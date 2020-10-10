Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marko Regza
|4
|0.5
|2.
|Лиепа Кристапс
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалов Фёдор
|4 (2)
|0.44
|2.
|Дивеев Игорь
|3
|0.33
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.22
|4.
|Глушенков Максим
|2
|0.22
|5.
|Калугин Никита
|1
|0.11
|6.
|Круговой Данил
|1
|0.11
|7.
|Кучаев Константин
|1
|0.11
|8.
|Уткин Даниил
|1
|0.11
|9.
|Глебов Данил
|1
|0.11
|10.
|Умяров Наиль
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marko Regza
|0
|1
|2.
|Балодис Даниэль
|0
|1
|3.
|Roberts Veips
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Иван
|0
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|3.
|Евгеньев Роман
|1
|0
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Латвия (до 21 года)
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|0
|Россия (до 21 года)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|0
|29.41% (5)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Латвия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Болгария (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:2 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Украина (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Молдова (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)
Последние игры между собой
Латвия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Россия (до 21 года): победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|9
|6
|2
|1
|18 - 3
|20
|2.
|Польша (до 21 года)
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|3.
|Болгария (до 21 года)
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|4.
|Сербия (до 21 года)
|9
|3
|2
|4
|12 - 9
|11
|5.
|Эстония (до 21 года)
|8
|1
|1
|6
|3 - 31
|4
|6.
|Латвия (до 21 года)
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
Прогнозы на матч Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Латвия (до 21 года)
3.7% (2)
Ничья
1.9% (1)
Россия (до 21 года)
94.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (32)
Меньше
40.74% (22)
Обе команды забьют
Да
48.15% (26)
Нет
51.85% (28)
Популярный счёт
0:2 Россия (до 21 года)
37% (20)
1:3 Россия (до 21 года)
24.1% (13)
1:2 Россия (до 21 года)
16.7% (9)
0:3 Россия (до 21 года)
13% (7)
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