Россия (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 2'
Эстония (до 21 года)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дивеев Игорь
|3
|0.38
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.25
|3.
|Глушенков Максим
|2
|0.25
|4.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.25
|5.
|Калугин Никита
|1
|0.13
|6.
|Круговой Данил
|1
|0.13
|7.
|Уткин Даниил
|1
|0.13
|8.
|Глебов Данил
|1
|0.13
|9.
|Умяров Наиль
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ander Ott Valge
|1
|0.14
|2.
|Sten Reinkort
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Иван
|0
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|3.
|Евгеньев Роман
|1
|0
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (до 21 года)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Эстония (до 21 года)
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Латвия (до 21 года) 1:1 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:6 Польша (до 21 года) Сербия (до 21 года) 6:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:1 Северная Македония (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:2 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:2 Албания (до 21 года) Словакия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:1 Литва (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:3 Исландия (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 4:2 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Словакия (до 21 года)
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|2.
|Польша (до 21 года)
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|Болгария (до 21 года)
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|4.
|Сербия (до 21 года)
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|5.
|Эстония (до 21 года)
|7
|1
|1
|5
|3 - 27
|4
|6.
|Латвия (до 21 года)
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
Тотал
|Букмекер
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.35
|1.31
|1.99
|1.77
|2.85
|1.42
|2.06
|1.71
|2.08
|1.72
|1.89
|1.85
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.33
|3.25
|1.25
|3.90
|—
|—
|8.10
|1.04
|6.05
|1.08
|5.60
|1.11
|3.46
|1.28
|—
|—
|2.99
|1.38
|—
|—
|2.27
|1.69
|—
|—
|1.85
|1.93
|—
|—
|1.58
|2.29
|1.34
|2.98
|1.26
|3.56
|1.13
|5.00
|—
|—
|7.32
|1.10
|—
|—
|3.84
|1.26
|2.54
|1.52
|2.71
|1.46
|2.58
|1.51
|2.23
|1.67
|2.03
|1.82
|1.81
|2.02
|1.65
|2.26
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.23
|4.15
|—
|—
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 0:0 Эстония (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
98.7% (157)
Ничья
0.6% (1)
Эстония (до 21 года)
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.16% (101)
Меньше
34.84% (54)
Обе команды забьют
Да
13.55% (21)
Нет
86.45% (134)
Популярный счёт
2:0 Россия (до 21 года)
30.2% (48)
3:0 Россия (до 21 года)
27.7% (44)
4:0 Россия (до 21 года)
14.5% (23)
5:0 Россия (до 21 года)
6.3% (10)
3:1 Россия (до 21 года)
5.7% (9)
2:1 Россия (до 21 года)
3.8% (6)
4:1 Россия (до 21 года)
3.1% (5)
1:0 Россия (до 21 года)
2.5% (4)
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