  1. Футбол
  2. Матчи
Польша (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 29'
Россия (до 21 года)
0' 29'
Польша (до 21 года)
Россия (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Польша (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климала Патрик 3 0.43
2. Богуш Матеуш 3 0.43
3. Томчук Павел 1 0.14
4. Юзвяк Камиль 1 0.14
5. Гумни Роберт 1 0.14
6. Фила Карол 1 0.14
7. Плахета Пшемыслав 1 0.14
8. Каминьски Якуб 1 0.14
9. Дзичек Патрик 1 (1) 0.14
Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дивеев Игорь 3 0.38
2. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.25
3. Глушенков Максим 2 0.25
4. Чалов Фёдор 2 (1) 0.25
5. Калугин Никита 1 0.13
6. Круговой Данил 1 0.13
7. Уткин Даниил 1 0.13
8. Глебов Данил 1 0.13
9. Умяров Наиль 1 0.13

Карточки

Польша (до 21 года)
# Игрок      
1. Фила Карол 1 1
2. Томчук Павел 1 0
3. Дзичек Патрик 1 0
Россия (до 21 года)
# Игрок      
1. Игнатьев Иван 0 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
3. Евгеньев Роман 1 0
4. Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша (до 21 года) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)
 Россия (до 21 года) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 0 35.71% (5) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Польша (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Эстония (до 21 года) 0:6 Польша (до 21 года) Черногория (до 21 года) 1:0 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:0 Грузия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:1 Фарерские острова (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Литва (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)

Последние игры между собой

Польша (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Польша (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Европа Польша (до 21 года) 0:1 Россия (до 21 года) Европа
  • Первый тайм
  • 30'
    Поляки уже стараются прессинговать соперника на чужой половине поля. Игра постепенно выравнивается.
  • 29'
    Пухач на левом фланге не смог пройти Рассказова.
  • Угловой
    27'
    Богуш от углового флага покатил мяч на Пухача, у которого не получилась подача к воротам.
  • 26'
    Евгеньев с двадцати четырёх метров низом пробил левее ворот.
  • 25'
    Кучаев справа по линии штрафной площади пошёл к центру и сделал неточный пас.
  • 24'
    Игнатьев упал на линии штрафной площади в борьбе с соперником, но арбитры нарушения правил в эпизоде не усмотрели.
  • Угловой
    22'
    Глушенков исполнил первый угловой удар в матче. Мяч полетел в центр штрафной площади, откуда поляки выбили сферу.
  • Опасный момент
    21'
    Рассказов справа покатил мяч к воротам на Глушенкова, удар которого по воротам заблокировал Кивер.
  • Фол, нарушение
    20'
    Обляков в центре поля сбил Маковски.
  • Опасный момент
    18'
    Игнатьев справа вывел к воротам Глушенкова, который с двенадцати метров в правый угол не попал.
  • 17'
    Рассказов помешал полякам быстро разыграть штрафной удар в центре поля. Состоялась беседа арбитра с Николаем.
  • 16'
    Россияне активно провели первые минуты встречи, создав пару моментов и отошли к центру поля. Рейдов вперёд и гостей становится меньше.
  • Фол, нарушение
    15'
    Круговой в центре поля ударил сзади по ногам Листковски.
  • Травма, повреждение
    14'
    Маслов выносил мяч из своей штрафной площади и попал мячом в голову Облякову. Ивану нужна небольшая пауза, чтыбы восстановить игровые кондиции.
  • 13'
    Поляки решили подержать мяч на своей половине поля. Вперёд хозяевам нечасто удаётся прорываться.
  • Фол, нарушение
    12'
    Климала в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Масловым.
  • Офсайд
    11'
    Глушенков слева оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    10'
    Ломовицкий в центре поля зацепил Листковски.
  • 9'
    Глушенков по центру попытался вывести Игнатьева к воротам, но пас на ход сделал немного сильно.
  • 8'
    У Кучаева не получилась подача справа к воротам. После небольшого рикошета мяч отскочил в руки Маецки.
  • Опасный момент
    7'
    Глушенков пасом слева на Игнатьева вывел Ивана один на один с голкипером. Российский нападающий Маецки переиграть не смог.
  • Фол, нарушение
    6'
    Листковски на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Евгеньевым.
  • Фол, нарушение
    5'
    Богуша в центре поля сбили россияне.
  • 4'
    Умяров по центру слишком сильно прокинул мяч на ход, и сфера оказалась в руках у Маецки.
  • 3'
    Глушенков справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Игнатьева. Иван мог выйти один на один с голкипером, но мяч обработал очень неудачно.
  • 2'
    Сборная Польши играет в белой форме, сборная РОССИИ - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Видзева"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча отборочного турнира ЕВРО-2021 до 21 года, в котором сыграют сборные Польши и РОССИИ. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 158
Польша (до 21 года) 19% (30)
X 32.9% (52)
Россия (до 21 года) 48.1% (76)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
3.77
3.55
2.20
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Польша (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)

Исход игры
Польша (до 21 года)
19% (30)
Ничья
32.9% (52)
Россия (до 21 года)
48.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (83)
Меньше
46.79% (73)
Обе команды забьют
Да
82.05% (128)
Нет
17.95% (28)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
34.2% (54)
1:1 Ничья
28.5% (45)
2:1 Польша (до 21 года)
11.4% (18)
0:1 Россия (до 21 года)
7.6% (12)
1:0 Польша (до 21 года)
4.4% (7)
0:2 Россия (до 21 года)
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:2 Польша (до 21 года)
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Польша (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 3.50 2.08
3.55 3.15 1.97
3.35 3.54 2.02
3.27 3.48 2.10
3.77 3.55 1.94

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 8.10 1.06 3.40 1.29 2.65 1.45 2.11 1.68 1.84 1.90 1.45 2.60 1.30 3.30 1.13 5.40 1.10 6.10 1.02 11.00 1.02 11.00
10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.25 2.99 1.38 2.04 1.84 1.58 2.35 1.37 2.94 1.15 4.65 1.11 5.30 1.02 9.30
6.71 1.08 5.74 1.11 2.90 1.37 2.24 1.59 1.69 2.07 1.35 2.99 1.25 3.64 1.09 6.35 1.08 6.71 1.02 11.78 1.02 12.20
3.07 1.36 2.70 1.45 2.32 1.59 1.93 1.88 1.70 2.13 1.51 2.50 1.33 3.22 1.31 3.52 1.10 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.87 1.87 1.22 4.00 1.12 5.80 1.02 11.00
3.14 1.35 2.09 1.73 1.48 2.61
2.60 1.45 1.73 2.01 1.35 2.99 1.10 6.03 1.07 7.12
2.05 1.75 1.69 2.13 1.32 3.19 1.22 3.99 1.38 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.45 1.30 2.86 1.41 1.76 2.04 1.32 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
1.90 1.82
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный