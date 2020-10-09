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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках отборочного поединка к молодежному чемпионату Европы по футболу-2021 сойдутся лицом к лицу футболисты сборных России и Эстонии. Встреча состоится в Химках, на стадионе «Арена-Химки». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Антониу Нобре – рефери из Португалии. Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!