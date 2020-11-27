  1. Футбол
  2. Матчи
Россия (жен)
3:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Косово (жен)
1
Щербак
Татьяна
18
Зиястинова
Эльвира
3
Кожникова
Анна
7
Беломытцева
Анна
4
Мягкова
Алина
19
Козлова
Виктория
11
Самойлова
Элина
8
Абдуллина
Алсу
17
Фёдорова
Марина
22
Ильиных
Надежда
20
Коровкина
Нелли
1
Колгеци
Флорентина
3
Авдули
Виола
2
Кастрати
Эдона
5
Сила
Лиридона
11
Крезиу
Эдона
8
Шала
Блерта
6
Халилай
Доньета
23
Ука
Модеста
10
Реджепи
Аргнеса
17
Мемети
Эрелета
9
Бичкай
Калтрина
Россия (жен)
Косово (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коровкина Нелли 6 0.67
2. Фёдорова Марина 4 0.44
3. Машина Наталья 2 0.22
4. Черномырдина Маргарита 2 0.22
5. Смирнова Надежда 2 0.22
6. Яковлева Дарья 1 0.11
7. Мягкова Алина 1 0.11
8. Абдуллина Алсу 1 0.11
Косово (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ука Модеста 2 0.22
2. Бичкай Калтрина 1 0.11

Карточки

Россия (жен)
# Игрок      
Косово (жен)
# Игрок      
1. Сила Лиридона 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (жен) 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 37.5% (6) 12.5% (2) 12.5% (2)
Косово (жен) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен)
Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен)
Косово (жен) Последние 11 матчей: +3 =1 -7
Косово (жен) 0:6 Голландия (жен) Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Косово (жен) 2:0 Эстония (жен) Косово (жен) 0:3 Словения (жен)
Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Эстония (жен) 1:2 Косово (жен) Словения (жен) 5:0 Косово (жен) Косово (жен) 2:0 Турция (жен) Косово (жен) 1:3 Мальта (жен) Греция (жен) 6:0 Косово (жен) Албания (жен) 3:2 Косово (жен)

Последние игры между собой

Россия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Евро (квалификация)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 9 9 0 0 42 - 3 27
2. Россия (жен) 3:0 9 7 0 2 21 - 5 21
3. Словения (жен) 8 4 0 4 20 - 12 12
4. Косово (жен) 0:3 9 3 1 5 6 - 23 10
5. Турция (жен) 1:0 9 1 2 6 5 - 26 5
6. Эстония (жен) 0:1 8 0 1 7 1 - 26 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 4 4 0 0 16 - 1 12
2. Россия (жен) 3:0 5 4 0 1 12 - 3 12
3. Словения (жен) 4 2 0 2 10 - 6 6
4. Косово (жен) 0:3 5 2 0 3 4 - 14 6
5. Турция (жен) 1:0 4 0 2 2 1 - 14 2
6. Эстония (жен) 0:1 4 0 0 4 1 - 13 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 5 5 0 0 26 - 2 15
2. Россия (жен) 3:0 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Словения (жен) 4 2 0 2 10 - 6 6
4. Косово (жен) 0:3 4 1 1 2 2 - 9 4
5. Турция (жен) 1:0 5 1 0 4 4 - 12 3
6. Эстония (жен) 0:1 4 0 1 3 0 - 13 1
  • Первый тайм
  • 40'
    Фёдорова по центру пыталась прорваться к чужим владениям, но потеряла мяч.
  • 39'
    Не идёт как-то сегодня игра у Коровкиной, которая блистала на прошлом сборе в октябре в футболке сборной России.
  • 38'
    Редкий момент, когда мяч попал к Татьяне Щербак. Наш вратарь с удовольствием вынесла мяч с рук подальше в поле.
  • 37'
    Падает темп под конец первого тайма. Чувствуется усталость уже в действиях спортсменок.
  • 35'
    Абдуллина забрасывала мяч на левый край штрафной площади на Фёдорову, но немного не добралась до игрового снаряда Марина.
  • 34'
    Ильиных с правого фланга решила сыграть передачей в центр на Ильиных, но получилось в противоход подруге по команде.
  • 33'
    Фёдорова с правого фланга точно сыграла в штрафную площадку на Коровкину, но Нелли, в свою очередь, не смогла выполнить нормальную скидку назад на Самойлову.
  • 32'
    Снова пытаются зажать своих соперниц россиянки на одной трети поля. Косоварки изо всех сил сопротивляются, не желая прижиматься к своим владениям.
  • 31'
    С левого фланга следовала диагональная подача в центр штрафной площади гостей, но на этот раз Колгеци уверенно сработала на выходе.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Ещё одну классную подачу со стандарта выполнила Абдуллина. Колгеци пыталась сыграть на выходе, но не добралась до мяча, но Беломытцева головой промахнулась по пустым воротам.
  • Угловой
    29'
    С углового подача с правого фланга следовала в район линии вратарской площади - косоварки снова отбились на угловой.
  • Опасный момент
    28'
    ОПАСНО! Коровкина накрутила двух соперниц на левом фланге, вошла в штрафную площадку и простреливала вдоль ворот на Ильиных, но в последний момент Шала успела сыграть на опережении, отбив мяч на угловой.
  • Офсайд
    27'
    Абдуллина по левому флангу забрасывала мяч на ход Коровкиной, но Нелли оказалась в небольшом положении "вне игры".
  • 26'
    Стоит отметить, что по индивидуальному мастерству многие из косоварок выглядят очень прилично. Но командой действуют слишком медленно.
  • 25'
    Коровкина решила пробить по воротам метров с 26-ти, но мяч попал в одну из защитниц сборной Косова.
  • 24'
    Крезиу подключилась в атаку теперь по правому флангу, но попытка прострельной передачи в центр провалилась - мяч от ноги косоварки ушёл за лицевую линию.
  • 23'
    Правым флангом скоростной рейд с мячом совершила Мемети, но Зиястинова чисто сумела выбить мяч у соперницы из-под ног в подкате.
  • Судья
    22'
    Мемети бурно отреагировала на решение арбитра, которая показала аут в пользу России. Показалось, что судья намерена наказать косоварку жёлтой карточкой за неспортивное поведение, но всё же ограничилась устным внушением.
  • 21'
    Коровкина пыталась выдать резкий пас на правый край штрафной площади на Фёдорову, но прочитали его соперницы, сумев перехватить мяч.
  • 20'
    Контратаку быструю пытались организовать россиянки, но заброс на левый фланг на Абдуллину получился слишком сильным - мяч вышел за боковую линию.
  • 19'
    Протащили мяч косоварки к нашей штрафной площади, но выйти на ударную позицию никому не позволили.
  • Фол, нарушение
    18'
    Самойлова в районе центрального круга выиграла борьбу за мяч, после чего против россиянки были нарушены правила.
  • 17'
    Аут на левом фланге атаки заработали гости. Бичкай после этого продемонстрировала дриблинг, точно сыграв в штрафную площадку на подругу по команде, но та выпустила мяч за лицевую линию.
  • 16'
    Не отчаиваются косоварки после такого шокирующего начала. Прибавили они в темпе, благодаря чему удалось перехватить в эти минуты позиционное преимущество.
  • Офсайд
    15'
    Заброс следовал в нашу штрафную площадку на забегание Бичкай, но та оказалась в положении "вне игры".
  • Фол, нарушение
    14'
    В центре поля Реджепи смогла заработать штрафной удар для косоварок. Есть шанс у наших соперник немного перевести дыхание.
  • 13'
    Здорово настроились на матч наши девушки. Будем надеяться, что они не остановятся и на этом. Почему бы не завершить мяч победой с двузначным счётом?
  • 2 гола - дубль!
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Марина Фёдорова!!!
    Красота! С левого фланга Абдуллина отдала короткий пас в штрафную площадку на Фёдорову, которая спокойно развернулась, после чего по дуге направила мяч точнёхонько в дальнюю "девятку".
  • 11'
    Ильиных пыталась продемонстрировать дриблинг на правом фланге атаки, но обострить игру у неё не получилось.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Алсу Абдуллина!!!
    Коровкина, после ещё одного провала в обороне косоварок, вывалилась на рандеву с Колгеци, обыграла вратаря, после чего оказалась под острым углом, но не растерялась, а отдала передачу на дальнюю штангу на Абдллину, которая и отправила мяч по назначению.
  • 9'
    Не останавливаются россиянки на достигнутом, продолжая идти вперёд большими силами. Важно улучшать разницу забитых и пропущенных голов, чтобы претендовать на прямую путёвку на Евро-2021.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Марина Фёдорова!!!
    Первый пошёл! После паса пяткой Коровкиной, грубо ошиблась Кастрати, благодаря чему Фёдорова ворвалась на правый край штрафной площади, откуда точно пробила в дальний нижний угол.
  • 7'
    С дальней дистанции пробила по воротам Коровкина, но у неё также выстрел получился не самым лучшим.
  • 6'
    Из глубины поля следовал заброс мяча в зону атаки на Коровкину, но Нелли не смогла обработать игровой снаряд под прессингом соперницы.
  • 5'
    Попытались контратакой ответить косоварки, но до логического завершения они свою атаку не довели.
  • Опасный момент
    4'
    Правым флангом атаковали россиянки: прошла прострельная передача в штрафную площадку на Коровкину, которая сбрасывала мяч под удар Фёдоровой, но Марина пробила слабовато и практически по центру ворот - Колгеци легко справилась с угрозой.
  • Угловой
    3'
    В ещё одной атаке левым флангом наши девушки заработали угловой на левом фланге. Фёдорова подавала мяч в штрафную площадку, но косоваркам удалось выбить мяч в аут.
  • 2'
    Россиянки сразу попытались провести атаку левым флангом, но упустили мяч за лицевую линию. Колгеци вернула мяч в игру ударом от ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча отборочного цикла Евро-2021 среди женщин, в котором сборная России сыграет в Турции со сборной Косово.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 149
Россия (жен) 98% (146)
X 2% (3)
Косово (жен) 0% (0)
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Где смотреть матч Россия (жен) 3:0 Косово (жен) онлайн

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Прогнозы на матч Россия (жен) 3:0 Косово (жен)

Исход игры
Россия (жен)
98% (146)
Ничья
2% (3)
Косово (жен)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
17.69% (26)
Нет
82.31% (121)
Популярный счёт
2:0 Россия (жен)
34.2% (51)
3:0 Россия (жен)
20.8% (31)
2:1 Россия (жен)
10.7% (16)
1:0 Россия (жен)
8.1% (12)
4:0 Россия (жен)
8.1% (12)
5:0 Россия (жен)
6.7% (10)
3:1 Россия (жен)
3.4% (5)
6:0 Россия (жен)
2% (3)
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