И вновь ошибка в обороне! Глебов подарил мяч Тонышеву, и повезло, что обострить не смогли хозяева поля.

И вновь атака Латвии! Варслава справа протащил мяч, прострелил в центр штрафной площади, и Кокин намеревался пяткой сыграть, но не попал как следует! Повезло нам тут.

Замена в составе сборной Латвии. Даниил Скопенко вышел на поле вместо Каспара Кокина.

Такое чувство, что уже празднуют игроки сборной России. Много ошибок стало и не хватает концентрации.

Сулейманов отыграл направо в штрафную площадь на Грулёва, который тут же решил нанести удар, но получилось выше перекладины.

71' А вот это тревожно! Евгеньев ошибся в обороне, Кокин у него мяч отобрал, протащил по левому флангу и из пределов штрафной площади нанёс удар. Хоть угол и был острый, но Максименко пришлось как следует потрудиться.

70' Угловой у ворот сборной России, пошла подача с правого фланга, но никто не смог из хозяев под мяч подстроиться.

68' Анонсированная ранее замена состоялась. Сулейманов появился на поле вместо Чалова. Может через сборную Магомед-Шапи форму сможет набрать?

68' Дальний удар нанёс Глебов, но выше перекладины пролетел мяч.

67' Ещё одна замена произойдёт в команде Галактионова. Сулейманов уже стоит около бровки поля, и, судя по засветившемуся в кадре номеру на табло резервного судьи, заменит Чалова.

66' Середина второго тайма, сборная России ведёт дело к уверенной победе и выходу на ЕВРО 2021. Давненько мы там не оказывались, надо сказать.

65' Двойная замена в составе сборной России. Александр Ломовицкий и Даниил Уткин появились на поле вместо Данила Лесового и Константина Кучаева.

63' Поднялся Евгеньев, и тут же получил карточку от главного арбитра встречи. Кстати, судья из Эстонии. Думаю, чтобы далеко не ехать.

62' Роман Евгеньев жёстко сыграл в центре поля, в итоге тоже получил повреждение наравне с оппонентом. Врачи на поле.

61' Опасный момент! Грулёв справа в штрафной площади вышел на ударную позицию, но не удалось попасть в ближний угол! Выше перекладины мяч пролетел!

60' Оживились болельщики сборной Латвии, и игроки хозяев смогли даже перейти на половину поля соперника, но Евгеньев Кокина остановил.

59' В своё удовольствие действует сборная России, продолжают наши ребята не выпускать соперника с его половины поля.

58' Двойная замена в составе сборной Латвии. Вместо Дмитрия Зеленкова вышел Ренарс Варслава, а Янис Гринберг уступил место на поле для Эдуарда Дашкевича.

56' Обляков навесил в штрафную площадь соперника, попытался Грулёв мяч принять, но не дотянулся до него.

54' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Даниил Лесовой! 0:3!

Уверенно всё сделано! Сместился Даниил вдоль линии штрафной площади слева в центр и нанёс отличный удар из-под защитника в дальний угол! Поплыла Латвия.

52' А вот и работка для Максименко нашлась. Уверенно сыграл наш голкипер после подачи с фланга.

51' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Роман Евгеньев! 0:2!

Штрафной заработали наши футболисты! Лесовой слева навесил на ближнюю штангу, Чалов головой переправил мяч дальше, и Евгеньев уже из пределов вратарской отправил его в створ!

49' Левым флангом тащили мяч вперёд игроки сборной России, удалось аут заработать.

47' Иван Обляков начал второй тайм с жёлтой карточки. Перестарался наш капитан.