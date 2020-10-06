Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дивеев Игорь
|3
|0.38
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.25
|3.
|Глушенков Максим
|2
|0.25
|4.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.25
|5.
|Калугин Никита
|1
|0.13
|6.
|Круговой Данил
|1
|0.13
|7.
|Уткин Даниил
|1
|0.13
|8.
|Глебов Данил
|1
|0.13
|9.
|Умяров Наиль
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ander Ott Valge
|1
|0.14
|2.
|Sten Reinkort
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Иван
|0
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|3.
|Евгеньев Роман
|1
|0
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (до 21 года)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Эстония (до 21 года)
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) Последние 20 матчей: +2 =5 -13Латвия (до 21 года) 1:1 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:6 Польша (до 21 года) Сербия (до 21 года) 6:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:1 Северная Македония (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:2 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:2 Албания (до 21 года) Словакия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:1 Литва (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:3 Исландия (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 4:2 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Словакия (до 21 года)
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|2.
|Польша (до 21 года)
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|Болгария (до 21 года)
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|4.
|Сербия (до 21 года)
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|5.
|Эстония (до 21 года)
|7
|1
|1
|5
|3 - 27
|4
|6.
|Латвия (до 21 года)
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
98.2% (56)
Ничья
0% (0)
Эстония (до 21 года)
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (30)
Меньше
46.43% (26)
Обе команды забьют
Да
10.71% (6)
Нет
89.29% (50)
Популярный счёт
2:0 Россия (до 21 года)
36.8% (21)
3:0 Россия (до 21 года)
28.1% (16)
4:0 Россия (до 21 года)
8.8% (5)
1:0 Россия (до 21 года)
7% (4)
3:1 Россия (до 21 года)
5.3% (3)
5:0 Россия (до 21 года)
3.5% (2)
2:1 Россия (до 21 года)
3.5% (2)
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