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Россия (жен)
 
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Стадион:
Косово (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коровкина Нелли 6 0.75
2. Машина Наталья 2 0.25
3. Черномырдина Маргарита 2 0.25
4. Смирнова Надежда 2 0.25
5. Фёдорова Марина 2 0.25
6. Яковлева Дарья 1 0.13
7. Alina Myagkova 1 0.13
Косово (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Modesta Uka 2 0.25
2. Kaltrina Biqkaj 1 0.13

Карточки

Россия (жен)
# Игрок      
Косово (жен)
# Игрок      
1. Liridona Syla 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (жен) 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 37.5% (6) 12.5% (2) 12.5% (2)
Косово (жен) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен)
Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен)
Косово (жен) Последние 11 матчей: +3 =1 -7
Косово (жен) 0:6 Голландия (жен) Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Косово (жен) 2:0 Эстония (жен) Косово (жен) 0:3 Словения (жен)
Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Эстония (жен) 1:2 Косово (жен) Словения (жен) 5:0 Косово (жен) Косово (жен) 2:0 Турция (жен) Косово (жен) 1:3 Мальта (жен) Греция (жен) 6:0 Косово (жен) Албания (жен) 3:2 Косово (жен)

Последние игры между собой

Россия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Евро (квалификация)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 9 9 0 0 42 - 3 27
2. Россия (жен) 8 6 0 2 18 - 5 18
3. Словения (жен) 8 4 0 4 20 - 12 12
4. Косово (жен) 8 3 1 4 6 - 20 10
5. Турция (жен) 8 0 2 6 4 - 26 2
6. Эстония (жен) 7 0 1 6 1 - 25 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (жен) - Косово (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Россия (жен) 96.5% (55)
    X 3.5% (2)
    Косово (жен) 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (жен) - Косово (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (жен) - Косово (жен)

    Исход игры
    Россия (жен)
    96.5% (55)
    Ничья
    3.5% (2)
    Косово (жен)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (23)
    Меньше
    58.18% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (11)
    Нет
    80% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Россия (жен)
    36.8% (21)
    1:0 Россия (жен)
    15.8% (9)
    3:0 Россия (жен)
    14% (8)
    2:1 Россия (жен)
    12.3% (7)
    5:0 Россия (жен)
    5.3% (3)
    3:1 Россия (жен)
    3.5% (2)
    4:0 Россия (жен)
    3.5% (2)
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