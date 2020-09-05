Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климала Патрик
|3
|0.5
|2.
|Богуш Матеуш
|3
|0.5
|3.
|Томчук Павел
|1
|0.17
|4.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.17
|5.
|Гумни Роберт
|1
|0.17
|6.
|Фила Карол
|1
|0.17
|7.
|Плахета Пшемыслав
|1
|0.17
|8.
|Каминьски Якуб
|1
|0.17
|9.
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дивеев Игорь
|3
|0.43
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.29
|3.
|Глушенков Максим
|2
|0.29
|4.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.29
|5.
|Калугин Никита
|1
|0.14
|6.
|Круговой Данил
|1
|0.14
|7.
|Уткин Даниил
|1
|0.14
|8.
|Глебов Данил
|1
|0.14
|9.
|Умяров Наиль
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фила Карол
|1
|1
|2.
|Томчук Павел
|1
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Иван
|0
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|3.
|Евгеньев Роман
|1
|0
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша (до 21 года)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|Россия (до 21 года)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Польша (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Эстония (до 21 года) 0:6 Польша (до 21 года) Черногория (до 21 года) 1:0 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:0 Грузия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:1 Фарерские острова (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Литва (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)
Последние игры между собой
Польша (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|Польша (до 21 года)
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Болгария (до 21 года)
|6
|2
|2
|2
|7 - 3
|8
|4.
|Сербия (до 21 года)
|7
|2
|2
|3
|10 - 7
|8
|5.
|Эстония (до 21 года)
|6
|1
|0
|5
|2 - 26
|3
|6.
|Латвия (до 21 года)
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
Прогнозы на матч Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Польша (до 21 года)
19.4% (13)
Ничья
31.3% (21)
Россия (до 21 года)
49.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (38)
Меньше
42.42% (28)
Обе команды забьют
Да
83.33% (55)
Нет
16.67% (11)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
35.8% (24)
1:1 Ничья
25.4% (17)
2:1 Польша (до 21 года)
10.4% (7)
1:0 Польша (до 21 года)
4.5% (3)
0:1 Россия (до 21 года)
4.5% (3)
0:2 Россия (до 21 года)
4.5% (3)
2:2 Ничья
4.5% (3)
1:3 Россия (до 21 года)
3% (2)
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