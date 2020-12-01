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Турция (жен)
 
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Стадион:
Россия (жен)
Турция (жен)
  •   Главный тренер: Кырагасы Некла
Россия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Турция (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хыз Гюльбин 2 0.22
2. Fatma Kara 1 0.11
3. Карагенч Дидем 1 0.11
4. Ураз Ягмур 1 0.11
5. Архан Дерья 1 0.11
6. Дживелек Ылайда 1 0.11
7. Ece Turkoglu 1 0.11
Россия (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коровкина Нелли 6 0.67
2. Фёдорова Марина 4 0.44
3. Машина Наталья 2 0.22
4. Черномырдина Маргарита 2 0.22
5. Смирнова Надежда 2 0.22
6. Яковлева Дарья 1 0.11
7. Мягкова Алина 1 0.11
8. Абдуллина Алсу 1 0.11

Карточки

Турция (жен)
# Игрок      
Россия (жен)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Турция (жен) 0 25% (2) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5)
 Россия (жен) 26.32% (5) 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 10.53% (2) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Турция (жен) Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Эстония (жен) 0:4 Турция (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Словения (жен) 3:1 Турция (жен)
Мальта (жен) 1:2 Турция (жен) Турция (жен) 0:4 Украина (жен) Турция (жен) 0:8 Голландия (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен) Турция (жен) 0:0 Эстония (жен) Голландия (жен) 3:0 Турция (жен) Косово (жен) 2:0 Турция (жен) Фарерские острова (жен) 2:1 Турция (жен) Турция (жен) 9:1 Люксембург (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Турция (жен) 2:1 Венгрия (жен) Россия (жен) 2:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:6 Германия (жен) Хорватия (жен) 3:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:0 Россия (жен) Германия (жен) 7:0 Турция (жен)
Россия (жен) Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Россия (жен) 3:0 Косово (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен)
Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен)

Последние игры между собой

Турция (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Россия (жен): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Евро (квалификация) Россия (жен) 2:0 Турция (жен) ЕВРО 2016: Отборочные матчи Турция (жен) 0:0 Россия (жен) ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 9 9 0 0 42 - 3 27
2. Россия (жен) 9 7 0 2 21 - 5 21
3. Словения (жен) 8 4 0 4 20 - 12 12
4. Косово (жен) 9 3 1 5 6 - 23 10
5. Турция (жен) 9 1 2 6 8 - 26 5
6. Эстония (жен) 8 0 1 7 1 - 29 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 4 4 0 0 16 - 1 12
2. Россия (жен) 5 4 0 1 12 - 3 12
3. Словения (жен) 4 2 0 2 10 - 6 6
4. Косово (жен) 5 2 0 3 4 - 14 6
5. Турция (жен) 4 0 2 2 1 - 14 2
6. Эстония (жен) 4 0 0 4 1 - 16 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия (жен) 5 5 0 0 26 - 2 15
2. Россия (жен) 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Словения (жен) 4 2 0 2 10 - 6 6
4. Косово (жен) 4 1 1 2 2 - 9 4
5. Турция (жен) 5 1 0 4 7 - 12 3
6. Эстония (жен) 4 0 1 3 0 - 13 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция (жен) - Россия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Турция (жен) 10.3% (15)
    X 15.1% (22)
    Россия (жен) 74.7% (109)
    Все прогнозы
    1.8 Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Турция (жен) - Россия (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Турция (жен) - Россия (жен)

    Исход игры
    Турция (жен)
    10.3% (15)
    Ничья
    15.1% (22)
    Россия (жен)
    74.7% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.36% (97)
    Меньше
    32.64% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    70.14% (101)
    Нет
    29.86% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (жен)
    37% (54)
    0:2 Россия (жен)
    12.3% (18)
    1:1 Ничья
    11% (16)
    1:3 Россия (жен)
    9.6% (14)
    2:1 Турция (жен)
    6.8% (10)
    0:3 Россия (жен)
    6.2% (9)
    0:1 Россия (жен)
    5.5% (8)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
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