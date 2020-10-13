Латвия (до 21 года)
0:3
Второй тайм: 76'
Россия (до 21 года)
0:1
28' ГолКучаев Константин
0:2
51' ГолМаслов Павел
0:3
55' ГолDaniyil Lisovyy
- Основной состав
-
12 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
-
13 Бирка ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кокин КаспарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кипст РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Глебов ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бушманов Евгений
Ход матча
28'
51'
0:2
55'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marko Regza
|4
|0.44
|2.
|Лиепа Кристапс
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалов Фёдор
|4 (2)
|0.4
|2.
|Дивеев Игорь
|3
|0.3
|3.
|Кучаев Константин
|2
|0.2
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.2
|5.
|Глушенков Максим
|2
|0.2
|6.
|Калугин Никита
|1
|0.1
|7.
|Круговой Данил
|1
|0.1
|8.
|Уткин Даниил
|1
|0.1
|9.
|Маслов Павел
|1
|0.1
|10.
|Глебов Данил
|1
|0.1
|11.
|Умяров Наиль
|1
|0.1
|12.
|Daniyil Lisovyy
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marko Regza
|0
|1
|2.
|Балодис Даниэль
|0
|1
|3.
|Вейп Роберт
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Иван
|0
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|3.
|Евгеньев Роман
|1
|0
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Латвия (до 21 года)
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|0
|Россия (до 21 года)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|0
|29.41% (5)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Латвия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Болгария (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:2 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Украина (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Молдова (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)
Последние игры между собой
Латвия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Россия (до 21 года): победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|3:0
|10
|7
|2
|1
|21 - 3
|23
|2.
|Польша (до 21 года)
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|3.
|Болгария (до 21 года)
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|4.
|Сербия (до 21 года)
|10
|3
|3
|4
|12 - 9
|12
|5.
|Эстония (до 21 года)
|9
|1
|2
|6
|3 - 31
|5
|6.
|Латвия (до 21 года)
|0:3
|9
|0
|4
|5
|5 - 13
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|7.20
|1.17
|—
|—
|5.55
|1.28
|—
|—
|1.97
|1.82
|2.00
|1.83
|1.47
|2.65
|1.73
|2.03
|3.35
|1.31
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.20
|4.44
|1.14
|5.55
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|12.00
|1.00
|12.50
|1.01
|4.60
|1.17
|—
|—
|3.86
|1.25
|—
|—
|2.43
|1.65
|—
|—
|1.88
|1.90
|—
|—
|1.53
|2.40
|—
|—
|1.27
|3.40
|—
|—
|1.19
|4.05
|1.06
|6.75
|1.05
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.64
|1.18
|2.81
|1.43
|3.40
|1.31
|2.41
|1.57
|2.00
|1.83
|1.72
|2.12
|1.46
|2.71
|1.53
|2.51
|2.99
|1.38
|2.50
|1.53
|2.01
|1.81
|1.64
|2.26
|1.46
|2.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Латвия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года)
Исход игры
Латвия (до 21 года)
2.6% (4)
Ничья
1.9% (3)
Россия (до 21 года)
95.5% (148)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (81)
Меньше
47.06% (72)
Обе команды забьют
Да
37.25% (57)
Нет
62.75% (96)
Популярный счёт
0:2 Россия (до 21 года)
37.4% (58)
1:3 Россия (до 21 года)
19.4% (30)
0:3 Россия (до 21 года)
12.9% (20)
1:2 Россия (до 21 года)
11.6% (18)
0:1 Россия (до 21 года)
5.8% (9)
1:4 Россия (до 21 года)
2.6% (4)
0:4 Россия (до 21 года)
2.6% (4)
2:1 Латвия (до 21 года)
1.3% (2)
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