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  2. Матчи
Россия (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 2'
Эстония (до 21 года)
0' 2'

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дивеев Игорь 3 0.38
2. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.25
3. Глушенков Максим 2 0.25
4. Чалов Фёдор 2 (1) 0.25
5. Калугин Никита 1 0.13
6. Круговой Данил 1 0.13
7. Уткин Даниил 1 0.13
8. Глебов Данил 1 0.13
9. Умяров Наиль 1 0.13
Эстония (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ander Ott Valge 1 0.14
2. Sten Reinkort 1 0.14

Карточки

Россия (до 21 года)
# Игрок      
1. Игнатьев Иван 0 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
3. Евгеньев Роман 1 0
4. Глушенков Максим 1 0
Эстония (до 21 года)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (до 21 года) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 0 35.71% (5) 7.14% (1)
 Эстония (до 21 года) 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Латвия (до 21 года) 1:1 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:6 Польша (до 21 года) Сербия (до 21 года) 6:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:1 Северная Македония (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:2 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:2 Албания (до 21 года) Словакия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:1 Литва (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:3 Исландия (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 4:2 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Словакия (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Кубок Содружества Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) Кубок Содружества Россия (до 21 года) 1:0 Эстония (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Эстония (до 21 года) Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 3'
    Хозяева сегодня явными фаворитами встречи числятся. Нужно полагать, что российская сборная сможет одержать в этой встрече победу.
  • 2'
    Сборная России сегодня появилась на поле в своих красных цветах, в то время, как эстонский коллектив - сине-голубом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Наша встреча стартовала! Удачи сборной России! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках отборочного поединка к молодежному чемпионату Европы по футболу-2021 сойдутся лицом к лицу футболисты сборных России и Эстонии. Встреча состоится в Химках, на стадионе «Арена-Химки». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Антониу Нобре – рефери из Португалии. Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 159
Россия (до 21 года) 98.7% (157)
X 0.6% (1)
Эстония (до 21 года) 0.6% (1)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Россия (до 21 года)
Ничья
Эстония (до 21 года)
1.05
20.00
60.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 17.00 60.00
1.03 20.00 37.00
1.00 18.75 41.00
1.05 15.77 43.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
3.35 1.31 1.99 1.77 2.85 1.42 2.06 1.71 2.08 1.72 1.89 1.85 1.77 2.04 1.55 2.45 1.33 3.25 1.25 3.90
8.10 1.04 6.05 1.08 5.60 1.11 3.46 1.28 2.99 1.38 2.27 1.69 1.85 1.93 1.58 2.29 1.34 2.98 1.26 3.56 1.13 5.00
7.32 1.10 3.84 1.26 2.54 1.52 2.71 1.46 2.58 1.51 2.23 1.67 2.03 1.82 1.81 2.02 1.65 2.26 1.54 2.48 1.23 4.15
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.70 1.45 2.04 1.77 1.57 2.40
4.20 1.22 2.55 1.50 1.90 1.89 1.57 2.40
3.13 1.36 2.90 1.42 2.66 1.49 2.23 1.67 1.84 2.00 1.62 2.32 1.45 2.79
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.41 1.47 2.00 1.80 1.57 2.40 1.38 3.00
2.86 1.41 2.95 1.39 1.93 1.87 1.59 2.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Букмекер Да Нет
6.40 1.09
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Где смотреть матч Россия (до 21 года) 0:0 Эстония (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 0:0 Эстония (до 21 года)

Исход игры
Россия (до 21 года)
98.7% (157)
Ничья
0.6% (1)
Эстония (до 21 года)
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.16% (101)
Меньше
34.84% (54)
Обе команды забьют
Да
13.55% (21)
Нет
86.45% (134)
Популярный счёт
2:0 Россия (до 21 года)
30.2% (48)
3:0 Россия (до 21 года)
27.7% (44)
4:0 Россия (до 21 года)
14.5% (23)
5:0 Россия (до 21 года)
6.3% (10)
3:1 Россия (до 21 года)
5.7% (9)
2:1 Россия (до 21 года)
3.8% (6)
4:1 Россия (до 21 года)
3.1% (5)
1:0 Россия (до 21 года)
2.5% (4)
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