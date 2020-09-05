  1. Футбол
  2. Матчи
Польша (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Польша (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климала Патрик 3 0.5
2. Богуш Матеуш 3 0.5
3. Томчук Павел 1 0.17
4. Юзвяк Камиль 1 0.17
5. Гумни Роберт 1 0.17
6. Фила Карол 1 0.17
7. Плахета Пшемыслав 1 0.17
8. Каминьски Якуб 1 0.17
9. Дзичек Патрик 1 (1) 0.17
Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дивеев Игорь 3 0.43
2. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.29
3. Глушенков Максим 2 0.29
4. Чалов Фёдор 2 (1) 0.29
5. Калугин Никита 1 0.14
6. Круговой Данил 1 0.14
7. Уткин Даниил 1 0.14
8. Глебов Данил 1 0.14
9. Умяров Наиль 1 0.14

Карточки

Польша (до 21 года)
# Игрок      
1. Фила Карол 1 1
2. Томчук Павел 1 0
3. Дзичек Патрик 1 0
Россия (до 21 года)
# Игрок      
1. Игнатьев Иван 0 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
3. Евгеньев Роман 1 0
4. Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша (до 21 года) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)
 Россия (до 21 года) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 0 35.71% (5) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Польша (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Эстония (до 21 года) 0:6 Польша (до 21 года) Черногория (до 21 года) 1:0 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:0 Грузия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:1 Фарерские острова (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Литва (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)

Последние игры между собой

Польша (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Польша (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Европа Польша (до 21 года) 0:1 Россия (до 21 года) Европа
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Польша (до 21 года) 19.4% (13)
    X 31.3% (21)
    Россия (до 21 года) 49.3% (33)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Польша (до 21 года)
    19.4% (13)
    Ничья
    31.3% (21)
    Россия (до 21 года)
    49.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (38)
    Меньше
    42.42% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (55)
    Нет
    16.67% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    35.8% (24)
    1:1 Ничья
    25.4% (17)
    2:1 Польша (до 21 года)
    10.4% (7)
    1:0 Польша (до 21 года)
    4.5% (3)
    0:1 Россия (до 21 года)
    4.5% (3)
    0:2 Россия (до 21 года)
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    1:3 Россия (до 21 года)
    3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный