Польша (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 29'
Россия (до 21 года)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гумни РобертЗащитник
-
19 Фила КаролЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Богуш МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бида БартошПолузащитник
-
10 Томчук ПавелНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Маслов ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Глебов ДанилПолузащитник
-
Главный тренер: Бушманов Евгений
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климала Патрик
|3
|0.43
|2.
|Богуш Матеуш
|3
|0.43
|3.
|Томчук Павел
|1
|0.14
|4.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.14
|5.
|Гумни Роберт
|1
|0.14
|6.
|Фила Карол
|1
|0.14
|7.
|Плахета Пшемыслав
|1
|0.14
|8.
|Каминьски Якуб
|1
|0.14
|9.
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дивеев Игорь
|3
|0.38
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.25
|3.
|Глушенков Максим
|2
|0.25
|4.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.25
|5.
|Калугин Никита
|1
|0.13
|6.
|Круговой Данил
|1
|0.13
|7.
|Уткин Даниил
|1
|0.13
|8.
|Глебов Данил
|1
|0.13
|9.
|Умяров Наиль
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фила Карол
|1
|1
|2.
|Томчук Павел
|1
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Иван
|0
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|3.
|Евгеньев Роман
|1
|0
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша (до 21 года)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|Россия (до 21 года)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Польша (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Эстония (до 21 года) 0:6 Польша (до 21 года) Черногория (до 21 года) 1:0 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:0 Грузия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:1 Фарерские острова (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Литва (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)
Последние игры между собой
Польша (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|0:0
|8
|5
|3
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Польша (до 21 года)
|0:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|Болгария (до 21 года)
|6
|2
|2
|2
|7 - 3
|8
|4.
|Сербия (до 21 года)
|7
|2
|2
|3
|10 - 7
|8
|5.
|Эстония (до 21 года)
|7
|1
|1
|5
|3 - 27
|4
|6.
|Латвия (до 21 года)
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
Прогнозы на матч Польша (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)
Исход игры
Польша (до 21 года)
19% (30)
Ничья
32.9% (52)
Россия (до 21 года)
48.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (83)
Меньше
46.79% (73)
Обе команды забьют
Да
82.05% (128)
Нет
17.95% (28)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
34.2% (54)
1:1 Ничья
28.5% (45)
2:1 Польша (до 21 года)
11.4% (18)
0:1 Россия (до 21 года)
7.6% (12)
1:0 Польша (до 21 года)
4.4% (7)
0:2 Россия (до 21 года)
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:2 Польша (до 21 года)
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|8.10
|1.06
|3.40
|1.29
|—
|—
|2.65
|1.45
|2.11
|1.68
|1.84
|1.90
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.30
|3.30
|1.13
|5.40
|1.10
|6.10
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|10.25
|1.01
|9.30
|1.03
|3.70
|1.25
|—
|—
|2.99
|1.38
|—
|—
|2.04
|1.84
|—
|—
|1.58
|2.35
|1.37
|2.94
|1.15
|4.65
|1.11
|5.30
|1.02
|9.30
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.74
|1.11
|2.90
|1.37
|—
|—
|2.24
|1.59
|—
|—
|1.69
|2.07
|—
|—
|1.35
|2.99
|1.25
|3.64
|1.09
|6.35
|1.08
|6.71
|1.02
|11.78
|1.02
|12.20
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.36
|2.70
|1.45
|2.32
|1.59
|1.93
|1.88
|1.70
|2.13
|1.51
|2.50
|1.33
|3.22
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.10
|7.32
|—
|—
|—
|—