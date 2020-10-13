  1. Футбол
  2. Матчи
Латвия (до 21 года)
0:3
Второй тайм: 76'
Россия (до 21 года)
0'
0:1
28' Гол
Кучаев Константин
0:2
51' Гол
Маслов Павел
0:3
55' Гол
Daniyil Lisovyy
76'
Латвия (до 21 года)
Россия (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Латвия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marko Regza 4 0.44
2. Лиепа Кристапс 1 0.11
Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалов Фёдор 4 (2) 0.4
2. Дивеев Игорь 3 0.3
3. Кучаев Константин 2 0.2
4. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.2
5. Глушенков Максим 2 0.2
6. Калугин Никита 1 0.1
7. Круговой Данил 1 0.1
8. Уткин Даниил 1 0.1
9. Маслов Павел 1 0.1
10. Глебов Данил 1 0.1
11. Умяров Наиль 1 0.1
12. Daniyil Lisovyy 1 0.1

Карточки

Латвия (до 21 года)
# Игрок      
1. Marko Regza 0 1
2. Балодис Даниэль 0 1
3. Вейп Роберт 0 1
Россия (до 21 года)
# Игрок      
1. Игнатьев Иван 0 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
3. Евгеньев Роман 1 0
4. Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Латвия (до 21 года) 40% (2) 40% (2) 0 0 20% (1) 0
 Россия (до 21 года) 23.53% (4) 23.53% (4) 17.65% (3) 0 29.41% (5) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Латвия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Болгария (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:2 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Украина (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Молдова (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)

Последние игры между собой

Латвия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Россия (до 21 года): победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Кубок Содружества Россия (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Кубок Содружества
Россия (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Европа Латвия (до 21 года) 0:4 Россия (до 21 года) Европа
  • Второй тайм
  • 75'
    Сулейманов отыграл направо в штрафную площадь на Грулёва, который тут же решил нанести удар, но получилось выше перекладины.
  • 75'
    Такое чувство, что уже празднуют игроки сборной России. Много ошибок стало и не хватает концентрации.
  • Замена
    74'
    Замена в составе сборной Латвии. Даниил Скопенко вышел на поле вместо Каспара Кокина.
  • 74'
    И вновь атака Латвии! Варслава справа протащил мяч, прострелил в центр штрафной площади, и Кокин намеревался пяткой сыграть, но не попал как следует! Повезло нам тут.
  • 73'
    И вновь ошибка в обороне! Глебов подарил мяч Тонышеву, и повезло, что обострить не смогли хозяева поля.
  • Опасный момент
    71'
    А вот это тревожно! Евгеньев ошибся в обороне, Кокин у него мяч отобрал, протащил по левому флангу и из пределов штрафной площади нанёс удар. Хоть угол и был острый, но Максименко пришлось как следует потрудиться.
  • 70'
    Угловой у ворот сборной России, пошла подача с правого фланга, но никто не смог из хозяев под мяч подстроиться.
  • Замена
    68'
    Анонсированная ранее замена состоялась. Сулейманов появился на поле вместо Чалова. Может через сборную Магомед-Шапи форму сможет набрать?
  • 68'
    Дальний удар нанёс Глебов, но выше перекладины пролетел мяч.
  • 67'
    Ещё одна замена произойдёт в команде Галактионова. Сулейманов уже стоит около бровки поля, и, судя по засветившемуся в кадре номеру на табло резервного судьи, заменит Чалова.
  • 66'
    Середина второго тайма, сборная России ведёт дело к уверенной победе и выходу на ЕВРО 2021. Давненько мы там не оказывались, надо сказать.
  • Замена
    65'
    Двойная замена в составе сборной России. Александр Ломовицкий и Даниил Уткин появились на поле вместо Данила Лесового и Константина Кучаева.
  • Желтая карточка
    63'
    Поднялся Евгеньев, и тут же получил карточку от главного арбитра встречи. Кстати, судья из Эстонии. Думаю, чтобы далеко не ехать.
  • Фол, нарушение
    62'
    Роман Евгеньев жёстко сыграл в центре поля, в итоге тоже получил повреждение наравне с оппонентом. Врачи на поле.
  • Опасный момент
    61'
    Опасный момент! Грулёв справа в штрафной площади вышел на ударную позицию, но не удалось попасть в ближний угол! Выше перекладины мяч пролетел!
  • 60'
    Оживились болельщики сборной Латвии, и игроки хозяев смогли даже перейти на половину поля соперника, но Евгеньев Кокина остановил.
  • 59'
    В своё удовольствие действует сборная России, продолжают наши ребята не выпускать соперника с его половины поля.
  • Замена
    58'
    Двойная замена в составе сборной Латвии. Вместо Дмитрия Зеленкова вышел Ренарс Варслава, а Янис Гринберг уступил место на поле для Эдуарда Дашкевича.
  • 56'
    Обляков навесил в штрафную площадь соперника, попытался Грулёв мяч принять, но не дотянулся до него.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Даниил Лесовой! 0:3!
    Уверенно всё сделано! Сместился Даниил вдоль линии штрафной площади слева в центр и нанёс отличный удар из-под защитника в дальний угол! Поплыла Латвия.
  • 52'
    А вот и работка для Максименко нашлась. Уверенно сыграл наш голкипер после подачи с фланга.
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Роман Евгеньев! 0:2!
    Штрафной заработали наши футболисты! Лесовой слева навесил на ближнюю штангу, Чалов головой переправил мяч дальше, и Евгеньев уже из пределов вратарской отправил его в створ!
  • 49'
    Левым флангом тащили мяч вперёд игроки сборной России, удалось аут заработать.
  • Желтая карточка
    47'
    Иван Обляков начал второй тайм с жёлтой карточки. Перестарался наш капитан.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
     
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Закончен на этом первый тайм. Сделаем паузу, встретимся через 15 минут! Пока всё хорошо, россияне контролируют ход встречи и ведут со счётом 0:1.
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Длинная передача к штрафной площади россиян, Кокинс по центру неплохо прорывался, но защитники его оттеснили, и Максименко сыграл руками.
  • 43'
    Подходит к концу первый тайм. Футболисты сборной Латвии перешли на половину поля нашей команды, чтобы прессинговать россиян. Пока безуспешно.
  • Угловой
    42'
    Лесовой от левого флажка навесил к линии вратарской, отбились игроки сборной Латвии. Мяч выбит.
  • 41'
    Лесовой слева в штрафной площади пошёл в обыгрыш, Бирка его не пустил. Угловой!
  • Угловой
    40'
    Угловой заработал Голубев на правом фланге, Обляков навесил в центр вратарской, Пуринс на выходе выбил мяч из своей штрафной.
  • 39'
    Не так много времени осталось до конца первого тайма, сборная Латвии пошла вперёд теперь уже левым флангом, но внимательно россияне сыграли.
  • 37'
    Правым флангом прорывалась вперёд сборной Латвии, но удалось нашему игроку выбить мяч в аут.
  • 36'
    И вновь Чалов оказался на пути мяча. Это Евгеньев пробивал головой после подачи с фланга, но именно в форварда ЦСКА и угодил.
  • 34'
    Сборная Латвии впервые в матче проникла в штрафную площадь сборной России, Зеленкова вывели на ударную позицию, но успел его накрыть Маслов! Хорошая игра российского защитника.
  • 33'
    Грулёв здорово сместился с правого фланга в центр и нанёс удар с подступов к штрафной площади. Рядом со штангой получилось!
  • 32'
    Грулёв наносил удар из-за пределов штрафной площади, но угодил в Чалова. Мяч потерял скорость, отскочив в руки Пуринсу.
  • 30'
    Полчаса сыграно, сборная России приблизилась к выходу в финальную стадию ЕВРО-2021. И продолжает атаковать наша команда.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Константин Кучаев! 0:1!
    Здорово разыграно! Чалов на левом фланге отыграл на Тикнизяна, который навесил в штрафную площадь, и Кучаев с линии вратарской головой переправил мяч в дальний угол!
  • 26'
    Голубев навесил с правого фланга, Чалов принял мяч и вторым касанием попытался с лёта с разворота пробить. Не получилось.
  • Желтая карточка
    25'
    Середина первого тайма идёт, Озолиньш грубо остановился Тикнизяна, получил карточку.
  • 23'
    Продолжает сборная России тащить мяч вперёд, но по-прежнему хороши в обороне наши соперники.
  • 21'
    Попытка дальнего удара по воротам сборной Латвии. Это Лесовой подкараулил отскок из штрафной площади, зарядил с дальней дистанции, но получилось выше перекладины.
  • 19'
    Вновь в атаке сборная России, навес с левого фланга, сборная Латвии отбивается в очередной раз. Пока всё чётко у соперника в обороне, разгуляться у наших не получается.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кучаев здорово пробросил мяч себе на ход, потому был завален на газон. Частенько фолят игроки сборной Латвии, не успевая за нашими футболистами.
  • Желтая карточка
    16'
    Голубев опоздал на позицию, в итоге жёстко сыграл в подкате в центре поля. Это карточка.
  • 15'
    Кажется, что начинают латвийские игроки приходить в себя, уже почаще они оказываются на чужой половине поля.
  • 13'
    Длинная передача к штрафной площади сборной Латвии, отбиваются хозяева поля.
  • 11'
    Продолжают игроки сборной России катать мяч, скорости пока не возрастают.
  • Угловой
    9'
    Первый угловой заработали футболисты сборной России, пошла подача от правого флажка, выбит мяч.
  • 8'
    Довольно долго оказывали помощь Лесовому, но поднялся он в итоге, должен скоро вернуться в игру.
  • Желтая карточка
    7'
    Лесовому досталось на фланге, это Соловейчик жестковато сыграл против игрока сборной России. Первая карточка, и необходима помощь врачей нашему игроку.
  • 6'
    Нащупывают игроки сборной России пути, которыми можно проникнуть в штрафную площадь соперника, но пока угроз у ворот Пуринса нет.
  • 4'
    Стараются прессинговать футболисты латвийской команды, но россияне не собираются мяч отдавать.
  • 2'
    Довольно спокойно начинается наш поединок, футболисты сборной России больше владеют мячом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! Сборная Латвии сыграет в тёмно-красной форме, а россияне сыграют в белых майках, тёмных трусах. На форму сборной Германии похожа наша.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция отборочного поединка к чемпионату Европы 2021 года в возрасте до 21 года, в котором встречаются команды Латвии и России.
    С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 155
Латвия (до 21 года) 2.6% (4)
X 1.9% (3)
Россия (до 21 года) 95.5% (148)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Латвия (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
31.00
6.60
1.21
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
17.00 5.70 1.17
31.00 11.00 1.08
13.50 6.60 1.17
17.93 5.47 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 7.20 1.17 5.55 1.28 1.97 1.82 2.00 1.83 1.47 2.65 1.73 2.03 3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.20 4.44 1.14 5.55 1.02 13.00 1.02 13.00
12.00 1.00 12.50 1.01 4.60 1.17 3.86 1.25 2.43 1.65 1.88 1.90 1.53 2.40 1.27 3.40 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
4.64 1.18 2.81 1.43 3.40 1.31 2.41 1.57 2.00 1.83 1.72 2.12 1.46 2.71 1.53 2.51 2.99 1.38 2.50 1.53 2.01 1.81 1.64 2.26 1.46 2.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.68 2.18 1.33 3.25 1.10 6.80 1.06 8.80
3.26 1.33 2.47 1.53 1.61 2.29 1.24 3.96
2.14 1.71 1.76 2.07 1.37 3.06 1.25 3.87 1.29 3.49 1.15 5.25
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.04 1.77 1.52 2.52 1.27 3.70
3.56 1.28 1.95 1.83 1.47 2.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Где смотреть матч Латвия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Латвия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года)

Исход игры
Латвия (до 21 года)
2.6% (4)
Ничья
1.9% (3)
Россия (до 21 года)
95.5% (148)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (81)
Меньше
47.06% (72)
Обе команды забьют
Да
37.25% (57)
Нет
62.75% (96)
Популярный счёт
0:2 Россия (до 21 года)
37.4% (58)
1:3 Россия (до 21 года)
19.4% (30)
0:3 Россия (до 21 года)
12.9% (20)
1:2 Россия (до 21 года)
11.6% (18)
0:1 Россия (до 21 года)
5.8% (9)
1:4 Россия (до 21 года)
2.6% (4)
0:4 Россия (до 21 года)
2.6% (4)
2:1 Латвия (до 21 года)
1.3% (2)
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