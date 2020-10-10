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Латвия (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Латвия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marko Regza 4 0.5
2. Лиепа Кристапс 1 0.13
Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалов Фёдор 4 (2) 0.44
2. Дивеев Игорь 3 0.33
3. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.22
4. Глушенков Максим 2 0.22
5. Калугин Никита 1 0.11
6. Круговой Данил 1 0.11
7. Кучаев Константин 1 0.11
8. Уткин Даниил 1 0.11
9. Глебов Данил 1 0.11
10. Умяров Наиль 1 0.11

Карточки

Латвия (до 21 года)
# Игрок      
1. Marko Regza 0 1
2. Балодис Даниэль 0 1
3. Roberts Veips 0 1
Россия (до 21 года)
# Игрок      
1. Игнатьев Иван 0 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
3. Евгеньев Роман 1 0
4. Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Латвия (до 21 года) 40% (2) 40% (2) 0 0 20% (1) 0
 Россия (до 21 года) 23.53% (4) 23.53% (4) 17.65% (3) 0 29.41% (5) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Латвия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Болгария (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:2 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Украина (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Молдова (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: + = -
Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)

Последние игры между собой

Латвия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Россия (до 21 года): победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Кубок Содружества Россия (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Кубок Содружества
Россия (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Европа Латвия (до 21 года) 0:4 Россия (до 21 года) Европа
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 54
    Латвия (до 21 года) 3.7% (2)
    X 1.9% (1)
    Россия (до 21 года) 94.4% (51)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Латвия (до 21 года)
    3.7% (2)
    Ничья
    1.9% (1)
    Россия (до 21 года)
    94.4% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (26)
    Нет
    51.85% (28)
    Популярный счёт
    0:2 Россия (до 21 года)
    37% (20)
    1:3 Россия (до 21 года)
    24.1% (13)
    1:2 Россия (до 21 года)
    16.7% (9)
    0:3 Россия (до 21 года)
    13% (7)
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