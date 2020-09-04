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Россия (до 21 года)
 
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Болгария (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.33
2. Дивеев Игорь 2 0.33
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.33
4. Калугин Никита 1 0.17
5. Круговой Данил 1 0.17
6. Уткин Даниил 1 0.17
7. Глушенков Максим 1 0.17
8. Глебов Данил 1 0.17
9. Умяров Наиль 1 0.17
Болгария (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йорданов Тонислав 4 0.8
2. Иванов Станислав 3 0.6

Карточки

Россия (до 21 года)
# Игрок      
1. Игнатьев Иван 0 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
3. Евгеньев Роман 1 0
4. Глушенков Максим 1 0
Болгария (до 21 года)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (до 21 года) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 0 33.33% (4) 8.33% (1)
 Болгария (до 21 года) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года)
Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года)
Болгария (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Болгария (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Кипр (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:1 Черногория (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:2 Казахстан (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Греция (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Болгария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:3 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:1 Болгария (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГЛУШЕНКОВ!!!
  • 1'
    Россия проводит матч в комплекте формы красного цвета, в бело-зелёной игроки Болгарии.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты нашей сборной.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча, Россия до 21 года - Болгария до 21 года. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 161
Россия (до 21 года) 94.4% (152)
X 5.6% (9)
Болгария (до 21 года) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Россия (до 21 года)
Ничья
Болгария (до 21 года)
1.53
4.40
6.30
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Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года)

Исход игры
Россия (до 21 года)
94.4% (152)
Ничья
5.6% (9)
Болгария (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.5% (84)
Меньше
46.5% (73)
Обе команды забьют
Да
52.87% (83)
Нет
47.13% (74)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
38.5% (62)
2:0 Россия (до 21 года)
24.8% (40)
1:0 Россия (до 21 года)
16.1% (26)
3:1 Россия (до 21 года)
8.1% (13)
1:1 Ничья
3.7% (6)
3:0 Россия (до 21 года)
3.7% (6)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.50 4.40 6.30
1.53 4.20 5.50
1.51 4.20 5.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.10 1.69 1.87 1.87 1.65 2.15
11.00 1.00 10.00 1.02 4.00 1.22 3.20 1.34 2.15 1.76 1.65 2.21 1.42 2.73 1.18 4.25 1.13 4.90 1.03 8.50 1.03 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.14 1.66 1.49 2.50
3.26 1.33 2.18 1.67 1.52 2.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.82 1.92 1.37 2.95
3.04 1.37 1.81 1.98 1.36 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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