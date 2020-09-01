Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.33
|2.
|Дивеев Игорь
|2
|0.33
|3.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.33
|4.
|Калугин Никита
|1
|0.17
|5.
|Круговой Данил
|1
|0.17
|6.
|Уткин Даниил
|1
|0.17
|7.
|Глушенков Максим
|1
|0.17
|8.
|Глебов Данил
|1
|0.17
|9.
|Умяров Наиль
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йорданов Тонислав
|4
|0.8
|2.
|Иванов Станислав
|3
|0.6
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Иван
|0
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|3.
|Евгеньев Роман
|1
|0
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (до 21 года)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|Болгария (до 21 года)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года)
Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года)
Болгария (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Болгария (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Кипр (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:1 Черногория (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:2 Казахстан (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Греция (до 21 года)
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Болгария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Польша (до 21 года)
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Болгария (до 21 года)
|5
|2
|2
|1
|7 - 1
|8
|4.
|Сербия (до 21 года)
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|5.
|Эстония (до 21 года)
|5
|1
|0
|4
|2 - 20
|3
|6.
|Латвия (до 21 года)
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
92.4% (73)
Ничья
7.6% (6)
Болгария (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (42)
Меньше
45.45% (35)
Обе команды забьют
Да
55.84% (43)
Нет
44.16% (34)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
40.5% (32)
2:0 Россия (до 21 года)
20.3% (16)
1:0 Россия (до 21 года)
16.5% (13)
3:1 Россия (до 21 года)
7.6% (6)
1:1 Ничья
6.3% (5)
3:0 Россия (до 21 года)
5.1% (4)
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