Кучаев справа по линии штрафной площади пошёл к центру и сделал неточный пас.

Богуш от углового флага покатил мяч на Пухача, у которого не получилась подача к воротам.

Пухач на левом фланге не смог пройти Рассказова.

Поляки уже стараются прессинговать соперника на чужой половине поля. Игра постепенно выравнивается.

24' Игнатьев упал на линии штрафной площади в борьбе с соперником, но арбитры нарушения правил в эпизоде не усмотрели.

22' Глушенков исполнил первый угловой удар в матче. Мяч полетел в центр штрафной площади, откуда поляки выбили сферу.

21' Рассказов справа покатил мяч к воротам на Глушенкова, удар которого по воротам заблокировал Кивер.

20' Обляков в центре поля сбил Маковски.

18' Игнатьев справа вывел к воротам Глушенкова, который с двенадцати метров в правый угол не попал.

17' Рассказов помешал полякам быстро разыграть штрафной удар в центре поля. Состоялась беседа арбитра с Николаем.

16' Россияне активно провели первые минуты встречи, создав пару моментов и отошли к центру поля. Рейдов вперёд и гостей становится меньше.

15' Круговой в центре поля ударил сзади по ногам Листковски.

14' Маслов выносил мяч из своей штрафной площади и попал мячом в голову Облякову. Ивану нужна небольшая пауза, чтыбы восстановить игровые кондиции.

13' Поляки решили подержать мяч на своей половине поля. Вперёд хозяевам нечасто удаётся прорываться.

12' Климала в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Масловым.

11' Глушенков слева оказался в офсайде.

10' Ломовицкий в центре поля зацепил Листковски.

9' Глушенков по центру попытался вывести Игнатьева к воротам, но пас на ход сделал немного сильно.

8' У Кучаева не получилась подача справа к воротам. После небольшого рикошета мяч отскочил в руки Маецки.

7' Глушенков пасом слева на Игнатьева вывел Ивана один на один с голкипером. Российский нападающий Маецки переиграть не смог.

6' Листковски на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Евгеньевым.

5' Богуша в центре поля сбили россияне.

4' Умяров по центру слишком сильно прокинул мяч на ход, и сфера оказалась в руках у Маецки.

3' Глушенков справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Игнатьева. Иван мог выйти один на один с голкипером, но мяч обработал очень неудачно.

2' Сборная Польши играет в белой форме, сборная РОССИИ - в красной.