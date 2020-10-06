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Россия (до 21 года)
 
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Эстония (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дивеев Игорь 3 0.38
2. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.25
3. Глушенков Максим 2 0.25
4. Чалов Фёдор 2 (1) 0.25
5. Калугин Никита 1 0.13
6. Круговой Данил 1 0.13
7. Уткин Даниил 1 0.13
8. Глебов Данил 1 0.13
9. Умяров Наиль 1 0.13
Эстония (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ander Ott Valge 1 0.14
2. Sten Reinkort 1 0.14

Карточки

Россия (до 21 года)
# Игрок      
1. Игнатьев Иван 0 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
3. Евгеньев Роман 1 0
4. Глушенков Максим 1 0
Эстония (до 21 года)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (до 21 года) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 0 35.71% (5) 7.14% (1)
 Эстония (до 21 года) 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Латвия (до 21 года) 1:1 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:6 Польша (до 21 года) Сербия (до 21 года) 6:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:1 Северная Македония (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:2 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:2 Албания (до 21 года) Словакия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:1 Литва (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:3 Исландия (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 4:2 Эстония (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Словакия (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Кубок Содружества Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
Эстония (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) Кубок Содружества Россия (до 21 года) 1:0 Эстония (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Эстония (до 21 года) Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Россия (до 21 года) 98.2% (56)
    X 0% (0)
    Эстония (до 21 года) 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года)

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    98.2% (56)
    Ничья
    0% (0)
    Эстония (до 21 года)
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (30)
    Меньше
    46.43% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    10.71% (6)
    Нет
    89.29% (50)
    Популярный счёт
    2:0 Россия (до 21 года)
    36.8% (21)
    3:0 Россия (до 21 года)
    28.1% (16)
    4:0 Россия (до 21 года)
    8.8% (5)
    1:0 Россия (до 21 года)
    7% (4)
    3:1 Россия (до 21 года)
    5.3% (3)
    5:0 Россия (до 21 года)
    3.5% (2)
    2:1 Россия (до 21 года)
    3.5% (2)
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