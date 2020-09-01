  1. Футбол
  2. Матчи
Россия (до 21 года)
 
Позже
Болгария (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.33
2. Дивеев Игорь 2 0.33
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.33
4. Калугин Никита 1 0.17
5. Круговой Данил 1 0.17
6. Уткин Даниил 1 0.17
7. Глушенков Максим 1 0.17
8. Глебов Данил 1 0.17
9. Умяров Наиль 1 0.17
Болгария (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йорданов Тонислав 4 0.8
2. Иванов Станислав 3 0.6

Карточки

Россия (до 21 года)
# Игрок      
1. Игнатьев Иван 0 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
3. Евгеньев Роман 1 0
4. Глушенков Максим 1 0
Болгария (до 21 года)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (до 21 года) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 0 33.33% (4) 8.33% (1)
 Болгария (до 21 года) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года)
Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года)
Болгария (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Болгария (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Кипр (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:1 Черногория (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:2 Казахстан (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Греция (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Болгария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:3 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:1 Болгария (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 79
    Россия (до 21 года) 92.4% (73)
    X 7.6% (6)
    Болгария (до 21 года) 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года)

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    92.4% (73)
    Ничья
    7.6% (6)
    Болгария (до 21 года)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (42)
    Меньше
    45.45% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    55.84% (43)
    Нет
    44.16% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (до 21 года)
    40.5% (32)
    2:0 Россия (до 21 года)
    20.3% (16)
    1:0 Россия (до 21 года)
    16.5% (13)
    3:1 Россия (до 21 года)
    7.6% (6)
    1:1 Ничья
    6.3% (5)
    3:0 Россия (до 21 года)
    5.1% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный