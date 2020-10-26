Россия (жен)
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Стадион: Arslan Zeki Demirci Spor Compleksi
Косово (жен)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коровкина Нелли
|6
|0.75
|2.
|Машина Наталья
|2
|0.25
|3.
|Черномырдина Маргарита
|2
|0.25
|4.
|Смирнова Надежда
|2
|0.25
|5.
|Фёдорова Марина
|2
|0.25
|6.
|Яковлева Дарья
|1
|0.13
|7.
|Alina Myagkova
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Modesta Uka
|2
|0.25
|2.
|Kaltrina Biqkaj
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Liridona Syla
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (жен)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|Косово (жен)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: +10 =1 -9Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен)
Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен)
Косово (жен) Последние 11 матчей: +3 =1 -7Косово (жен) 0:6 Голландия (жен) Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Косово (жен) 2:0 Эстония (жен) Косово (жен) 0:3 Словения (жен)
Последние игры между собой
Россия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|9
|9
|0
|0
|42 - 3
|27
|2.
|Россия (жен)
|8
|6
|0
|2
|18 - 5
|18
|3.
|Словения (жен)
|8
|4
|0
|4
|20 - 12
|12
|4.
|Косово (жен)
|8
|3
|1
|4
|6 - 20
|10
|5.
|Турция (жен)
|8
|0
|2
|6
|4 - 26
|2
|6.
|Эстония (жен)
|7
|0
|1
|6
|1 - 25
|1
Прогнозы на матч Россия (жен) - Косово (жен)
Исход игры
Россия (жен)
96.5% (55)
Ничья
3.5% (2)
Косово (жен)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (23)
Меньше
58.18% (32)
Обе команды забьют
Да
20% (11)
Нет
80% (44)
Популярный счёт
2:0 Россия (жен)
36.8% (21)
1:0 Россия (жен)
15.8% (9)
3:0 Россия (жен)
14% (8)
2:1 Россия (жен)
12.3% (7)
5:0 Россия (жен)
5.3% (3)
3:1 Россия (жен)
3.5% (2)
4:0 Россия (жен)
3.5% (2)
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