала дриблинг, точно сыграв в штрафную площадку на подругу по команде, но та выпустила мяч за лицевую линию.

16' Не отчаиваются косоварки после такого шокирующего начала. Прибавили они в темпе, благодаря чему удалось перехватить в эти минуты позиционное преимущество.

15' Заброс следовал в нашу штрафную площадку на забегание Бичкай, но та оказалась в положении "вне игры".

14' В центре поля Реджепи смогла заработать штрафной удар для косоварок. Есть шанс у наших соперник немного перевести дыхание.

13' Здорово настроились на матч наши девушки. Будем надеяться, что они не остановятся и на этом. Почему бы не завершить мяч победой с двузначным счётом?

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Марина Фёдорова!!!

Красота! С левого фланга Абдуллина отдала короткий пас в штрафную площадку на Фёдорову, которая спокойно развернулась, после чего по дуге направила мяч точнёхонько в дальнюю "девятку".

11' Ильиных пыталась продемонстрировать дриблинг на правом фланге атаки, но обострить игру у неё не получилось.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Алсу Абдуллина!!!

Коровкина, после ещё одного провала в обороне косоварок, вывалилась на рандеву с Колгеци, обыграла вратаря, после чего оказалась под острым углом, но не растерялась, а отдала передачу на дальнюю штангу на Абдллину, которая и отправила мяч по назначению.

9' Не останавливаются россиянки на достигнутом, продолжая идти вперёд большими силами. Важно улучшать разницу забитых и пропущенных голов, чтобы претендовать на прямую путёвку на Евро-2021.

8' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Марина Фёдорова!!!

Первый пошёл! После паса пяткой Коровкиной, грубо ошиблась Кастрати, благодаря чему Фёдорова ворвалась на правый край штрафной площади, откуда точно пробила в дальний нижний угол.

7' С дальней дистанции пробила по воротам Коровкина, но у неё также выстрел получился не самым лучшим.

6' Из глубины поля следовал заброс мяча в зону атаки на Коровкину, но Нелли не смогла обработать игровой снаряд под прессингом соперницы.

5' Попытались контратакой ответить косоварки, но до логического завершения они свою атаку не довели.

4' Правым флангом атаковали россиянки: прошла прострельная передача в штрафную площадку на Коровкину, которая сбрасывала мяч под удар Фёдоровой, но Марина пробила слабовато и практически по центру ворот - Колгеци легко справилась с угрозой.

3' В ещё одной атаке левым флангом наши девушки заработали угловой на левом фланге. Фёдорова подавала мяч в штрафную площадку, но косоваркам удалось выбить мяч в аут.

2' Россиянки сразу попытались провести атаку левым флангом, но упустили мяч за лицевую линию. Колгеци вернула мяч в игру ударом от ворот.