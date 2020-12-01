Турция (жен)
Позже
Стадион: Arslan Zeki Demirci Spor Compleksi
Россия (жен)
-
Главный тренер: Кырагасы Некла
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Нападающий
- Защитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фомина Елена
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хыз Гюльбин
|2
|0.22
|2.
|Fatma Kara
|1
|0.11
|3.
|Карагенч Дидем
|1
|0.11
|4.
|Ураз Ягмур
|1
|0.11
|5.
|Архан Дерья
|1
|0.11
|6.
|Дживелек Ылайда
|1
|0.11
|7.
|Ece Turkoglu
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коровкина Нелли
|6
|0.67
|2.
|Фёдорова Марина
|4
|0.44
|3.
|Машина Наталья
|2
|0.22
|4.
|Черномырдина Маргарита
|2
|0.22
|5.
|Смирнова Надежда
|2
|0.22
|6.
|Яковлева Дарья
|1
|0.11
|7.
|Мягкова Алина
|1
|0.11
|8.
|Абдуллина Алсу
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Турция (жен)
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|0
|62.5% (5)
|Россия (жен)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Турция (жен) Последние 20 матчей: +5 =3 -12Эстония (жен) 0:4 Турция (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Турция (жен) 0:0 Косово (жен) Словения (жен) 3:1 Турция (жен)
Мальта (жен) 1:2 Турция (жен) Турция (жен) 0:4 Украина (жен) Турция (жен) 0:8 Голландия (жен) Турция (жен) 1:6 Словения (жен) Турция (жен) 0:0 Эстония (жен) Голландия (жен) 3:0 Турция (жен) Косово (жен) 2:0 Турция (жен) Фарерские острова (жен) 2:1 Турция (жен) Турция (жен) 9:1 Люксембург (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Турция (жен) 2:1 Венгрия (жен) Россия (жен) 2:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:6 Германия (жен) Хорватия (жен) 3:0 Турция (жен) Турция (жен) 0:0 Россия (жен) Германия (жен) 7:0 Турция (жен)
Россия (жен) Последние 20 матчей: +11 =1 -8Россия (жен) 3:0 Косово (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен)
Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен)
Последние игры между собой
Турция (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Россия (жен): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|9
|9
|0
|0
|42 - 3
|27
|2.
|Россия (жен)
|9
|7
|0
|2
|21 - 5
|21
|3.
|Словения (жен)
|8
|4
|0
|4
|20 - 12
|12
|4.
|Косово (жен)
|9
|3
|1
|5
|6 - 23
|10
|5.
|Турция (жен)
|9
|1
|2
|6
|8 - 26
|5
|6.
|Эстония (жен)
|8
|0
|1
|7
|1 - 29
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|4
|4
|0
|0
|16 - 1
|12
|2.
|Россия (жен)
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|3.
|Словения (жен)
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|4.
|Косово (жен)
|5
|2
|0
|3
|4 - 14
|6
|5.
|Турция (жен)
|4
|0
|2
|2
|1 - 14
|2
|6.
|Эстония (жен)
|4
|0
|0
|4
|1 - 16
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|5
|5
|0
|0
|26 - 2
|15
|2.
|Россия (жен)
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Словения (жен)
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|4.
|Косово (жен)
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|5.
|Турция (жен)
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|6.
|Эстония (жен)
|4
|0
|1
|3
|0 - 13
|1
Прогнозы на матч Турция (жен) - Россия (жен)
Исход игры
Турция (жен)
10.3% (15)
Ничья
15.1% (22)
Россия (жен)
74.7% (109)
Тотал 2.5
Больше
67.36% (97)
Меньше
32.64% (47)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Россия (жен)
37% (54)
0:2 Россия (жен)
12.3% (18)
1:1 Ничья
11% (16)
1:3 Россия (жен)
9.6% (14)
2:1 Турция (жен)
6.8% (10)
0:3 Россия (жен)
6.2% (9)
0:1 Россия (жен)
5.5% (8)
2:2 Ничья
3.4% (5)
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