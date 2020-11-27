Россия (жен)
3:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Arslan Zeki Demirci Spor Compleksi
Косово (жен)
1:0
6' ГолФёдорова Марина
2:0
9' ГолАбдуллина Алсу
3:0
12' ГолФёдорова Марина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фомина Елена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
-
11 Крезиу ЭдонаНападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ука МодестаНападающий
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Ход матча
6'
1:0
9'
2:0
12'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коровкина Нелли
|6
|0.67
|2.
|Фёдорова Марина
|4
|0.44
|3.
|Машина Наталья
|2
|0.22
|4.
|Черномырдина Маргарита
|2
|0.22
|5.
|Смирнова Надежда
|2
|0.22
|6.
|Яковлева Дарья
|1
|0.11
|7.
|Мягкова Алина
|1
|0.11
|8.
|Абдуллина Алсу
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ука Модеста
|2
|0.22
|2.
|Бичкай Калтрина
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Сила Лиридона
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (жен)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|Косово (жен)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: +10 =1 -9Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен)
Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен)
Косово (жен) Последние 11 матчей: +3 =1 -7Косово (жен) 0:6 Голландия (жен) Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Косово (жен) 2:0 Эстония (жен) Косово (жен) 0:3 Словения (жен)
Последние игры между собой
Россия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|9
|9
|0
|0
|42 - 3
|27
|2.
|Россия (жен)
|3:0
|9
|7
|0
|2
|21 - 5
|21
|3.
|Словения (жен)
|8
|4
|0
|4
|20 - 12
|12
|4.
|Косово (жен)
|0:3
|9
|3
|1
|5
|6 - 23
|10
|5.
|Турция (жен)
|1:0
|9
|1
|2
|6
|5 - 26
|5
|6.
|Эстония (жен)
|0:1
|8
|0
|1
|7
|1 - 26
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|4
|4
|0
|0
|16 - 1
|12
|2.
|Россия (жен)
|3:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|3.
|Словения (жен)
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|4.
|Косово (жен)
|0:3
|5
|2
|0
|3
|4 - 14
|6
|5.
|Турция (жен)
|1:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 14
|2
|6.
|Эстония (жен)
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|5
|5
|0
|0
|26 - 2
|15
|2.
|Россия (жен)
|3:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Словения (жен)
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|4.
|Косово (жен)
|0:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|5.
|Турция (жен)
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|6.
|Эстония (жен)
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 13
|1
Прогнозы на матч Россия (жен) 3:0 Косово (жен)
Исход игры
Россия (жен)
98% (146)
Ничья
2% (3)
Косово (жен)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
17.69% (26)
Нет
82.31% (121)
Популярный счёт
2:0 Россия (жен)
34.2% (51)
3:0 Россия (жен)
20.8% (31)
2:1 Россия (жен)
10.7% (16)
1:0 Россия (жен)
8.1% (12)
4:0 Россия (жен)
8.1% (12)
5:0 Россия (жен)
6.7% (10)
3:1 Россия (жен)
3.4% (5)
6:0 Россия (жен)
2% (3)
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